США пытаются усилить Украину перед возможными переговорами - Блинкен

США пытаются подготовить Украину к войне в 2025 году, пытаясь дать ей все необходимое. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.
Он отмечает, что поддержка украинцев со стороны Запада не будет прекращаться. Блинкен также напомнил, что Украину в Конгрессе поддерживали не только демократы, но и республиканцы.
"И что мы намерены делать во время работы этой администрации, так это делать все возможное, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы она могла, как я уже сказал, воевать в 2025 году, если потребуется, или, если будут переговоры, чтобы она могла вести их с позиции силы", - сказал Блинкен.
США с союзниками планируют работать над передачей Украине боеприпасов, мобилизацией сил и обучением украинских военных. Он убежден в том, что европейская поддержка будет оставаться сильной.
Военная помощь США - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе Президента Украины сообщили, что Украина может получить ядерное оружие от США. Целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности через ликвидацию России как агрессора.
В Госдепе США заявили, что США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева. По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.
В США одобрили предоставление Украине противопехотных мин. После недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.
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Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.
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