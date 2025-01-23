Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

Враг продвинулся сразу вблизи девяти населенных пунктов.

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-okkupirovala-selo-pod-pokrovskom-deep-state-10633160.html Ссылка скопирована

Военные РФ захватили село на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Кратко:

Оккупанты захватили село Нововасильевка

В Генштабе ситуацию не комментируют

Российские оккупационные войска захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Об этом в ночь на 23 января сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.

"Враг оккупировал Нововасильевку", — говорится в сообщении.

видео дня

Как видно на карте, Нововасильевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Нововасильевка на карте / deepstatemap

В то же время информацию об оккупации Нововасильевки в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали. В вечерней сводке за 22 января отметили, что россияне 55 раз атаковали на Покровском направлении.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся сразу вблизи 9 населенных пунктов, в частности:

в Великой Новоселке;

Новоандреевке;

возле Часового Яра;

Янтарного;

Петропавловки;

Ясенового;

Котлино;

Воздвиженки;

Барановки.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить потерю города Покровск в Донецкой области.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред