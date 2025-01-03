Доллар установил первый рекорд в 2025 году: каким будет курс валют 6 января

Курс доллара растет из-за спроса на валюту, рассказали в Минфине.

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Гривна обновила исторический минимум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Курс доллара на 6 января установлен на уровне 42,09 грн/долл

Официальный курс евро - 43,33 грн/евро

Официальный курс доллара на понедельник, 6 января, установили на уровне 42,09 гривны за доллар. Гривна на 5 копеек ослабла по сравнению с предыдущим историческим минимумом. Об этом говорится на сайте НБУ.

Предыдущий исторический минимум зафиксировали 31 декабря 2024 года. Тогда курс составлял 42,03 гривны за доллар.

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Что касается евро, то гривна укрепила свои позиции. Официальный курс на понедельник установлен на уровне 43,33 гривны за евро. Курс на 4 копейки меньше, чем в пятницу 3 января, и на 59 копеек меньше, чем 31 декабря.

По данным Bloomberg, на межбанковском валютном рынке 3 января торги завершились на уровне 42,16 гривен за доллар.

"Курс постепенно растет после обеда, поскольку спрос на валюту подталкивает котировки вверх. Часть сделок происходит в пределах уровня 42,16 гривен за доллар", - сообщили аналитики Минфина.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. По состоянию на утро 31 декабря, средний курс покупки доллара составил 41,85 грн, а продажи - 42,45 грн.

Также в 2025 году курс доллара в Украине, вероятно, останется в пределах 42-45 грн за доллар, без резких скачков. По прогнозам главы Комитета экономистов Андрея Новака, бюджет закладывает среднегодовой курс на уровне 45 грн за доллар. Благодаря внешней финансовой поддержке и рекордным резервам Национального банка, валютные колебания будут под контролем.

Как сообщал Главред, курс доллара в 2025 году может колебаться в пределах 46-47 грн за доллар, постепенно ослабляясь. Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на курс будет влиять ход войны, экономическая ситуация, уровень инфляции и международная финансовая помощь.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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