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Ракеты летят на Киев, звучат мощные взрывы: все подробности

Анна Ярославская
20 декабря 2024, 07:07обновлено 20 декабря, 07:50
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По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ВВС РФ.
ПВО
Киев отбивает вражескую воздушную атаку / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, западное ОТО НГУ

Кратко:

  • Скоростные цели движутся на Киев
  • В столице гремят взрывы, работает ПВО

Утром в пятницу, 20 декабря, в столице Украины слышны звуки взрывов. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в городе работают силы ПВО.

В 06:38 по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причина - взлет МиГ-31К ВВС РФ.

видео дня

МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что несколько скоростных целей движутся в сторону столицы:

06:59 Скоростная цель в направлении Киева!

07:03 Еще одна ракета с севера! Направление – Киев!

07:07 Еще одна скоростная воздушная цель из Черниговщины. Вектор – Киев.

07:09 Фиксируется еще одна цель через Черниговскую область. Курс – Киев!

По данным мониторинговых каналов, оккупанты бьют по Киеву корейскими баллистическими ракетами KN-23.

07:18 Повторные выходы баллистики в Киев, пишет monitor.

07:21 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Данные о пострадавших уточняются.

07:22 Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram сообщил, что баллистику россияне запускают из Брянска.

07:23 В Киеве прозвучали еще два мощных взрыва.

07:33 Известно об одном потерпевшем в Голосеевском районе. Медики оказывают помощь на месте.

07:37 По информации экстренных служб, обломки упали на крышу дома в Днепровском районе.

"Также вспыхнул пожар в Соломенском районе. Бригады направляются на место", - пишет Кличко.

07:42 Еще один пострадавший в Голосеевском районе был госпитализирован.

07:43 Отбой угрозы по МиГам.

07:46 Пожар в Шевченковском районе столицы. В Голосеевском - повреждена тепломагистраль.

07:47 Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 20 декабря армия РФ атаковала ракетами Кривой Рог. Под удар попал 2-этажный многоквартирный жилой дом.

Предварительно пострадали 3 человека. Из-под завалов спасли 2 человека: 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Кроме того, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

Напомним, 19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением провести "технологический эксперимент", вызвав Запад на "высокотехнологичную дуэль". Хозяин Кремля заявил, что шансов сбить ракету "Орешник" нет, поскольку ее дальность достигает 5,5 тысячи км, а имеющиеся системы ПРО в Румынии и Польше не могут ее достать.

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