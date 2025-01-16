'Хуже потери территорий': в Раде объяснили последствия проигрыша Украины в войне

Поражение Украины в войне против может иметь гораздо худшие последствия чем потеря территории, ведь цель РФ - уничтожение государственности, отметил нардеп.

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В Раде объяснили последствия проигрыша Украины в войне / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Яременко:

Потерю части украинских территорий нельзя назвать разгромным поражением

Поражение в войне против РФ будет иметь более серьезные последствия

Цель Украины пролегает в уничтожении ее государственности

Вопрос потери украинских территорий пока не является актуальным, ведь ни украинская элита, ни международные партнеры, которые поддерживают Украину, не подтверждали необходимости такого сценария. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко. Он также разъяснил, что будет означать поражение в войне для Украины.

По его словам, хотя определенные территории остаются неподконтрольными, а некоторые уже более 10 лет, это нельзя считать разгромным поражением, если Украина не признает их потерю и будет продолжать ставить целью их возвращение.

"Это будет не столько поражением, сколько консервацией и сохранением статус-кво, то есть ситуации на поле боя, которая есть. Здесь же вопрос не в том, где сейчас российские войска, а в том, что мы признаем, как юридический результат окончания войны", - сказал он.

Богдан Яременко отмечает, что не считает проблему признания потери украинских территорий актуальной. По его мнению, этот вопрос не стоит на повестке дня, и вряд ли кто-то попытается принудить Украину к такому решению. Он убежден, что реализовать это в Украине невозможно.

"Даже если на исполнительную ветвь власти будет оказываться какое-то безумное давление, которое заставит что-то парафировать или подписать, во что я не верю абсолютно, но нет никаких шансов ратифицировать это в парламенте. А это же договор, изменение территории государства, изменение Конституции, которое должно происходить на референдуме", - отмечает политик.

Яременко также подчеркивает, что проигрыш в войне может иметь гораздо более серьезные последствия, чем потеря территорий - временная или постоянная. Основная цель России, по его словам, заключается в уничтожении украинской государственности.

"И полностью исключать такой вариант мы не имеем права, потому что этого хочет наш враг и вкладывает в это огромные ресурсы, в том числе сотни тысяч жизней своих граждан для достижения этой цели", - подчеркнул он.

Смотрите видео разговора с Богданом Яременко, в котором он рассказал, чего ждать Украине от Трампа после инаугурации:

Дипломат отмечает, что хотя такое поражение кажется маловероятным, этот сценарий является реалистичным и желательным для России, поэтому Украина должна помнить об этих вызовах.

"Но будем надеяться, что враг не достигнет этого. Я в этом уверен", - резюмировал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп и его команда, похоже, переоценивают свои возможности по быстрому завершению войны России против Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Тем временем российские оккупационные войска пытаются продвигаться в районе Торецка Донецкой области. Если Украина потеряет контроль над этим городом, для захватчиков откроются новые стратегические возможности. Об этом рассказал Святослав с позывным Храбрый, офицер 12-й бригады "Азов".

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Россия планирует продолжать военные действия как минимум до 2025 года. Он подчеркнул, что страна-агрессор не собирается отказываться от своих захватнических амбиций.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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