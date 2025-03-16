Угроза "клещей": боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

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На направлении Днепропетровской области враг значительно "уперся" в оборону украинских войск вблизи Константинополя и южнее Богатыря.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что враг активно пытается прорывать направление ряда сел по реке Мокрые Ялы и Надеждинка-Преображенка.

По данным украинского военного, вчера на этих участках враг активно применял ЛАТ и пехоту, добавил он, имея продвижение.

"Движение на этих участках – очередные будущие клещи, которые сначала будут сужаться, а затем закончатся обычным перерезанием логистики с помощью оптоволоконных дронов", – добавил Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.