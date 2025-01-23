Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

Кратко:
- Оккупанты захватили село Нововасильевка
- В Генштабе ситуацию не комментируют
Российские оккупационные войска захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Об этом в ночь на 23 января сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.
"Враг оккупировал Нововасильевку", — говорится в сообщении.
Как видно на карте, Нововасильевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.
В то же время информацию об оккупации Нововасильевки в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали. В вечерней сводке за 22 января отметили, что россияне 55 раз атаковали на Покровском направлении.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся сразу вблизи 9 населенных пунктов, в частности:
- в Великой Новоселке;
- Новоандреевке;
- возле Часового Яра;
- Янтарного;
- Петропавловки;
- Ясенового;
- Котлино;
- Воздвиженки;
- Барановки.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить потерю города Покровск в Донецкой области.
Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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