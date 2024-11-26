Путина переиграли: США хотят завершения активных боевых действий в Украине - Снегирев

Последние решения США и России в контексте войны в Украине показывают повышение ставок.

https://glavred.info/world/putina-pereigrali-ssha-hotyat-zaversheniya-aktivnyh-boevyh-deystviy-v-ukraine-snegirev-10617326.html Ссылка скопирована

Разрешение на удары ATACMS по России усилило давление на Путина / Коллаж: Главред, фото: US Army, kremlin.ru

Что сказал Снегирев:

США перехватили инициативу у России

Тактику Путина Штаты использовали против него же самого

США пытаются давить на РФ для прекращения боевых действий

После того, как страна-агрессор Россия договорилась с Северной Кореей о фактическом вступлении военнослужащих КНДР в войну против Украины, в США решили таки предоставить разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

Таким образом Штаты повысили ставки в ответ на такой же шаг Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, этот ход США позволил перехватить политическую инициативу, которая была за Москвой. Байден фактически "нанес удар по Путину его же оружием", ведь повышение ставок в войне - любимая тактика кремлевского диктатора.

ATACMS / Инфографика: Главред

"Сам момент предоставления Украине разрешения бить по территории РФ американскими ATACMS свидетельствует о пересмотре Соединенными Штатами их позиции и демонстрируют России готовность отвечать зеркально и на заявления, и на действия россиян", - пояснил Снегирев.

Эксперт считает, что таким образом США пытаются давить на агрессора РФ в военно-политическом плане, чтобы в конце концов достичь реализации плана по завершению активных боевых действий на территории Украины.

Смотрите видео о планах США на прекращение агрессии России:

Разрешение США на удары по России - последние новости

Напомним, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России, речь идет об ATACMS.

Впоследствии, как писал Главред, американский генерал в отставке, бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может подорвать нынешнее контрнаступление России в Курской области с помощью солидного запаса ракет.

Через несколько дней стало известно, что Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред