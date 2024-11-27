Доллар подорожает: сколько будет стоит валюта к Новому году

В среднем, американская валюта может подорожать от 0,2 до 0,8%.

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Курс доллара в Украине вырастет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар в декабре 2024

Какой курс гривни заложен в Госбюджете Украины

В последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось. Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, в течение декабря доллар будет медленно, но неуклонно двигаться вверх. В среднем, американская валюта может подорожать на 0,2-0,3%. Максимальное увеличение стоимости может достичь 0,5-0,8%, передает РБК-Украина.

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Лесовой прогнозирует, что к концу года доллар в Украине может стоить 41,6-41,8 грн. При этом, согласно госбюджету, курс доллара к гривне ожидается на уровне 42,1 грн/долл.

"Иными словами, с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года доллар может вырасти в цене на 10%", - отметил банкир.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Финансовый аналитик Алексей Козырев заявил, что до декабря в украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе стоимость американской валюты будет находиться в пределах от 41,2 до 41,75 грн.

Независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что курс доллара в Украине в краткосрочной перспективе будет оставаться относительно стабильным. Курс на межбанке может не превысить максимальный курс доллара, который предусмотрен в Госбюджете на 2024 год. Однако из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк Украины будет вынужден снизить курс гривни.

Как сообщал Главред, в течение следующего года курс доллара может вырасти примерно на 10%, по прогнозам НБУ. Аналитики прогнозируют курс 44,08 грн/доллар.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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