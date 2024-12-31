Новый исторический максимум: курс доллара 'подскочил' перед Новым годом

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне.

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Курс доллара / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Курс доллара установил исторический максимум

Официальный курс на 31 декабря - 42,039 гривен за 1 доллар

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Доллар дорожает вслед за скачком на межбанковском валютном рынке.

По состоянию на утро 31 декабря, согласно данным Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,85 гривны (+10 копеек против 30 декабря) и продажа по 42,45 гривны (+15 копеек).

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Курс доллара в банках / фото: Минфин

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. В последний день года доллар обновил исторический максимум.

Официальный курс на 31 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 42,039 гривен за 1 доллар (+0,0987 грн).

Предыдущий максимум был 24 декабря - 41,9910 грн/доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что в обменниках Украины прогнозируется заметное изменение курса доллара. По ожиданиям, в течение этой недели стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн.

Также известно, что курс доллара в течение 2025 года будет колебаться, однако постепенно гривна может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что значительных курсовых "скачков" в январе не ожидается. Стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в пределах диапазона 41,8-42,5 грн/долл.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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