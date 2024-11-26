США пытаются усилить Украину перед возможными переговорами - Блинкен

Администрация Байдена пытается дать Украине все необходимое, чтобы она могла воевать в 2025 году.

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США готовят Украину к войне в 2025 году / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71 отдельная егерская бригада

США пытаются подготовить Украину к войне в 2025 году, пытаясь дать ей все необходимое. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Он отмечает, что поддержка украинцев со стороны Запада не будет прекращаться. Блинкен также напомнил, что Украину в Конгрессе поддерживали не только демократы, но и республиканцы.

"И что мы намерены делать во время работы этой администрации, так это делать все возможное, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы она могла, как я уже сказал, воевать в 2025 году, если потребуется, или, если будут переговоры, чтобы она могла вести их с позиции силы", - сказал Блинкен.

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США с союзниками планируют работать над передачей Украине боеприпасов, мобилизацией сил и обучением украинских военных. Он убежден в том, что европейская поддержка будет оставаться сильной.

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Офисе Президента Украины сообщили, что Украина может получить ядерное оружие от США. Целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности через ликвидацию России как агрессора.

В Госдепе США заявили, что США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева. По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

В США одобрили предоставление Украине противопехотных мин. После недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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