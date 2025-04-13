'Была гордостью Украины': в результате удара РФ по Сумах погибла артистка Елена Когут

Коллеги погибшей Елены Когут отмечают, что она была гордостью Сумщины и всей Украины и была наставником и поддержкой для студентов.

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Елена Когут была солисткой-органисткой филармонии, пианисткой, артисткой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Сумская областная филармония

13 апреля 2025 года российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум, что привело к значительным жертвам среди мирного населения. Среди погибших - Елена Когут, пианистка, преподавательница и артистка оркестра местного театра. Об этом сообщили в Сумском национальном театре им. М. Щепкина.

"Елена была очень светлым человеком, настоящим профессионалом, отзывчивым коллегой и надежным другом. Ее музыка, ее улыбка, ее доброта - навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.

В театре выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и близким, отметив, что искренне разделяют их боль и печаль. Информация о дате, месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.

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Олега Когут / Фото: Сумской национальный театр им. М. Щепкина

Как сообщили в Сумской областной филармонии, Елена Когут была солисткой-органисткой, пианисткой, а также преподавала в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры.

В колледже признались, что новость о ее гибели стала неожиданным и болезненным ударом - трудно осознать, что этого жизнерадостного, талантливого человека больше нет рядом. Война беспощадно забирает самых светлых, оставляя после себя боль, опустошение и отчаяние.

"Елена Сергеевна - настоящая гордость колледжа, Сумщины и всей Украины! Ее талант пианистки и органистки сиял яркой звездой на музыкальном небосклоне. Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение завораживали каждого, кто имел счастье ее слышать. С большой преданностью и профессионализмом Елена Сергеевна возглавляла Цикловую комиссию "Специального фортепиано" колледжа, вкладывая всю свою душу в развитие молодых талантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что для студентов Елена Сергеевна была не просто преподавателем, она стала настоящим наставником, искренним советчиком и поддержкой. Она безгранично любила музыку и верила в каждого из своих учеников, вдохновляла их, раскрывала их творческий потенциал и учила не только искусству, но и человечности, теплу и доброте. Ее помнят как искреннего человека, который зажигал сердца и верил в каждого.

Ее коллеги напомнили, что любовь Елены Когут к музыке и Украине была искренней и глубокой. Ее исполнение Государственного Гимна Украины в европейских храмах имело важную символику, ведь оно подчеркивало ее патриотизм и способствовало распространению украинской культуры в мире.

"Сегодня мы разделяем невыразимую боль семьи Елены Сергеевны - ее матери, мужа и сыновей, которые являются нашими коллегами, студентами и выпускниками. Ваша потеря - это и наша потеря. Мы искренне сочувствуем вашему горю и молимся за то, чтобы Господь дал вам силы пережить это тяжелое время. Пусть светлая память о Елене Сергеевне согревает ваши сердца...", - добавили там.

В колледже отметили, что эта ужасная потеря является еще одним трагическим свидетельством жестокости войны, которая забирает самое ценное, разрушает жизни и оставляет после себя жгучую боль и бессилие.

"Светлая и вечная память тебе, дорогая Елена Сергеевна! Твой талант, твоя доброта и твоя неугасимая любовь к семье, к музыке, к Украине навсегда останутся в наших сердцах. Ты навсегда останешься в памяти своих коллег, студентов и всех, кто имел честь знать тебя. Покойся с миром. Мы никогда не забудем этой потери! Мы никогда не простим врагу этой жестокости! Вечная память... светлая память... С любовью творческая семья колледжа!", - резюмировали коллеги Елены Когут.

Удар по Сумам 13 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по состоянию на 13:54 в результате ракетного удара РФ по Сумах погибли 31 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Еще более 80 человек получили ранения, в том числе десять детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх уточнил, что по городу был нанесен удар ракетой с кассетной боевой частью. Взрыв произошел в воздухе, и больше всего жертв среди пассажиров троллейбуса, где почти все погибли.

На удар России по центру Сум отреагировало и международное сообщество. Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил действия Кремля, назвав ракетную атаку преступной. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость принять решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь.

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Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

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