Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

Главред узнавал, чего стоит ожидать украинцам в начале 2025 года.

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Украинцев в январе 2025 ожидают важные изменения / Коллаж Главред

В январе украинцев ждут серьезные изменения - предпринимателям придется платить больше налогов, автомобилистам нужно будет оформлять "автоцивилку", которая станет дороже, однако курс доллара и цены продукты на некоторое время могут зафиксироваться. Главред узнавал, чего стоит ожидать в начале 2025 года.

Налоги в Украине повысят - кому придется платить больше

С 1 января вступает в силу новый закон об увеличении налогов, который президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в конце ноября. Им предусматривается:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

введение военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

установление сбора для ФЛП-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц (сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 грн, поэтому сбор будет равен 800 грн).

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

базовая ставка налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) составит 25%.

совершенствование модели определения авансовых взносов для предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

переход с квартального на месячный налоговый период для представления отчетности по доходам физических лиц, удержанных налогов и начисленного единого взноса.

Напомним, что вступление закона в силу переносили уже несколько раз. Так, после подписания президентом закон сразу же опубликовали в "Голосе Украины", что означало его автоматическое вступление в силу. Но тогда это означало бы, что в течение 28 дней ноября действовала одна налоговая ставка (1,5% военного сбора), а в остальные 2 дня — 5%.

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Поэтому сначала предлагали повысить налоги "задним числом", с 1 октября, позже было решено, что закон вступит в силу с 1 декабря этого года, но впоследствии внедрение налогообложения для ФЛП перенесли на 1 января 2025 года.

Кроме того, с 1 января 2025 года приказом Министерства финансов от 09.09.2024 № 431 вносят изменения в приложения 1 и 2 к форме Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка.

Новые формы деклараций вступают в силу для составления отчетности за налоговый период, который наступает за налоговым периодом, в котором состоялось их обнародование.

Оплата ЕСВ снова станет обязательной

Ранее принятый закон о госбюджете на 2025 год с 1 января отменяет льготу для добровольной оплаты единого социального взноса (ЕСВ), которая действовала после начала полномасштабного вторжения в Украину, и снова делает оплату обязательной.

В частности, ЕСВ в 2025 году, помимо тех предпринимателей, которые платили взносы (22% ЕСВ от минимальной зарплаты за обычного сотрудника и 8,41% ЕСВ за работника с инвалидностью) за наемных сотрудников, снова придется платить самозанятым лицам и ФЛП на упрощенной и общей системе налогообложения.

Также с начала января данные о налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса нужно будет подавать не раз в квартал, а ежемесячно.

Курс доллара – каким он будет в январе

Как рассказала в комментарии Главреду директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, обычно в январе давление на гривню существенно ослабляется, поскольку деловая активность в начале января ограничена, как и спрос на валюту со стороны импортеров. В то же время из-за дополнительных затрат во время зимних праздников снижается и активность населения по приобретению иностранной валюты.

При таких условиях валютный рынок остается дефицитным и балансируется за счет интервенций Национального банка.

"Это не значит, что курс будет оставаться абсолютно стабильным, но значительных курсовых "прыжков" в течение следующего месяца не ожидается. Под давлением сезонных факторов гривна еще может немного расслабиться до конца декабря. Однако в январе стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в пределах диапазона 41,8-42,5 грн/$", - считает Анна Золотько.

Что будет с ценами на продукты в январе

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что после новогодних праздников цены на продукты в Украине могут выйти на некое плато, но будут оставаться стабильно высокими. В частности, замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что рост продолжит молочная продукция.

Кто такой Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

"Молочная продукция, например, может продолжать дорожать из-за внутренних факторов и из-за активного выхода на экспортные рынки. У нас не так много качественного молока экстра-класса, из которого производятся продукты для экспорта. Конкуренция между перерабатывающими заводами за сырье подталкивает цены вверх. Уже в 2024 году молочная продукция подорожала более чем на 40%. Тенденция такова, что каждый месяц цены могут прибавлять еще по 5-7% , и результате за зиму молочная продукция может подорожать примерно на 15%. Это будет продолжаться до начала сезона "большого молока", когда с потеплением предложение увеличивается", - отметил Марчук.

По мнению эксперта, на подорожании будут сказываться ряд факторов, среди которых новая система налогообложения, нехватка квалифицированной рабочей силы, из-за чего многие предприятия вынуждены инвестировать большие средства в механизацию и автоматизацию процессов, которые влияют на стоимость конечной продукции.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, плато будет сохраняться до конца января, однако на цены влияют не только внутренние факторы.

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

"20 января планируется инаугурация Трампа, и от того, насколько жесткими будут вопросы, связанные с войной, будет существенно зависеть состояние внутреннего украинского рынка. Мы живем в сложном мире, где есть много взаимосвязей, которые трудно отслеживать, но они оказывают существенное влияние на ситуацию. Цены растут не только из-за внутренних проблем, таких как плохой урожай или сезонный фактор. Есть немало глобальных факторов, в частности, регулярность поступлений и объемы макрофинансовой поддержки от международных партнеров, замороженные социальные стандарты, которые тесно связаны с получаемой помощью", - уточнил Пендзин.

И добавил, что цены являются результатом соотношения предложения производителя и покупательной способности украинцев, которая напрямую зависит от их доходов.

Цена на сигареты в Украине – что говорят в Раде

Также с 1 января 2025 года вступает в силу ранее проголосованный парламентом законопроект №11090 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.

Пересмотр акцизов на табак состоялся с целью гармонизации украинского законодательства к требованиям Евросоюза и является одним из фискальных мер в рамках программы МВФ.

Цены на сигареты в 2025 году существенно возрастут / УНИАН

Закон предусматривает повышение ставок акцизного налога на сигареты до достижения минимального уровня в течение следующих 4 лет. Согласно ему, ставка акцизного налога за 1000 штук сигарет с фильтром в 2025 году составит 78 евро.

Как сообщил Даниил Гетманцев, законопроект предполагает и одновременное эквивалентное повышение ставок акцизного налога на табак, промышленные заменители табака и уменьшение их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭН).

А его заместитель, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на следующий год пачка сигарет вырастет примерно на 40 грн. Однако ТВЭН это не коснется, поскольку правка в законе была отменена.

"В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может быть и больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС", - написал Железняк.

Автоцивилка 2025 – что меняет новый закон

С 1 января 2025 года в силу вступает новая редакция Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Согласно нормам нового закона, полис "автоцивилки" теперь станет электронным, а из-за введения прямого урегулирования для всех страховых компаний, которые продают "автоцивилку", потерпевшие всегда смогут обращаться за выплатой именно к своей страховой, а не к страховой виновника, как это было ранее.

Для этого необходимо, чтобы:

в ДТП приняли участие только 2 транспортных средства;

у обоих водителей-участников ДТП были действующие полисы и повреждено исключительно имущество (в результате ДТП нет погибших и травмированных).

Кроме того, с января в несколько этапов будут увеличивать страховые суммы по полисам страхования:

по жизни и здоровью – с 320 тыс. до 500 тыс. грн. грн на одного пострадавшего (5 млн грн на один страховой случай);

по имуществу – со 160 тыс. до 250 тыс. грн. грн. на одного пострадавшего (1,25 млн. грн. на один случай).

Также прямое урегулирование будет работать в случае, если в ДТП приняло участие 2 транспортных средства и только потерпевшая сторона имеет действующий полис "автоцивилки".

Страховка от ДТП будет происходить по-новому, полисы будут стоить дороже / УНИАН

Стоит отметить, что изменения будут касаться тех полисов, которые вступают в силу с 1 января 2025 года, однако если полис начал действие с 31 декабря 2024 года, то все его условия будут соответствовать старым нормам до момента прекращения его действия.

Помимо участия в ДТП новым законом предусмотрена дополнительная проверка полицейскими наличия полиса и в других случаях, а именно:

при регулировке дорожного движения;

при контроле соблюдения правил дорожного движения;

при контроле за правомерностью использования транспортных средств.

Кроме того, наличие "автоцивилки" может проверяться с помощью фото- и видеофиксации с помощью камер контроля дорожного движения.

Этим же законом отменяется и лимит по Европротоколу. На данный момент он составляет 80 тыс. грн, но уже с 1 января 2025 года максимальная выплата может быть равна страховой сумме. Также вносятся уточнения о том, что Европротокол можно оформлять только в случае, когда ДТП между двумя транспортными средствами было контактным, то есть в случае столкновения.

Закон предусматривает, что страховая компания обязана принять решение о выплате в течение 60 дней после получения заявления и необходимых для выплаты документов. При определенных условиях (необходимость проведения экспертизы или исследования причин и обстоятельств ДТП) этот срок может быть продлен до 90 дней.

В то же время страховые компании получат право устанавливать страховые тарифы на полисы ОСАГО по собственному усмотрению. При расчете тарифа страховщики будут иметь право брать в известность предыдущую историю ДТП по вине водителя.

Как уточнил генеральный директор МТСБУ (Моторно-транспортное страховое бюро Украины) Александр Берназюк, стоимость "автоцивилки" может вырасти на 50-70%.

Ввоз авто в Украину - что изменится в январе

С 1 января 2025 года в Украине меняются правила ввоза автомобилей. Транспортные средства, впервые регистрируемые в стране, должны соответствовать экологическому стандарту Евро-6, который действует в Европе с 2015 года и направлено на сокращение вредных выбросов.

Новые требования коснутся как новых, так и подержанных автомобилей определенных категорий, в частности:

легковые автомобили;

грузовики;

автобусы;

спецтехнику (автокраны, эвакуаторы, бетономешалки и др.).

Исключение составят электрокары, которые не имеют двигателя внутреннего сгорания, а также транспортные средства, ввозимые для гуманитарных нужд или нужд ВСУ.

Для подержанных легковых автомобилей, которые уже находятся в Украине, или те, что были ввезены ранее, как и ранее стандарт должен быть не ниже Евро-2.

При этом глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев опроверг информацию о возвращении пошлины и НДС на ввоз электромобилей с 1 января 2025 года, которая накануне появилась в некоторых медиа.

"Там что-то несется по льготам на электрокары, которые вроде бы взлетают с 1.01.2025г. Нет, льготы действуют до 01.01.2026 года. А потом да, прекратятся", - написал он.

Зеленая карта на авто в Европу – почему ее придется оформлять заранее

Как сообщили в МТСБУ, с 1 января 2025 года страховой сертификат "Зеленая карта", необходимый для выезда за границу на автомобиле начнет действовать только на следующий день после его оформления.

В соответствии с новыми требованиями, международный договор страхования "Зеленая карта" вступает в силу с 00:00 часов даты начала срока его действия, определенной таким договором, но не ранее начала суток, следующего после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных (то есть даты заключения такого договора).

Потому страховой сертификат "Зеленая карта" нужно оформлять минимум за день до поездки, поскольку в противном случае документ, оформленный в день поездки будет считаться недействительным. А это, в свою очередь, может стать основанием для отказа в пересечении границы.

Пенсии по-новому

С 1 января 2025 года в пенсии в Украине будут начислять по новым правилам. Из-за повышения страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, изменятся условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, это связано с введением следующего этапа пенсионной реформы. Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру (как мужчине, так и женщине) нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Те украинцы, которые после достижения 60 лет не получили достаточного страхового стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года, а при страховом стаже от 15 до 21 лет пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

"Если у человека меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат", – отмечают в ПФУ.

Согласно пенсионной реформе, до 2028 года продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет, будет расти, и начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа пенсия по возрасту будет назначаться автоматически независимо от возраста.

Связь и проводное радио будут стоить дороже – Укртелеком озвучил тарифы

С 1 января 2025 года потребителям придется больше платить как за услуги фиксированной телефонной связи, так и проводного радио.

Укртелеком с 1 января повышает тарифы на связь и проводное радио / УНИАН

Как уточнили на официальном сайте Укртелекома, такое решение продиктовано инфляцией и необходимостью усилить финансирование телекоммуникационной инфраструктуры.

Подорожание коснется нескольких популярных пакетов услуг. В частности, проводное радио будет стоить 189 грн в месяц вместо 145 грн, а тарифы на фиксированную телефонную связь будут составлять:

пакет "Простой" - до 255 грн в месяц вместо 195 грн;

тариф "Простой минимальный" – 249 грн в месяц вместо 195 грн;

пакет "Домашний базовый" – 325 грн в месяц вместо 255 грн;

тариф "Домашний безлимитный" – 329 грн в месяц вместо 255 грн.

В то же время, для абонентов сохранят акции и скидки в полном объеме.

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