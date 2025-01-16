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Доллар и евро будет "штормить": банкир спрогнозировал курс валют до 26 января

Руслана Заклинская
16 января 2025, 19:47
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Инфляция в Украине на уровне 10-11% вызывает беспокойство относительно ситуации на валютном рынке, отметил Тарас Лесовой.
Доллар и евро будет 'штормить': банкир спрогнозировал курс валют до 26 января
Банкир рассказал, каким будет курс доллара и евро до 26 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет официальный курс доллара с 20 по 26 января
  • В каких пределах будет колебаться курс евро с 20 по 26 января

Экономическая ситуация в Украине вызывает беспокойство ситуацией на валютном рынке из-за инфляции, которая составляет 10-11%. Официальный курс доллара с 20 по 26 января будет колебаться в пределах 42-42,5 грн/долл., а евро - в пределах 43,5-45 грн. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"С одной стороны Нацбанк увеличил учетную ставку до 13,5% с целью усиления гривны, а с другой - у регулятора есть достаточно эффективный механизм (валютные интервенции), который благодаря уравновешиванию спроса и предложения по сути сглаживает курсовые показатели. Напомню, что в начале января международные резервы достигли почти 44 млрд долларов", - рассказал эксперт.

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По его словам, экономические факторы, такие как объем международной финансовой помощи и резервов, способствуют стабильности валютного рынка. Лесовой прогнозирует, что колебания официального курса гривны будут в пределах 42-42,5 грн/долл. и по итогам недели они не будут отличаться от курса первой половины января.

В период с 20 по 26 января ожидаются следующие валютные коридоры:

  • на межбанке: 42-42,5 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро;
  • на наличном рынке: 42,2-43,2 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

Лесовой утверждает, что ежедневные изменения курса на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменниках - до 0,3 грн. Разница между курсами на межбанке и наличном рынке составит до 0,3-0,5 грн.

Банкир прогнозирует в период с 20 по 26 января недельные отклонения курса в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, середина января будет характеризоваться относительным курсовым спокойствием по факту курсовых изменений. Однако мы не исключаем, что на заседании монетарного комитета НБУ, которое состоится 23 января, регулятор, для того, чтобы еще немного укрепить позиции гривны, может увеличить учетную ставку до 14%, что будет иметь "лечебный" эффект для инфляции, соответственно ситуация на валютном рынке может приобрести признаки временного покоя", - отметил Лесовой.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 13 января официальный курс доллара в Украине установили на уровне 42,28 грн за доллар, что является историческим максимумом, хотя темпы роста замедлились. Курс евро вырос до 43,57 грн за евро.

Курс доллара в Украине, вероятно, стабилизируется и не превысит отметку 43 грн, но к концу 2025 года может достичь 45 грн, заявил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко. Он отметил, что значительный рост курса в конце 2024 года и в начале 2025 года связан с событиями на фронте.

Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине будет расти, но существенных колебаний не ожидается. До конца года доллар может достичь 45 гривен, считает эксперт Сергей Фурса.

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Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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