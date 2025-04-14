'Это было ужасно': Трамп отреагировал на удар по Сумам, но РФ не упомянул

Что сказал Трамп:
- Трамп назвал ракетный удар РФ по Сумам "ужасной ошибкой"
- Президент не уточнил, что именно имел в виду под словом "ошибка"
- Трамп призвал журналистов "спросить у них"
Президент США Дональд Трамп почти через сутки отреагировал на ракетный удар России по Сумам, в результате которого погибли 34 человека. Американский лидер заявил, что РФ совершила "ошибку". Об этом сообщило издание Forbes.
"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно", - сказал Трамп во время общения с представителями СМИ.видео дня
В то же время президент США не объяснил, что именно имел в виду под словом "ошибка". Трамп лишь повторил, что "они (россияне - Главред) совершили ошибку".
"Я так считаю. Слушайте, спросите у них", - добавил он, не объясняя о ком именно идет речь.
Также Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена, который дал Украине миллиарды долларов и "позволил войне начаться". Кроме того, президент США заявил, что "развязывание этой войны - это злоупотребление властью".
"Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну", - в очередной раз подчеркнул Трамп.
Смотрите видео, где Трамп прокомментировал ракетный удар РФ по центру Сум:
Ракетный удар РФ по Сумам 13 апреля - что известно
Напомним, 13 апреля российские войска нанесли два мощных ракетных удара по центральной части Сум. Один из боеприпасов взорвался в воздухе, рассеивая осколки, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.
По словам начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, удар был целенаправленно направлен на жилые кварталы. Среди погибших - ребенок и украинская артистка Елена Когут.
Как сообщал Главред, жертвами атаки также стали водитель троллейбуса Николай Леон и почти все его пассажиры. Коммунальное предприятие "Электроавтотранс" подтвердило, что люди не имели шансов на спасение.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 34 человека, еще 117 получили ранения, среди них - 4-летняя девочка. Одна из ракет попала в здание университета, другая - в самый центр города.
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия непременно понесет ответственность за этот террористический акт.
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Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия
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