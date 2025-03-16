Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза "клещей": боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

Алексей Тесля
16 марта 2025, 10:45
488
Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.
Днепр, армия РФ
Боец ВСУ предупредил об угрозе для Днепропетровщины / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Важно:

  • Враг значительно "уперся" в оборону украинских войск вблизи Константинополя
  • РФ пытается прорывать направление ряда сел по реке Мокрые Ялы

На направлении Днепропетровской области враг значительно "уперся" в оборону украинских войск вблизи Константинополя и южнее Богатыря.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

видео дня

Он уточнил, что враг активно пытается прорывать направление ряда сел по реке Мокрые Ялы и Надеждинка-Преображенка.

По данным украинского военного, вчера на этих участках враг активно применял ЛАТ и пехоту, добавил он, имея продвижение.

"Движение на этих участках – очередные будущие клещи, которые сначала будут сужаться, а затем закончатся обычным перерезанием логистики с помощью оптоволоконных дронов", – добавил Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

Читайте также:

Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Днепропетровская область война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

11:31Мир
В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

11:05Война
ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту

ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту

10:20Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

Китайский гороскоп на сегодня 16 марта: Тиграм - разочарование, Свиньям - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня 16 марта: Тиграм - разочарование, Свиньям - проблемы

Последние новости

11:31

В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

11:09

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

11:05

В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

10:57

Китайский гороскоп на завтра 17 марта: Кроликам - стресс, Лошадям - осуждение

10:48

"Россия готовит массовый обстрел Украины": названы города и вероятные даты удара

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
10:45

Угроза "клещей": боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

10:20

ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту

10:10

Топ намазка из 3 ингредиентов: улетная закуска за пять минут

Реклама
09:53

Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Близнецам - перерыв, Ракам - обман

09:50

РФ ударила по Украине десятками дронов: в ВСУ раскрыли детали "прилетов"

09:10

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

Как Путин обманул Трампа мифом о "котле" для ВСУмнение

08:43

Макрон раскрыл вероятный сценарий размещения европейских войск в Украине

07:44

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

06:39

Как Америка ломает свои ключевые госинститутымнение

05:30

Как убрать ржавчину на дне кастрюли: рецепт натурального средства за копейкиВидео

04:30

"Нам нужны Томагавки": экс-глава МИД спрогнозировал новые поставки из СШАВидео

03:01

Не для красоты: почему в СССР автобусы чаще всего красили в желтый цвет

Реклама
02:44

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

01:30

Продукты будут стоить не дешево: эксперт объяснил, что взлетит в цене больше всего

00:40

"Зеленский просто разозлился": Вэнс назвал причину ссоры в Белом доме

15 марта, суббота
22:50

В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домамФотоВидео

22:32

Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

22:24

Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

21:56

Дорофеева показала клубничку в коротких шортах на Кипре

21:53

"Задушит" Путина тарифами: как Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия

21:49

Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

21:45

Как удалить царапины с кузова автомобиля: эффективное копеечное средство

20:57

Лукашенко обозвал Зеленского - спикер МИД Украины дал достойный ответ

20:47

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

20:26

"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

19:57

"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 мартаВидео

19:33

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:27

В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

19:00

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоВидео

18:53

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направленияхВидео

18:51

Потеря вещей - беспорядок или знак судьбы

18:50

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

Реклама
18:21

"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

18:06

Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

17:35

Зеленский определил состав переговорной группы Украины: кто вошел

17:19

Россияне хотят окружить ВСУ на одном из важных направлений - Зеленский

16:52

Символическая дата: Зеленский сказал, когда могут состояться переговоры РФ и США

16:36

РФ накапливает силы для удара по Сумщине: в СНБО предупредили об опасности

16:28

Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир порадовал прогнозом

16:06

Эксперты призвали сливать воду из стиральной машины: неожиданная причина

15:56

У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

15:45

Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять