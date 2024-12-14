Будут ли массированные ракетные атаки РФ на новогодние праздники: ответ ГУР

В разведке предупредили, что РФ может атаковать Украину на праздники и перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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РФ будет наносить массированные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Враг будет продолжать атаковать мирные города Украины

Ракетные обстрелы будут как в декабре, так и в январе

Москва из последних сил пытается продемонстрировать миру, что РФ "сверхдержава"

Начиная с середины ноября страна-агрессор Россия возобновила массированные удары дронами и ракетами по Украине. Враг не планирует отказываться от своих циничных целей, поэтому будет продолжать атаковать мирные города. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк в эфире телемарафона.

В частности, во время интервью журналисты спросили представителя ГУР, будут ли еще массированные атаки РФ в декабре и январе, особенно на праздники и перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. На что Черняк ответил, что будут.

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"Будут продолжаться удары и беспилотниками, и крылатыми ракетами, и баллистическими ракетами", - сказал он.

Представитель украинской разведки пояснил, что Россия сейчас из последних сил пытается держать в руках свой ВПК, создавать какое-то новейшее оружие, "чтобы показать миру, что Россия сверхдержава".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 13 декабря страна-агрессор Россия подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома "Оленья". Украинцев призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Впоследствии, РФ все же осуществила комбинированный удар по Украине. Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

Ракетная атака на Украину продолжалась почти три часа, тогда как атака БпЛА продолжалась целых 11 часов. Опасной ситуация была для Стрыя, Бурштына, Одессы, Киевской агломерации, Кременчуга, Харьковщины.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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