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Российские ДРГ попытались продвинуться на Херсон: в ОГА сделали важное заявление

Алёна Воронина
20 декабря 2024, 10:20
1141
Оккупанты массированно обстреляли Херсон. Были попадания в дома, повреждены 2 медучреждения. Три человека пострадали. В ОВА сделали заявление об эвакуации.
Удар по Херсону 20 декабря, российские военные
Российские ДРГ попытались продвинуться на Херсон/ коллаж: Главред, фото: Херсонская ОГА, Херсонская областная прокуратура, минобороны РФ

Кратко:

  • Армия РФ массированно обстреляла Херсон с оккупированного левобережья
  • Были попадания в дома, 2 медучреждения подверглись разрушениям, три человека пострадали
  • Российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона

Российские диверсионно-вражеские группы (ДРГ) предприняли попытку продвинуться в направлении Херсона. Украинские военные сразу обнаружили и уничтожили российских оккупантов. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в пятницу, 20 декабря.

"Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими защитниками", - отметил он.

видео дня

Над областным центром сейчас фиксируют большое количество вражеских разведывательных дронов.

Также Прокудин сообщил, что российские захватчики ударили по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре Херсона. Обстрел велся с временно оккупированного левобережья.

"Оккупанты бьют по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Зафиксированы попадания в дома, два медицинских учреждения подверглись разрушениям. Известно о трех пострадавших, их доставили в больницу, медики уже оказывают медицинскую помощь. Предварительно, есть один погибший. Всего за эти сутки ранены в результате обстрела семь человек", - рассказал Прокудин.

Он отметил, что медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте. Также глава ОГА призвал эвакуироваться жителей части Херсонщины и предупредил, что впереди тяжелые дни.

"Мы не спим вместе с вами. Впереди тяжелые дни, напряженная ситуация сохранится в течение всех праздников. Поэтому не выходите без крайней необходимости на улицы. Еще раз призываю эвакуироваться. Временная эвакуация в более безопасные районы области или регионов Украины сохранит вашу жизнь и жизнь близких", - подчеркнул Прокудин.

Также Прокудин сказал, что по поводу эвакуации можно обращаться по следующим номерам телефонов "горячей линии" Херсонской ОГА: 0 800 101 102 или 0 800 330 951.

Херсон
Российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона/ скрин

Смотрите видео, как российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона:

Один человек погиб, 9 ранены

Позже глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что сегодня утром взрывы были во всех районах Херсона, российские оккупанты целенаправленно били по жилой застройке, социальной и критической инфраструктуре.

Один человек погиб, девять получили ранения.

"Сегодня Херсон проснулся от многочисленных ударов армии РФ. Оккупанты устроили в городе ад. Взрывы - во всех районах областного центра. Враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. По состоянию на эту минуту известно об одном погибшем и девяти раненых. Мои соболезнования родным убитого мужчины", - отметил Прокудин.

  • Последствия удара РФ по Херсону утром 20 декабря
    Последствия удара РФ по Херсону утром 20 декабря Херсонская областная прокуратура
  • Последствия удара РФ по Херсону утром 20 декабря
    Последствия удара РФ по Херсону утром 20 декабря Херсонская областная прокуратура
  • Последствия удара РФ по Херсону утром 20 декабря
    Последствия удара РФ по Херсону утром 20 декабря Херсонская областная прокуратура

На Херсонщине без электроэнергии до 60 тысяч абонентов

Глава ОГА также сообщил, что после ударов российских оккупантов на Херсонщине без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.

"Повреждение объектов критической инфраструктуры привело к обесточиванию потребителей в микрорайонах Шуменский, Жилпоселок, Таврический и Остров города Херсон. Также электроснабжение отсутствует в Белозерке и Камышанах. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить свет в ваших домах", - сообщил Прокудин.

Херсон
Александр Прокудин/ скрин

Смотрите видео комментария Прокудина относительно ударов оккупантов по Херсону:

Два человека погибли

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в результате массированного удара оккупантов по Херсону утром 20 декабря погибли два человека.

"Двое погибших и раненые в результате массированного обстрела Херсона - начато расследование. По данным следствия, утром 20 декабря военные армии рф осуществили массированный артиллерийский обстрел Херсона. Известно о двух погибших мужчинах 60 и 75 лет, а также девять гражданских, которые получили ранения. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Повреждены гражданские объекты, среди которых частные и многоквартирные жилые дома, а также линии электросетей.

Удар РФ по Киеву утром 20 декабря - что известно

Как сообщал Главред, рано утром 20 декабря Киев атаковали дроны - обломки БПЛА упали в одном из районов города. В столицу вражеские дроны заходили несколькими волнами. Тревогу объявляли дважды.

После этого российские оккупанты совершили еще один ракетный удар по Киеву - раздавались мощные взрывы, есть пострадавшие. Один человек погиб, также есть пострадавшие. В нескольких районах столицы есть разрушения и вспыхнули пожары.

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Кто такой Александр Прокудин?

Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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