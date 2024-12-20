Киев атаковали дроны: обломки БПЛА упали в одном из районов города

В столицу вражеские дроны заходили несколькими волнами. Тревога объявлялась дважды.

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Обломки дрона упали в одном из районов города / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

Кратко:

Ночью Киев атаковали дроны

Воздушная тревога объявлялась дважды

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков БПЛА

В ночь на 20 декабря оккупанты совершили очередную воздушную атаку на Киев. Армия РФ применила БПЛА.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в Киев вражеские дроны заходили несколькими волнами.

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Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды.

"Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы", - говорится в сообщении.

Дрон "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В результате атаки российских дронов, по предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки.

Информация о критических разрушениях, пожаре или пострадавших не поступала.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 20 декабря армия РФ атаковала ракетами Кривой Рог. Под удар попал 2-этажный многоквартирный жилой дом.

Предварительно пострадали 3 человека. Из-под завалов спасли 2 человека: 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Ранее в ГУР предупредили, что, начиная с середины ноября, страна-агрессор Россия возобновила массированные удары дронами и ракетами по Украине. Враг не планирует отказываться от своих циничных целей, поэтому будет продолжать атаковать мирные города.

19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением провести "технологический эксперимент", вызвав Запад на "высокотехнологичную дуэль". Хозяин Кремля заявил, что шансов сбить ракету "Орешник" нет, поскольку ее дальность достигает 5,5 тысячи км, а имеющиеся системы ПРО в Румынии и Польше не могут ее достать.

Поэтому он цинично предложил ударить "Орешником" по Украине, чтобы проверить, способны ли системы ПВО и ПРО Украины и ее западных партнеров перехватить такую ракету.

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