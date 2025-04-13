В Сумах 13-летний школьник с ранением спас пассажиров из горящего автобуса

Парень получил ранения - три осколка попали в голову, один из них уже удалили.

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13-летний школьник выбрался из горящего автобуса и спас других / Коллаж: Главред, фото: КП СГС "Электроавтотранс", Сумская ООШ №4

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В Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко выпрыгнул из горящего автобуса

Парень разблокировал двери и помог спасти других пассажиров

Кирилл получил ранения - три осколка попали в голову

В Сумах во время ракетной атаки 13 апреля 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из охваченного огнем автобуса через разбитое окно и помог другим пассажирам спастись. Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь в эфире телемарафона.

"Когда прилетела вражеская ракета, было попадание в автобус осколками, который загорелся. Один из воспитанников ДЮСШ, 13-летний мальчик выпрыгнул в окно, разблокировал двери, которые были заблокированы, и помог выйти людям из охваченного огнем транспорта. Фамилия парня - Ильяшенко", - рассказал Кобзарь. видео дня

По данным местного издания Кордон.Медиа, после вражеской атаки один из городских автобусов загорелся. Внутри находились пассажиры, среди которых - школьник Кирилл и его мама Марина. Двери транспортного средства были заблокированы, а огонь быстро охватывал салон.

Несмотря на шок и опасность, парень не растерялся. Через разбитое взрывом окно он выбрался из горящего автобуса, а затем вернулся, чтобы помочь другим людям, которые еще были живы и нуждались в спасении.

"Кирилл получил ранения - три осколка попали в голову. Один из них врачам уже удалось достать. Сейчас парень находится под наблюдением медиков", - рассказал и.о. мэра Сум.

Мать Кирилла рассказала, что сына еще будут обследовать медики. Женщина также пострадала - ее лицо посечено стеклом, однако серьезной угрозы здоровью нет и ее уже отпустили домой.

В Сумской ООШ №4 им. Героя Украины А. Анищенко сообщили, что Кирилл учится в 8 классе. Также он занимается вольной борьбой в детско-юношеской спортивной школе "Факел".

"Этот героический поступок достоин благодарности и уважения. Кирилл, мы гордимся тобой и твоим мужеством! Скорейшего тебе выздоровления, наш Герой!" - отметили в сообщении.

Ракетный удар РФ по центру Сум - главное

Как сообщал Главред, 13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум, один из которых стал особенно разрушительным. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что атака была направлена непосредственно по жилым районам. Среди погибших есть ребенок и известная украинская артистка Елена Когут.

Кроме этого, российский ракетный удар по центру Сум унес жизни водителя троллейбуса Николая Леона и большинства пассажиров. КП СГС "Электроавтотранс" сообщило, что ракетный удар не оставил шансов на спасение людям.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибло 34 человека, еще 117 человек получили ранения, среди которых и 4-летняя девочка. Одна ракета попала в здание университета, другая - в центр города.

В Генштабе ВСУ пообещали, что Россия получит неотвратимое возмездие за это преступление.

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Кто такой Артем Кобзарь? Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

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