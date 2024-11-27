Байден в последние минуты попросил у Конгресса 24 млрд долларов для Украины - СМИ

Конгресс может включить обновленную помощь в свое решение.

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США может выделить еще одну помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Коротко о главном:

Байден просит выделить деньги для Украины - куда пойдут средства

Некоторые республиканцы уже осудили такое решение

Покидая Белый дом, президент США Джо Байден в последнюю минуту обратился к Конгрессу с просьбой предоставить 24 млрд долл. помощи Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить запасы Соединенных Штатов, которые сократились.

Согласно запросу, административно-бюджетное управление Белого дома предположило, что Конгресс может включить обновленную помощь в свое решение, чтобы предотвратить шатдаун правительства в следующем месяце, говорится в материале New York Post.

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Несколько законодателей ознакомились с предложением. Оно предусматривает 8 млрд долл. для инициативы содействия безопасности Украины для финансирования контрактов американских компаний на вооружение Киева и 16 млрд долл. для пополнения запасов оружия США.

Однако некоторые республиканцы уже осудили сообщение о запросе.

"Джо Байден только что отдал 4,7 миллиарда долларов ваших налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок для дальнейшего саботирования мирных переговоров президента Трампа", - написал в соцсети X сенатор Майк Ли (штат Юта).

На прошлой неделе администрация Байдена сообщила Конгрессу о намерении также простить украинский долг на сумму 4,65 млрд долл.

"Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины после завершения его срока", - сказал советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Сколько страны тратят на оборону / Инфографика: Главред

"Угроза для Украины будет оставаться независимо от того, что именно произойдет на поле боя или за столом переговоров, и Соединенные Штаты не должны отступать от своих обязательств ни перед Украиной, ни перед 50 странами, которые мы сплотили на защиту Украины в Европе и Азии", - сказал Салливан.

Военная помощь - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в СМИ раскрыли, что Украина может получить ракеты JASSM. Соединенные Штаты близки к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Однако Киев может получить их только через несколько месяцев, когда Вашингтон решит все вопросы.

Украина получит мощные ракеты дальностью более 5000 километров. В НАТО приняли резолюцию, которая призывает к усилению помощи Украине. В документе в частности содержится призыв к странам-членам Альянса передать Украине ракеты средней дальности с дальнобойностью от 1000 до 5500 километров.

Дмитрий Снегирев рассказал, почему Байден разрешил Украине бить ATACMS по РФ. Решением предоставить разрешение Украине бить по территории России ракетами ATACMS Байден снимает с себя и своей администрации ответственность и делает невозможным обвинения украинской стороны в непредоставлении Штатами тех или иных вооружений.

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