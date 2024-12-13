Армия РФ атакует энергетику Украины: отключений света будет больше

Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

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В некоторых регионах уже превентивно отключают свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

В пятницу, 13 декабря, энергетика всей Украины находится под массированным ударом страны-агрессора РФ. В Укрэнерго сообщили, что из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

Министр энергетики Галущенко сообщил в Facebook, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

"Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями", - отметил он.

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Тем временем в Укрэнерго заявили, что с актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или официальных страницах вашего облэнерго.

Ракетный удар по Украине 13 декабря 2024 - что известно

В ночь на 13 декабря страна-агрессор Россия подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома Оленья. Также сообщалось об угрозе со стороны Черноморского флота РФ.

Около семи часов утра стало известно о пусках ракет и взлете МиГ-31К — носителе сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Сообщалось, что до 14 групп крылатых ракет "Калибр" двигаются от Херсонщины до Черкасской области.

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

В Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытия. По данным мониторинговых каналов, очень много ракет летели в сторону Киева и области.

Детальнее о ситуации в столице читайте в материале: Много ракет на столицу: под Киевом слышны взрывы, работают силы ПВО.

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