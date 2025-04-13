Штурмовиков РФ 'покрошили' вместе с техникой: на Харьковщине отражена атака врага

Россияне в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции украинских защитников бронетехникой.

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ВСУ отразили атаку РФ/ коллаж: Главред, фото: 38 ОБрМП, 56 ОМБр

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Украинские защитники отразили штурм армии страны-агрессора РФ

ВСУ уничтожили российских оккупантов и сожгли технику врага

В Харьковской области украинские защитники отразили штурм армии страны-агрессора РФ.

При этом подразделения Сил обороны уничтожили российских оккупантов и сожгли технику врага, сообщает в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.

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Уточняется, что россияне в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции украинских защитников бронетехникой, но снова неудачно.

Успешными действиями отличились бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которые отразили штурм бронетехники врага и нанесли ему ощутимые потери.

"Воины бригады имени гетмана Ивана Выговского устроили захватчикам "теплый и гостеприимный прием", сжегши вражескую бронетехнику так, как это делали много раз раньше", - подчеркнули в группировке войск Хортица.

Смотрите видео - ВСУ отразили атаку РФ:

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Как ранее сообщал Главред, боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины. Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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