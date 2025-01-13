Доллар достиг исторического максимума: курс валют на 13 января

Доллар продолжает удерживать шестой исторический максимум, хотя его рост замедлился.

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Сколько стоят доллар и евро в начале недели / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Какой курс доллара и евро 13 января установил НБУ

Какой курс валют 13 января на межбанке

Официальный курс доллара в понедельник, 13 января, установили на уровне 42,28 гривны за доллар. Доллар достиг исторического максимума, хотя темпы роста замедлились. Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро в Украине в понедельник подорожал на 2 копейки. Официальный курс на 13 января составляет 43,57 гривны за один евро.

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Курс доллара в обменниках Украины снизился. Падение курса вызвал обвал валюты на межбанковском рынке.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 13 января средний курс продажи доллара в обменных пунктах снизился на 5 копеек и составляет 43,00 гривны за доллар. Курс евро уменьшился на 10 копеек и достиг 44,40 гривны за один евро.

В обменниках доллар покупают в среднем за 42,50 гривны, а евро - за 43,70 гривны.

На межбанковском рынке курс составляет 42,24-42,29 грн за доллар (купля-продажа), свидетельствуют данные Минфина.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но без существенных колебаний. К концу года он может достичь 45 гривен, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Также эксперты прогнозируют постепенное повышение курса, при этом основным фактором остаются интервенции Национального банка. В 2025 году курс доллара в Украине может вырасти до 47 гривен, а в случае негативного сценария - до 50 гривен.

Кроме этого, НБУ зафиксировал новый рекорд курса доллара на 13 января 2025 года - 42,2841 грн за 1 доллар, что на 0,0016 грн выше предыдущего максимума. Курс евро также вырос до 43,5738 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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