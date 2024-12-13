Армия РФ атакует энергетику Украины: отключений света будет больше

В пятницу, 13 декабря, энергетика всей Украины находится под массированным ударом страны-агрессора РФ. В Укрэнерго сообщили, что из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.
Министр энергетики Галущенко сообщил в Facebook, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
"Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями", - отметил он.
Тем временем в Укрэнерго заявили, что с актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или официальных страницах вашего облэнерго.
Ракетный удар по Украине 13 декабря 2024 - что известно
В ночь на 13 декабря страна-агрессор Россия подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома Оленья. Также сообщалось об угрозе со стороны Черноморского флота РФ.
Около семи часов утра стало известно о пусках ракет и взлете МиГ-31К — носителе сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.
Сообщалось, что до 14 групп крылатых ракет "Калибр" двигаются от Херсонщины до Черкасской области.
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
В Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытия. По данным мониторинговых каналов, очень много ракет летели в сторону Киева и области.
Детальнее о ситуации в столице читайте в материале: Много ракет на столицу: под Киевом слышны взрывы, работают силы ПВО.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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