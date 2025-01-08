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Будут ли банки блокировать карты за частое снятие наличных: ответ НБУ

Виталий Кирсанов
8 января 2025, 11:44
526
В НБУ назвали недостоверной и манипулятивной информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных.
банковские карты
Украинцам не будут блокировать карточки за частое снятие наличных / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В СМИ распростаняются фейки о новых карточных ограничениях
  • В НБУ советуют доверять только проверенной информации

Национальный банк Украины отрицает требование к банкам о блокировании карт или счетов за частое снятие наличных. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов. Отмечаем, что эта информация не отвечает действительности!", - говорится в сообщении.

видео дня

НБУ отмечает, что медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет.

Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

"Советуем всегда доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезно фейковые новости, распространяющие анонимные телеграмм-каналы и недобросовестные медиа, чтобы взорвать доверие граждан к финансовому сектору Украины", - подчеркнули в регуляторе.

Другие экономические новости:

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.

Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.

Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

Больше экономических новостей:

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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