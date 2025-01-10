Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

Курс доллара достиг нового рекорда, однако темпы роста замедлились.

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Курс доллара в Украине побил новый рекорд / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Каким будет курс доллара 13 января

Каким будет курс евро 13 января

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает фиксировать рост курса доллара по отношению к гривне. На 13 января 2025 года установлен новый исторический максимум — 42,2841 гривны за 1 доллар, что на +0,0016 грн выше предыдущего показателя.

Как изменился курс валют?

На официальном сайте регулятора сообщается:

видео дня

Курс доллара достиг нового рекорда, однако темпы роста замедлились. Предыдущий максимум был установлен 10 января 2024 года и составлял 42,2825 грн за доллар. Курс евро также увеличился и составляет 43,5738 грн за 1 евро (+0,0144 грн).

На межбанковском рынке сегодня наблюдается снижение курса доллара:

Покупка: 42,27 грн

Продажа: 42,30 грн

Это на 8 копеек ниже, чем показатели предыдущего дня.

На наличном рынке доллар, напротив, вырос на 20 копеек и теперь составляет 43,05 гривны.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 6 января доллар установил первый рекорд в 2025 году. Официальный курс тогда составлял 42,09 грн/долл. Курс евро укрепился до 43,33 грн/евро.

Официальный курс доллара на 7 января повысили до 42,2 грн, что на 11 копеек выше предыдущего курса. С начала года курс вырос на 17 копеек - 1 января он составлял 42,03 грн.

Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине, вероятно, останется в пределах 42-45 грн за доллар без значительных колебаний. По словам главы Комитета экономистов Андрея Новака, бюджет предусматривает среднегодовой курс на уровне 45 грн за доллар.

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