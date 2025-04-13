Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Была гордостью Украины": в результате удара РФ по Сумах погибла артистка Елена Когут

Юрий Берендий
13 апреля 2025, 17:19
299
Коллеги погибшей Елены Когут отмечают, что она была гордостью Сумщины и всей Украины и была наставником и поддержкой для студентов.
'Была гордостью Украины': в результате удара РФ по Сумах погибла артистка Елена Когут
Елена Когут была солисткой-органисткой филармонии, пианисткой, артисткой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Сумская областная филармония

13 апреля 2025 года российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум, что привело к значительным жертвам среди мирного населения. Среди погибших - Елена Когут, пианистка, преподавательница и артистка оркестра местного театра. Об этом сообщили в Сумском национальном театре им. М. Щепкина.

"Елена была очень светлым человеком, настоящим профессионалом, отзывчивым коллегой и надежным другом. Ее музыка, ее улыбка, ее доброта - навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.

В театре выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и близким, отметив, что искренне разделяют их боль и печаль. Информация о дате, месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.

видео дня
Олега Когут
Олега Когут / Фото: Сумской национальный театр им. М. Щепкина

Как сообщили в Сумской областной филармонии, Елена Когут была солисткой-органисткой, пианисткой, а также преподавала в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры.

В колледже признались, что новость о ее гибели стала неожиданным и болезненным ударом - трудно осознать, что этого жизнерадостного, талантливого человека больше нет рядом. Война беспощадно забирает самых светлых, оставляя после себя боль, опустошение и отчаяние.

"Елена Сергеевна - настоящая гордость колледжа, Сумщины и всей Украины! Ее талант пианистки и органистки сиял яркой звездой на музыкальном небосклоне. Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение завораживали каждого, кто имел счастье ее слышать. С большой преданностью и профессионализмом Елена Сергеевна возглавляла Цикловую комиссию "Специального фортепиано" колледжа, вкладывая всю свою душу в развитие молодых талантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что для студентов Елена Сергеевна была не просто преподавателем, она стала настоящим наставником, искренним советчиком и поддержкой. Она безгранично любила музыку и верила в каждого из своих учеников, вдохновляла их, раскрывала их творческий потенциал и учила не только искусству, но и человечности, теплу и доброте. Ее помнят как искреннего человека, который зажигал сердца и верил в каждого.

Ее коллеги напомнили, что любовь Елены Когут к музыке и Украине была искренней и глубокой. Ее исполнение Государственного Гимна Украины в европейских храмах имело важную символику, ведь оно подчеркивало ее патриотизм и способствовало распространению украинской культуры в мире.

"Сегодня мы разделяем невыразимую боль семьи Елены Сергеевны - ее матери, мужа и сыновей, которые являются нашими коллегами, студентами и выпускниками. Ваша потеря - это и наша потеря. Мы искренне сочувствуем вашему горю и молимся за то, чтобы Господь дал вам силы пережить это тяжелое время. Пусть светлая память о Елене Сергеевне согревает ваши сердца...", - добавили там.

В колледже отметили, что эта ужасная потеря является еще одним трагическим свидетельством жестокости войны, которая забирает самое ценное, разрушает жизни и оставляет после себя жгучую боль и бессилие.

"Светлая и вечная память тебе, дорогая Елена Сергеевна! Твой талант, твоя доброта и твоя неугасимая любовь к семье, к музыке, к Украине навсегда останутся в наших сердцах. Ты навсегда останешься в памяти своих коллег, студентов и всех, кто имел честь знать тебя. Покойся с миром. Мы никогда не забудем этой потери! Мы никогда не простим врагу этой жестокости! Вечная память... светлая память... С любовью творческая семья колледжа!", - резюмировали коллеги Елены Когут.

Удар по Сумам 13 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по состоянию на 13:54 в результате ракетного удара РФ по Сумах погибли 31 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Еще более 80 человек получили ранения, в том числе десять детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх уточнил, что по городу был нанесен удар ракетой с кассетной боевой частью. Взрыв произошел в воздухе, и больше всего жертв среди пассажиров троллейбуса, где почти все погибли.

На удар России по центру Сум отреагировало и международное сообщество. Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил действия Кремля, назвав ракетную атаку преступной. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость принять решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь.

Другие новости:

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумы Сумская область ракетный удар
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"РФ переходит границы": у Трампа отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам

"РФ переходит границы": у Трампа отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам

17:29Мир
Целью были люди: в ГВА раскрыли новые подробности смертоносного удара по Сумам

Целью были люди: в ГВА раскрыли новые подробности смертоносного удара по Сумам

17:22Украина
Украина и РФ проведут важные переговоры: СМИ узнали, где и когда пройдет встреча

Украина и РФ проведут важные переговоры: СМИ узнали, где и когда пройдет встреча

16:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

Последние новости

17:29

"РФ переходит границы": у Трампа отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам

17:22

Целью были люди: в ГВА раскрыли новые подробности смертоносного удара по СумамФото

17:19

"Была гордостью Украины": в результате удара РФ по Сумах погибла артистка Елена Когут

17:12

"Как это возможно?": Галкин осудил РФ за ракетный удар по СумамФото

16:52

Быстрый и легкий салат на Пасху 2025: рецепт, который сразит всех

"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах
16:45

14 апреля начинается Страстная неделя: что можно и нельзя делать

16:31

Штурмовиков РФ "покрошили" вместе с техникой: на Харьковщине отражена атака врагаВидео

16:24

Украина и РФ проведут важные переговоры: СМИ узнали, где и когда пройдет встреча

16:16

Трагедия в Сумах: украинские звезды отреагировали на ракетную атаку по центру городаФото

Реклама
15:40

Кто придумал название Львова и как город назывался сначала - малоизвестный фактВидео

15:35

Где спрятался кот: надо иметь "зрение орла", чтобы найти его за 7 секунд

15:31

"РФ руководят убийцы": в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам

15:21

США и Китай близки к полному краху экономик: в WP предупредили об опасности

14:24

Бизнесмен, звезда шоу и актер клипа Slavia: певица раскрыла, кто отец ее ребенка

14:23

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по СумамФото

14:13

ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолетыВидео

14:05

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атакиВидео

13:50

Заморозки ударили по ценам: какие продукты вскоре могут подорожать в Украине

13:35

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

13:25

"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые деталиФото

Реклама
13:22

"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

13:16

У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

13:06

Оккупанты прорываются на Запорожье: военный назвал направления ударов

12:56

"Самая страшная потеря": названа новая версия гибели пилота украинского F-16

12:24

В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа

12:21

Китайский гороскоп на завтра 14 апреля: Лошадям - унижение, Петухам - обиды

11:33

Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW

10:34

Войска РФ ракетами ударили по Сумам: десятки погибших и раненых, подробностиФотоВидео

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

10:25

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

10:22

"Хотят уничтожить": какие места в Украине будут бомбить РФ

10:06

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

10:04

Ситуация угрожающая на двух направлениях фронта: в ГПСУ предупредили об опасности

09:55

Поздравления с Вербным воскресеньем: красивые картинки и теплые слова

09:37

Украина была бы другой: историк назвал "запретные слова" в Акте о независимостиВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 апреля (обновляется)

09:27

Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: Тельцам - перемены, Ракам - экономить

09:24

Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

09:11

Гороскоп на завтра 14 апреля: Ракам - приятные моменты, Стрельцам - подарок

09:01

В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, деталиВидео

Реклама
08:54

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:42

Оккупанты берут паузу на фронте: аналитик рассказал, как изменилась ситуация

08:10

Как США хотят отдать 4 региона Украины РФмнение

07:54

Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Уиткоффа к Путину

07:10

Где 3 отличия между мужчинами: веселая головоломка, которая никого не оставит равнодушным

06:30

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

06:10

У Путина не хватает пушечного мяса на фронтемнение

05:44

Что запрещено делать в спортзале: золотые правила этикета

05:00

Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд

04:35

Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять