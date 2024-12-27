В обменниках планируют изменить курс доллара: чего ждать украинцам с понедельника

Мощные международные резервы позволяют Нацбанку проводить более гибкую валютную политику.

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Курс доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

На следующей неделе курс доллара будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн

В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет держаться занятых позиций

В обменниках Украины прогнозируется заметное изменение курса доллара. По ожиданиям, в течение следующей недели стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн. Об этом заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, передает OBOZ.UA.

Отмечается, что вечером, 27 декабря, обменники покупают доллары в среднем по 41,79 грн, а продают по 42,22 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке и снижение в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется в банках. Ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в тех же пределах - 41,9-42,2 грн. Вечером же, 27 декабря, там определили стоимость валюты в средние 41,7/42,25 грн (покупка/продажа).

"В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет держаться занятых позиций по сдерживанию инфляции, а текущие изменения не повредят курсовой изменчивой стабильности", - подчеркнул Лесовой.

По его словам, ожидается, что официальный курс будет находиться в диапазоне 41,8-42,1 грн. Вместе с тем, НБУ обновил его на 30 декабря до 41,94 грн. Что на 10 коп. выше текущего (и который будет действовать на выходных).

"Как и раньше, для стабильности рынка весомыми будут объемы международной финподдержки, которые могут покрыть львиную долю бюджетного дефицита. В частности, уже подтверждено получение дополнительных 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, а в 2025 году Украина получит более 30 млрд евро от ЕС. Кроме того, мощные международные резервы позволяют Нацбанку проводить более гибкую валютную политику", - подытожил Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько заявила, что значительных курсовых "скачков" в течение января не ожидается.

Независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что в декабре курс гривны на межбанке будет колебаться в пределах 41,4 - 42,1 грн. за доллар. По его словам, цена на доллары в Украине в краткосрочной перспективе будет оставаться относительно стабильной.

В Национальном банке Украины заявили, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%. Отмечается, что финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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