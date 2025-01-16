Об окружении сейчас речь не идет: в ВСУ рассказали, какая ситуация в Покровске

Покровск - хорошо укрепленный и хорошо защищенный город.

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В ВСУ прокомментировали ситуацию вблизи Покровска / Колаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

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Об окружении Покровска речь не идет

Цель оккупантов - перерезать одну трассу из трех вблизи города

Армия РФ меняет тактику штурмов

Сейчас об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, противник активно наступает именно с юго-запада на Покровск.

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Российские оккупанты прилагают максимум усилий, поскольку пытаются установить огневой контроль над одной из трех важных дорог. Возле нее есть лесная полоса, где враг и пытается закрепиться.

"Украинские войска пытаются не дать им это сделать. Но следует понимать, что в дальних планах россиян - окружение Покровска. Это пока что в их мечтах. Но чтобы город окружить, надо подойти к нему с трех сторон", - заявил Трегубов.

Спикер добавил, что враг несколько меняет тактику наступления. По его словам, россияне не хотят "идти в лоб", как это делали с предыдущими городами, ведь Покровск - хорошо укрепленный и хорошо защищенный город.

Он сказал, что для окружения города оккупантам надо приложить очень много усилий.

"Даже если взять и спрогнозировать, что тот боевой ресурс, который у них есть на сейчас, не будет исчерпываться, то это все равно будет очень долгий и болезненный процесс. Пока что их цель - перерезать одну трассу из трех", - подчеркнул Трегубов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, недавно во время штурма на Покровском направлении оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны. Защитники Украины принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Генерал армии Николай Маломуж считает, что перед началом переговорного процесса Путин хочет показать, что он фактически захватил Покровск и практически выполнил свои агрессивные задачи во время так называемой "спецоперации".

Майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман прогнозировал, если оккупанты возьмут Покровск, то, вероятно, они двинутся на Павлоград, Днепр и Запорожье. Он добавил, что цели россиян не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей, ведь они убеждены, что Украина не должна существовать.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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