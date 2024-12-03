США передают Украине пакет помощи на $725 млн: в Пентагоне сказали, что в него войдет

По данным американского Минобороны, ВСУ получат боеприпасы, дроны и мины.

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Рустем Умеров и Ллойд Остин провели телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, t.me/umerov_mo

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На какую сумму Вашингтон отправит помощь Киеву

Какое оружие войдет в новый пакет

Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В Пентагоне раскрыли, какое оружие планируют передать ВСУ.

В американском Минобороны сообщили, что в новый пакет вошли боеприпасы, дроны и мины.

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В частности, Украина получит:

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

ракеты "Стингер";

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

неустойчивые наземные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Отмечается также, что глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустамом Умеровым. Во время разговора Остин осудил российские ракетные атаки по гражданской инфраструктуре.

Тем временем в заявлении советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Вашингтон до середины января планирует поставить Киеву "сотни тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и тысячи дополнительных ракет".

Военная помощь США - последние новости

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с запросом на дополнительные 24 миллиарда долларов для поддержки Украины. Эту информацию подтвердили представители Министерства обороны США.

Также сообщалось, что Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Тем временем издание The Wall Street Journal писало, что действующий президент США Джо Байден не успеет предоставить обещанную Украине многомиллиардную помощь до завершения своего срока. Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно.

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