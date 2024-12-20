Каким будет курс доллара в январе: эксперт дала прогноз

Валютный рынок остается дефицитным и балансируется за счет интервенций Национального банка, говорит Анна Золотько.

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Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Основные тезисы Золотько:

Обычно в январе давление на гривню ослабляется

Курс не будет оставаться абсолютно стабильным

Значительных курсовых "прыжков" в течение следующего месяца не ожидается. Об этом в статье Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев для Главреда рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По словам Золотько, обычно в январе давление на гривню существенно ослабляется, поскольку деловая активность в начале января ограничена, как и спрос на валюту со стороны импортеров. В то же время из-за дополнительных затрат во время зимних праздников снижается и активность населения по приобретению иностранной валюты.

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При таких условиях валютный рынок остается дефицитным и балансируется за счет интервенций Национального банка, отметила она.

"Это не значит, что курс будет оставаться абсолютно стабильным, но значительных курсовых "прыжков" в течение следующего месяца не ожидается. Под давлением сезонных факторов гривна еще может немного расслабиться до конца декабря. Однако в январе стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в пределах диапазона 41,8-42,5 грн/$", - считает Анна Золотько.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред, ранее НБУ установил курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл. Гривна продолжила свое падение и по отношению к евро. Регулятор установил официальный курс евро на уровне 43,91 грн за евро, что на 10 копеек больше.

Недавно начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс валют в Украине и в дальнейшем будет колебаться. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.

Банкир прогнозировал, что до конца года доллар в Украине может стоить 41,6-41,8 грн. При этом, согласно госбюджету, курс доллара к гривне ожидается на уровне 42,1 грн/долл.

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