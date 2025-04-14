'Это было ужасно': Трамп отреагировал на удар по Сумам, но РФ не упомянул

Доанальд Трамп раскритиковал Джо Байдена за помощь Украине и за то, что "позволил войне начаться".

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Трамп назвал удар по Сумах "ужасным" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины

Что сказал Трамп:

Трамп назвал ракетный удар РФ по Сумам "ужасной ошибкой"

Президент не уточнил, что именно имел в виду под словом "ошибка"

Трамп призвал журналистов "спросить у них"

Президент США Дональд Трамп почти через сутки отреагировал на ракетный удар России по Сумам, в результате которого погибли 34 человека. Американский лидер заявил, что РФ совершила "ошибку". Об этом сообщило издание Forbes.

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно", - сказал Трамп во время общения с представителями СМИ. видео дня

В то же время президент США не объяснил, что именно имел в виду под словом "ошибка". Трамп лишь повторил, что "они (россияне - Главред) совершили ошибку".

"Я так считаю. Слушайте, спросите у них", - добавил он, не объясняя о ком именно идет речь.

Также Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена, который дал Украине миллиарды долларов и "позволил войне начаться". Кроме того, президент США заявил, что "развязывание этой войны - это злоупотребление властью".

"Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну", - в очередной раз подчеркнул Трамп.

Смотрите видео, где Трамп прокомментировал ракетный удар РФ по центру Сум:

Трамп назвал удар по Сумам "ужасным" / Фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Сумам 13 апреля - что известно

Напомним, 13 апреля российские войска нанесли два мощных ракетных удара по центральной части Сум. Один из боеприпасов взорвался в воздухе, рассеивая осколки, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.

По словам начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, удар был целенаправленно направлен на жилые кварталы. Среди погибших - ребенок и украинская артистка Елена Когут.

Как сообщал Главред, жертвами атаки также стали водитель троллейбуса Николай Леон и почти все его пассажиры. Коммунальное предприятие "Электроавтотранс" подтвердило, что люди не имели шансов на спасение.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 34 человека, еще 117 получили ранения, среди них - 4-летняя девочка. Одна из ракет попала в здание университета, другая - в самый центр города.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия непременно понесет ответственность за этот террористический акт.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия

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