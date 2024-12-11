Сколько ВСУ смогут воевать без помощи США: в Минфине назвали сроки

Прекращение американской поддержки не станет неизбежным коллапсом для обороноспособности Украины, считает Сергей Марченко.

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Украина сможет воевать без помощи США до середины 2025 года - Марченко / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ключевые тезисы:

Украина сможет воевать без помощи США до середины 2025 года

Киеву нужно построить отношения с новой администрацией США

Украина способна держать оборону без поддержки США как минимум до середины 2025 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию El Pais.

По его словам, возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

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"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться, по крайней мере, до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", - сказал он.

Марченко отметил, что Украина получает необходимое оружие от США.

"Это означает, что, по крайней мере, на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими главными союзниками в США", - отметил он.

Министр финансов добавил, что Украина должна "правильно использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией".

"Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", – уверен Марченко.

Военная помощь США - последние новости

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с запросом на дополнительные 24 миллиарда долларов для поддержки Украины. Эту информацию подтвердили представители Министерства обороны США.

Также сообщалось, что Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В Пентагоне сообщили, что в него вошли боеприпасы, дроны и мины.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следует ожидать нынешних объемов военной помощи от Соединенных Штатов при новой администрации. По его мнению, война в Украине является "самой глупой вещью", которая могла произойти, президент Байден должен был остановить ее, когда это еще было возможно.

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Кто такой Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

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