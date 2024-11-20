'Дал добро': Байден советовался с Трампом относительно ударов ATACMS по РФ

Джозеф Байден ближе к Дональду Трампу, чем к собственной партии заявил Борис Пинкус.

https://glavred.info/world/dal-dobro-bayden-sovetovalsya-s-trampom-otnositelno-udarov-atacms-po-rf-10616024.html Ссылка скопирована

Трамп поддержал решение Байдена по ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, uk.wikipedia.org

Главное из заявления:

Байден посоветовался с Трампом перед тем, как позволить Украине использовать ATACMS для ударов по РФ

Трамп поддержал это решение

Байден более близок к Трампу, чем к собственной партии

Президент США Джозеф Байден советовался с Дональдом Трампом перед тем, как позволить Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Трамп поддержал это решение, ведь его политика строится на силе. Об этом президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус заявил в эфире Киев24.

"У меня есть информация, что во время их встречи, которая длилась два часа - Байден поделился и обсудил свой план с Трампом, и даже спросил у Трампа: "Как ты думаешь, стоит ли позволить Украине использовать ATACMS большого радиуса действия на территории России". Трамп дал добро. Это о многом говорит", - сказал Пинкус.

видео дня

По его словам, у Трампа политика базируется на силе, и он будет демонстрировать свою мощь. Пинкус отметил, что сейчас Байден ближе к Трампу, чем к собственной партии.

"Демократы критикуют Байдена за поражение на выборах. Они считают, что если бы Байден объявил об отказе от второго срока, у Камалы Харрис было бы больше времени на предвыборные дела, и она, возможно, могла бы выиграть. Обвиняют его в том, что он не захотел уйти с должности", - отметил эксперт.

Пинкус подчеркнул, что Байден сейчас заинтересован в том, чтобы как-то улучшить свое политическое наследство.

Ракеты ATACMS / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - главное

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, заявил помощник госсекретаря США Брайан Николс. По его словам, Байден разрешил Украине применять такое оружие для самозащиты, надеясь, что это заставит Россию отказаться от захвата украинской территории и начать переговоры.

Также Украина получила разрешение на удары дальнобойными ракетами, имея около 50 таких ракет в своем арсенале. В ночь на 19 ноября украинские войска ударили по складам ракетно-артиллерийского управления РФ, уничтожив важные ресурсы, которые Россия планировала использовать для контрнаступления на украинские позиции в Курской области.

Как сообщал Главред, ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории России, в частности в Курской области. Это стало ответом на решение Москвы привлечь северокорейские войска к войне против Украины.

Читайте также:

Кто такой Борис Пинкус? Борис Пинкус - американский политик, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред