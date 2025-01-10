Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 13 января
- Каким будет курс евро 13 января
Национальный банк Украины (НБУ) продолжает фиксировать рост курса доллара по отношению к гривне. На 13 января 2025 года установлен новый исторический максимум — 42,2841 гривны за 1 доллар, что на +0,0016 грн выше предыдущего показателя.
Как изменился курс валют?
На официальном сайте регулятора сообщается:
Курс доллара достиг нового рекорда, однако темпы роста замедлились. Предыдущий максимум был установлен 10 января 2024 года и составлял 42,2825 грн за доллар. Курс евро также увеличился и составляет 43,5738 грн за 1 евро (+0,0144 грн).
На межбанковском рынке сегодня наблюдается снижение курса доллара:
- Покупка: 42,27 грн
- Продажа: 42,30 грн
Это на 8 копеек ниже, чем показатели предыдущего дня.
На наличном рынке доллар, напротив, вырос на 20 копеек и теперь составляет 43,05 гривны.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, 6 января доллар установил первый рекорд в 2025 году. Официальный курс тогда составлял 42,09 грн/долл. Курс евро укрепился до 43,33 грн/евро.
Официальный курс доллара на 7 января повысили до 42,2 грн, что на 11 копеек выше предыдущего курса. С начала года курс вырос на 17 копеек - 1 января он составлял 42,03 грн.
Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине, вероятно, останется в пределах 42-45 грн за доллар без значительных колебаний. По словам главы Комитета экономистов Андрея Новака, бюджет предусматривает среднегодовой курс на уровне 45 грн за доллар.
Вам может быть интересно:
- Цена на некоторые продукты резко "подскочит": украинцам сказали, что подорожает
- Доллар "взлетит": банкир спрогнозировал, каким будет курс в конце 2025 года
- Что лучше покупать - доллар или евро в Украине 2025: ответ аналитика
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред