Цена на популярный продукт в Украине стремительно вырастет: за что придется платить больше

Украинцам придется тратить на 15% больше средств на покупку важного в рационе продукта.

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Цена на популярные продукты в Украине стремительно вырастет/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

После новогодних праздников цены на продукты в Украине могут выйти на определенное плато

Однако даже после новогодних праздников они будут оставаться высокими

Молочная продукция за зиму подорожает на 15%

После новогодних праздников цены на продукты в Украине могут выйти на определенное плато, но будут оставаться стабильно высокими.

Молочная продукция продолжит дорожать. Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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"Молочная продукция, например, может продолжать дорожать из-за внутренних факторов и из-за активного выхода на экспортные рынки. У нас не так много качественного молока экстра-класса, из которого производятся продукты для экспорта. Конкуренция между перерабатывающими заводами за сырье подталкивает цены вверх", - сказал эксперт.

Он отметил, что уже в 2024 году молочная продукция подорожала более чем на 40%. Тенденция такова, что каждый месяц цены могут добавлять еще по 5-7%, и в результате за зиму молочная продукция может подорожать примерно на 15%. По словам Марчука, это продлится до начала сезона "большого молока", когда с потеплением предложение увеличивается.

По мнению эксперта, на подорожании будет сказываться ряд факторов, среди которых новая система налогообложения, нехватка квалифицированной рабочей силы, из-за чего многие предприятия вынуждены инвестировать большие средства в механизацию и автоматизацию процессов, что в свою очередь отражается на стоимости конечной продукции.

Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что плато будет сохраняться до конца января, однако на цены влияют не только внутренние факторы.

"20 января планируется инаугурация Трампа, и от того, насколько жесткими будут вопросы, связанные с войной, существенно будет зависеть состояние внутреннего украинского рынка. Мы живем в сложном мире, где есть много взаимосвязей, которые трудно отслеживать, но они существенно влияют на ситуацию. Цены растут не только из-за внутренних проблем, например плохого урожая или сезонного фактора. Есть немало глобальных факторов, в частности, регулярность поступлений и объемы макрофинансовой поддержки от международных партнеров, замороженные социальные стандарты, которые тесно связаны с получаемой помощью", - уточнил Пендзин.

Пендзин также добавил, что цены являются результатом соотношения предложения производителя и покупательной способности украинцев, которая напрямую зависит от их доходов.

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине подешевел популярный продукт. В Украине отмечается незначительное снижение розничных цен на свинину. В частности, подешевели охлажденные полуфабрикаты со свининой на полках национальных торговых сетей.

Также ранее сообщалось, что цены поднялись на 15-20% - в Украине дорожают популярные фрукты. Украина импортирует апельсины и мандарины из Египта, Турции, Испании, Южной Африки и Греции.

Напомним, в Украине резко "подскочила" цена на популярный овощ. Предложение белокочанной капусты на рынке достаточно ограничено.

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