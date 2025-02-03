"Бросили на это основные силы": в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска

Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

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Враг хочет охватить Покровск с юга и юго-запада / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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Оккупанты хотят "перерезать" трассы к Покровску

Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения

Силы обороны пытаются замедлить наступление захватчиков

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут в город. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его. Враг направляет все свои основные силы на достижение захватнической цели. Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он объяснил, что враг хочет охватить город в Донецкой области с юга и юго-запада.

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В то же время Силы обороны наносят удары по инфраструктуре врага, чтобы замедлить его наступление.

"Россияне пытаются активно насыщать захваченную территорию собственными укреплениями. Мы же бьем по их инфраструктуре, складах, аэродромах. Мы не разрушаем сами пути (продвижения - ред.), а их соединительные узлы. И это имеет свой эффект - например, уменьшилось применение россиянами авиации. Это сковывает возможности россиян активно продвигаться", - отметил Трегубов.

По мнению спикера, сейчас российские захватчики не имеют существенного преимущества для ведения активных боевых действий под Покровском, а усталость ощутима с обеих сторон.

"Сейчас у россиян нет большого преимущества, которое бы позволяло эффективно и без особых потерь для себя, без буксировки, трех-четырехзначного количества потерь в сутки вести активные наступательные действия. С обеих сторон это несколько напоминает боксерский поединок в десятом раунде, когда оба боксера устали, но тот, кто активнее наступал в начале, устал больше и начинает "виснуть" на своем противнике", - резюмировал Виктор Трегубов.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий. В Минобороны Эстонии отметили, что основное ударное направление - Покровск в Донецкой области. Россияне постепенно продвигаются и уже захватили 25 кв. км территории.

Уже ни для кого не секрет, что на Покровском направлении ВСУ устраивают ад врагу. Примерно 300 убитыми и ранеными в день теряет агрессор.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский недавно сообщил, Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте, там продолжаются бои. По его словам, только за январь текущего года украинские бойцы обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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