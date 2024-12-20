Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Каким будет курс доллара в январе: эксперт дала прогноз

Виталий Кирсанов
20 декабря 2024, 11:54
335
Валютный рынок остается дефицитным и балансируется за счет интервенций Национального банка, говорит Анна Золотько.
Курс доллара в Украине
Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Основные тезисы Золотько:

  • Обычно в январе давление на гривню ослабляется
  • Курс не будет оставаться абсолютно стабильным

Значительных курсовых "прыжков" в течение следующего месяца не ожидается. Об этом в статье Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев для Главреда рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По словам Золотько, обычно в январе давление на гривню существенно ослабляется, поскольку деловая активность в начале января ограничена, как и спрос на валюту со стороны импортеров. В то же время из-за дополнительных затрат во время зимних праздников снижается и активность населения по приобретению иностранной валюты.

видео дня

При таких условиях валютный рынок остается дефицитным и балансируется за счет интервенций Национального банка, отметила она.

"Это не значит, что курс будет оставаться абсолютно стабильным, но значительных курсовых "прыжков" в течение следующего месяца не ожидается. Под давлением сезонных факторов гривна еще может немного расслабиться до конца декабря. Однако в январе стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в пределах диапазона 41,8-42,5 грн/$", - считает Анна Золотько.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред, ранее НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл. Гривна продолжила свое падение и по отношению к евро. Регулятор установил официальный курс евро на уровне 43,91 грн за евро, что на 10 копеек больше.

Недавно начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс валют в Украине и в дальнейшем будет колебаться. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.

Банкир прогнозировал, что до конца года доллар в Украине может стоить 41,6-41,8 грн. При этом, согласно госбюджету, курс доллара к гривне ожидается на уровне 42,1 грн/долл.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар курс доллара евро-доллар доллар гривна новости Украины курс НБУ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
За хакерской атакой стоит ГРУ РФ: какие сервисы сейчас не работают в Украине

За хакерской атакой стоит ГРУ РФ: какие сервисы сейчас не работают в Украине

12:47Украина
Окружение украинских войск в районе Успеновки: в ВСУ сделали важное заявление

Окружение украинских войск в районе Успеновки: в ВСУ сделали важное заявление

12:20Украина
Украину накроет аномально теплая погода: где будут дожди с мокрым снегом

Украину накроет аномально теплая погода: где будут дожди с мокрым снегом

11:57Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

Водителям легко запутаться: что означает дорожный знак с перечеркнутой линией

Водителям легко запутаться: что означает дорожный знак с перечеркнутой линией

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

Последние новости

13:03

"Позорный случай": Шмыгаль - про инцидент с ТЦК в Вышгороде

12:51

Мирные переговоры Украины с РФ: в Белом доме сделали громкое заявление

12:47

За хакерской атакой стоит ГРУ РФ: какие сервисы сейчас не работают в Украине

12:44

Цена на популярные продукты в Украине стремительно вырастет: за что придется платить больше

12:36

"Бой тысячелетия" Усика и Фьюри: что известно и где смотреть поединок-реванш

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
12:34

"В течение нескольких лет": путинист Киркоров высказался об Алле Пугачевой

12:20

Окружение украинских войск в районе Успеновки: в ВСУ сделали важное заявление

11:57

Украину накроет аномально теплая погода: где будут дожди с мокрым снегом

11:54

Каким будет курс доллара в январе: эксперт дала прогноз

Реклама
11:48

"Авто подскочило, стекло, пепел": дочь Ющенко попала под ракетный удар по КиевуФотоВидео

11:46

Уничтожены сотни северокорейцев: Пентагон раскрыл потери КНДР на Курщине

11:26

Уже почти в 3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" цена на популярный овощ

11:25

Что такое "назвАний": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

11:18

РФ атаковала Киев пятью баллистическими ракетами: в ВС сказали, сколько сбито

10:59

Китайский гороскоп на завтра 21 декабря: Лошадям - разочарование, Змеям - отдых

10:59

Известный шоумен назвал назвал пиаром развод Камалии: "Если бы Захур и хотел"

10:52

Стоимость около 4,5 млн долл: ГУР под Москвой взорвали военный самолет

10:44

ВСУ восстановили утраченные позиции на востоке: в ISW назвали направление

10:39

Инцидент с "выкуриванием" мужчины из авто в Вышгороде: водитель рассказал детали

10:35

Оккупанты захватили Константинопольское на Донбассе - DeepState

Реклама
10:23

Почему собаки не любят котов: неожиданное объяснение знатока животных

10:20

Российские ДРГ попытались продвинуться на Херсон: в ОГА сделали важное заявлениеФотоВидео

09:51

"Состояние тяжелое": что случилось с Анной Седоковой после смерти бывшего мужа

09:45

Продвижение войск РФ до бесконечности: Путин рассчитывает на истощение ВСУ - ISW

09:25

РФ ударила по Киеву ракетами Кинжал и Искандер: в КГВА рассказали о последствияхФото

09:16

"Путин решил ударить по домам, напугав детей": в ЦПД прокомментировали атаку по Киеву

09:10

Зачем отпаривать искусственную елку: гениальный лайфхак взорвал Сеть

09:00

"Мне очень сложно говорить об этом": Сергей Кияшко рассказал о своей боли

08:45

Выйти смогли не все: РФ устроила "Успеновский мешок" для ВСУ - DeepState

08:12

"Ведутся тайные разговоры в Москве": Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФВидео

08:10

Скучно стало старику Путинумнение

07:55

Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

07:07

Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробностиФото

06:46

Киев атаковали дроны: обломки БПЛА упали в одном из районов города

06:10

Назван самый кровавый и болезненный отрезок для Россиимнение

05:55

6 дней подряд "трусит" 5-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря

04:44

Гороскоп на завтра 21 декабря: Весам - неожиданный доход, Скорпионам - волна удачи

04:15

Почему нельзя говорить "знижка -50%": какую ошибку часто делают украинцыВидео

03:31

"Может соскочить крючка": что будет делать Трамп, если у Путина есть на него компроматВидео

03:00

Просто, но очень вкусно: интересный вариант бутербродов со шпротами на Новый годВидео

Реклама
02:10

РФ осуществила масштабную кибератаку на госреестры: сколько займёт восстановление

01:20

Неужели стиральная машинка "врет": почему стирка длится дольше, чем обещает таймер

00:09

Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: зафиксирован "прилет" в жилой домФото

19 декабря, четверг
23:59

Заседание в формате "Рамштайн" состоится в 2025 году: Умеров назвал точный месяц

23:42

Война или переговоры: украинцы должны принять фундаментальные решения - Блинкен

23:26

В опасности будут 2 города: что станет приоритетом РФ после потери Курахово - лейтенант

23:05

"Война длится слишком долго": Шольц договорился с Трампом о достижении мира в Украине

22:55

Враг делает ставку на малые штурмовые группы: спикер объяснил новую тактику РФ

22:51

Ситуация на фронте напряженная, численность армии РФ выросла на 100 тысяч - Сырский

22:47

"Абсолютно бездарной": украинский известный ведущий публично размазал Камалию

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять