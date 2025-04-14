'Вышли из-под контроля': Трамп разозлился и угрожает CBS после интервью Зеленского

Президент США призвал наложить максимальные штрафы на канал за его "незаконное и противоправное поведение".

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Трамп требует наказания для CBS из-за сюжета об Украине и Гренландии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот

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Трамп раскритиковал программу "60 Minutes" телеканала CBS за сюжет об Украине и Гренландии

Трамп утверждает, что CBS часто упоминает его имя в унизительном и клеветническом контексте

Канал вышел из-под контроля и должен "заплатить большую цену"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал программу "60 Minutes" телеканала CBS после выхода сюжета об Украине и Гренландии. Американский лидер считает, что канал вышел из-под контроля и "должен заплатить большую цену" за его преследование. Об этом Трамп сообщил в соцсети Thruth Social.

"Почти каждую неделю "60 Minutes" ... упоминает имя "Трамп" в унизительной и клеветнической форме, но эфир этих выходных превзошел их все", - написал президент США в своей соцсети.

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По его словам, против 60 Minutes подан иск на миллиарды долларов за "мошенничество" во время президентских выборов 2024 года. Трамп утверждает, что интервью с Камалой Харрис было "унизительным и клеветническим" и, по его словам, имело целью выставить ее в выгодном свете. Он также возмутился тем, что сразу две основные истории в эфире были посвящены ему - одна по Украине, другая - Гренландии.

"Они сделали не одну, а ДВЕ основные истории о "Трампе", одна из которых связана с Украиной, которую я называю войной, которая никогда бы не произошла, если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы, другими словами, если бы я был президентом. А другая - с Гренландией, где нашу страну, которую я возглавляю, обманом, ложью и мошенничеством ввели в заблуждение. Для меня большая честь судиться с 60 Minutes, CBS Fake News и Paramount за их мошеннические, до неузнаваемости, репортажи", - написал Трамп.

Кроме этого, президент призвал главу Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы на канал и наказать CBS "за незаконное и противоправное поведение".

"CBS вышла из-под контроля на невиданных ранее уровнях, и они должны заплатить за это большую цену", - заявил Трамп.

Заявление Трампа было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу. Трамп не упомянул имени Зеленского, но назвал сюжет "ложным и клеветническим", а сам телеканал - "фейковыми новостями".

Телеканал CBS пока не комментировал слова президента.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Интервью Зеленского телеканалу CBS - последние новости

Как сообщал Главред, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональду Трампу следует посетить Украину перед тем, как продолжать реализовывать свой мирный план. В интервью CBS Зеленский отметил, что Трамп должен увидеть реальную ситуацию в стране, чтобы понять, что происходит с мирными жителями, воинами и разрушенными городами.

Также в этом интервью Зеленский отметил, что президент РФ Владимир Путин стремится возродить Российскую империю, что может привести к мировой войне. Президент подчеркнул, что на карту поставлена безопасность всего мира, и если Украина не остановит Россию, война может обостриться.

Кроме этого, утром Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар России по Сумах, в результате которого погибли 34 человека, назвав его "ужасной ошибкой". Он не уточнил, что именно имел в виду под словом "ошибка", и посоветовал журналистам "спросить у них".

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Что такое CBS News? CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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