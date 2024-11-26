В США признали, что Украину могут принудить к переговорам с РФ - The Washington Post

В Белом доме в спешке пытаются укрепить позиции Украины накануне диалога с Москвой.

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В США считают, что Украину ждут вынужденные территориальные уступки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Главные тезисы статьи:

Разрешение Байдена на удары по РФ направлено на укрепление Украины

Переговоры могут начаться в течение нескольких ближайших месяцев

Украина может быть вынуждена отказаться от территорий

Нынешняя администрация президента США во главе с Джо Байденом предоставила разрешение на удары дальнобойным американским вооружением по территории страны-агрессора России, чтобы усилить Украину.

Об этом пишет издание The Washington Post. Последние решения Байдена свидетельствуют о том, что в Белом доме понимают неизбежность наступления момента начала переговоров Украины с РФ.

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Поэтому перед вступлением в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа там пытаются помочь Украине подняться на более сильные позиции накануне диалога с агрессором.

"Многие официальные лица США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть вынуждена начать переговоры с Россией о прекращении войны и что она может быть вынуждена отказаться от территорий", - говорится в статье.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Начало переговоров России и Украины - последние новости

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что условие переговоров нашего государства со страной-агрессором Россией - это "сильная Украина". Он отметил, что если наша страна будет заходить в переговоры в слабой позиции, то это с самого начала будет для нас проигрышный статус.

Ранее Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин также якобы открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако у главы РФ есть условия.

Зато накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Путин после 4 тысяч дней войны против Украины не готов к мирным переговорам.

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