Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

Трамп заявил, что виновными в агрессии РФ против Украины являются президент Зеленский и экс-глава Белого дома Байден и подчеркнул важность прекращения войны.

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Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

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Трамп заявил, что война России против Украины "не его"

Президент США добавил, что выборы в США в 2020 году якобы были сфальсифицированными

Виновными в войне в Украине, по мнению Трампа, являются Зеленский и Байден

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в начале агрессии России против Украины, при этом не упомянув ни разу российского диктатора и военного преступника Путина. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной является следствием политики Джо Байдена, а не его личной. По словам Трампа, во время его президентства подобного конфликта не возникло, поскольку, как он утверждает, имел уважение со стороны Владимира Путина и других мировых лидеров.

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"Я не имею ничего общего с этой войной, но усердно работаю над тем, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, а они были сфальсифицированы во многих отношениях, этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и криворукий Джо Байден сделали абсолютно ужасную работу, позволив этой пародии начаться", - написал он.

Он также отметил, что существовало много возможностей предотвратить войну, однако теперь главное - как можно быстрее ее остановить.

"Это очень печально", - подытожил Трамп.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп высказал мнение, что между Россией и Украиной потенциально могут быть нормальные отношения, добавив, что настал момент "либо смириться, либо молчать".

Кроме того, он раскритиковал программу "60 Minutes" телеканала CBS из-за сюжета об Украине и Гренландии, обвинив канал в предвзятости и заявив, что он "вышел из-под контроля" и "должен заплатить большую цену" за преследование.

Также Трамп лишь спустя почти сутки прокомментировал ракетный удар России по Сумах, в результате которого погибли 34 человека, назвав действия РФ "ошибкой".

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