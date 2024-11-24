Усилить Украину перед Трампом: Байден пошел на радикальные шаги - Bloomberg

В завершающие дни своего президентского срока Джо Байден активизирует усилия по усилению обороноспособности Украины против России.

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Нынешняя администрация понимает, что, скорее всего, Украину ждут переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, flickr

Главные тезисы статьи:

У Байдена есть план по поддержке Украины

Нынешняя администрация хочет усилить позиции Украины

Джо Байден хочет предоставить Украине как можно более мощную помощь накануне прихода к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа. На это указывает ряд решений, пишет Bloomberg.

В частности Байден предоставил Киеву разрешение на удары вглубь страны-агрессора России, Как пишет издание, этот шаг и Москва и лагерь Трампа расценили как ненужную эскалацию.

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"Кроме того, на этой неделе Белый дом одобрил размещение противопехотных мин, простил почти 5 миллиардов долларов долга и наложил санкции на крупный российский банк, который осуществляет платежи за продажу природного газа", - говорится в статье.

Таким образом администрация Байдена хочет укрепить Украину до инаугурации Трампа и показать, что страна имеет потенциал отомстить России, если боевые действия будут продолжаться и в дальнейшем.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Решение Байдена по Украине

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. Об этом писали СМИ.

Впоследствии, как писал Главред, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил эту информацию и заявил, что оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самозащиты.

Также стало известно, что правительство США готовит новые пакеты помощи для Украины. Предварительно, Соединенные Штаты предоставят Украине 100 дополнительных ракет Patriot и AMRAAMs для усиления противовоздушной обороны.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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