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Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

Анна Ярославская
23 января 2025, 07:23
56
Враг продвинулся сразу вблизи девяти населенных пунктов.
Военные рф, карта DeepState
Военные РФ захватили село на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Кратко:

  • Оккупанты захватили село Нововасильевка
  • В Генштабе ситуацию не комментируют

Российские оккупационные войска захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Об этом в ночь на 23 января сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.

"Враг оккупировал Нововасильевку", — говорится в сообщении.

видео дня

Как видно на карте, Нововасильевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Нововасильевка на карте
Нововасильевка на карте / deepstatemap

В то же время информацию об оккупации Нововасильевки в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали. В вечерней сводке за 22 января отметили, что россияне 55 раз атаковали на Покровском направлении.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся сразу вблизи 9 населенных пунктов, в частности:

  • в Великой Новоселке;
  • Новоандреевке;
  • возле Часового Яра;
  • Янтарного;
  • Петропавловки;
  • Ясенового;
  • Котлино;
  • Воздвиженки;
  • Барановки.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить потерю города Покровск в Донецкой области.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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