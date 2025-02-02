Минус 15 тысяч оккупантов: ВСУ продолжают уничтожать врага на Покровском направлении

Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

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Продолжаются интенсивные бои на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

На Покровском направлении продолжаются бои

Оборонительная операция продолжается

РФ потеряла около 15 тысяч оккупантов на Покровском направлении

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте, там продолжаются бои. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он добавил, что оборонительная операция продолжается, а украинские воины непрерывно наносят потери российским оккупантам.

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"Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно", - написал Сырский.

Он поблагодарил украинских защитников за стойкость, эффективность и героизм.

Смотрите видео, как ВСУ уничтожают захватчиков:

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, недавно, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить потерю города Покровск в Донецкой области. По его словам, оккупанты сосредотачивают на данном направлении свои лучшие подразделения и части.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Как писал Главред со ссылкой на офицера управления самоходного артиллерийского дивизиона бригады "Кара-Даг" Артема Пенкова, на Покровском направлении враг уменьшил применение механизированных групп для продвижения из-за эффективной работы артиллерии и ударных БПЛА ВСУ.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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