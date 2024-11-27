Пентагон достиг лимита: Байден не успевает отправить Украине обещанную помощь - WSJ

Для использования более $6,5 млрд до января США должны были бы ежедневно отправлять вооружения на $110 млн, что в Конгрессе считают нереальным.

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Байден не успеет предоставить Украине обещанную многомиллиардную помощь / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, defense.gov

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Байден не успеет предоставить Украине обещанную помощь до конца своего срока

Пентагон достиг лимита ежемесячных поставок

Неиспользованные средства перейдут к администрации Трампа

Действующий президент США Джо Байден не успеет предоставить обещанную Украине многомиллиардную помощь до завершения своего срока. Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом планировал потратить более $6,5 миллиарда на поставки техники со складов и запасов армии США, однако в Пентагоне сообщили, что достигли лимита вооружений, которые могут поставлять ежемесячно без ущерба для боеспособности США. Кроме того, возникли проблемы с логистикой.

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Чтобы успеть использовать эти средства до января, США должны были бы ежедневно отправлять вооружения на сумму более $110 миллионов. В Конгрессе считают, что "это невозможно".

Источник газеты в Пентагоне говорит, что сейчас Минобороны США планирует поставлять Украине вооружение на сумму от $500 до 750 миллионов ежемесячно, с акцентом на боеприпасы и артиллерию, поскольку их легче транспортировать. Транспортировка тяжелой техники может занять месяцы.

Неиспользованные средства перейдут к администрации Трампа, чья политика относительно дальнейших поставок Украине оружия пока неизвестна.

Кроме финансирования поставок со складов армии США, администрация Байдена имеет более $2 миллиардов для долгосрочных контрактов на поставку оружия Украине, а также около $5 миллиардов для закупки нового вооружения для пополнения американских запасов. Эти средства планируют законтрактовать до января 2025 года.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Напомним, действующий президент США Джо Байден стремится предоставить Украине максимальную помощь перед приходом Дональда Трампа к власти, в частности, разрешил Киеву осуществлять удары вглубь России. Белый дом уже одобрил размещение противопехотных мин, простил долг на сумму почти $5 миллиардов и наложил санкции на российский банк.

Также Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 24 миллиарда долларов на помощь Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить американские запасы оружия. Запрос включает 8 млрд долл. на вооружение для Украины и 16 млрд долл. для пополнения американских запасов.

Как сообщал Главред, США готовят Украину к войне в 2025 году, обеспечивая ее всем необходимым. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, поддержка Украины от Запада будет продолжаться, и страна получит помощь не только от демократов, но и от республиканцев.

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