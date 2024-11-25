В обменниках изменится курс доллара: чего ждать украинцам до 1 декабря

Курс доллара на текущую рабочую неделю.

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Курс доллара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Стоимость доллара будет находиться в пределах от 41,2 до 41,75 грн

На межбанке спрос на валюту останется высоким, а предложение снизится

В украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе стоимость американской валюты будет находиться в пределах от 41,2 до 41,75 грн. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев в комментарии Минфин.

По его словам, в банках ожидается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже. На текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн.

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Аналитик отметил, что в ближайшее время определять поведение участников валютного рынка будет то, что "эта рабочая неделя - последняя в ноябре".

"В начале недели компании еще будут завершать свои расчеты с бюджетом по налогам, что несколько увеличит объемы предложения валюты на рынке в понедельник-вторник и будет положительным для гривны на межбанке", - подчеркнул Козырев.

Он добавил, что со среды-четверга компании сосредоточатся на внутренних и внешних расчетах с контрагентами на отчетную дату. Что "увеличит спрос на валюту со стороны импортеров".

"А вот объемы продажи валютной выручки экспортерами останутся небольшими. Те будут продавать только такие объемы СКВ (свободно конвертируемая валюта, - ред.), которые им понадобятся для закрытия расчетов с украинскими контрагентами в гривне и обеспечения выплат зарплат персоналу по итогам ноября", - пояснил аналитик.

Он также подчеркнул, что на межбанке спрос на валюту останется высоким, а предложение снизится. При этом:

Всю разницу между спросом и предложением придется перекрывать Нацбанку - с помощью интервенций по продаже дефицитного доллара.

Ценники, по которым НБУ будет закрывать нехватку валюты на рынке и объемы этих интервенций, "будут формировать курсовой тренд на межбанке в этот период".

А дешево регулятор доллар из сократившихся резервов продавать не будет.

"С другой стороны, особо задирать свои котировки продажи валюты на межбанке Нацбанк тоже не может. Инфляция и так уже выше пересмотренного недавно прогноза регулятора. До конца года усилить и так сильные девальвационные настроения среди бизнеса и граждан Нацбанк не может себе позволить. Поэтому ценники НБУ при интервенциях будут находиться в пределах среднерыночного курса", - подытожил Козырев.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что в декабре курс гривны на межбанке будет колебаться в пределах 41,4 - 42,1 грн. за доллар.

Национальный банк Украины сообщил, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%. В частности, финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар.

Кроме того, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

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