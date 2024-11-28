США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФ

Дмитрий Снегирёв назвал ошибку Киева и объяснил, почему Трамп может посадить Украину за стол переговоров с РФ.

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Дмитрий Снегирёв считает, что вместо ATACMS Украине нужны ракеты Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, скриншот

Вы узнаете:

Как Киев попал в ловушку из-за ATACMS

Почему Украине нужно было просить у США Tomahawk

США дали Украине разрешение бить по территории России. При этом в Вашингтоне прекрасно понимают, что это не приведёт к кардинальному изменению характера боевых действий на линии соприкосновения. Доказательство этому - слова советника Джо Байдена по нацбезопасности Джона Салливана. Об этом в интервью Главреду сказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв.

"Салливан отметил, что США предоставили Украине танки, одобрили передачу истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot, несмотря на это Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что, по его словам, свидетельствует о том, что ни одна система вооружения не имеет решающего значения в этой битве", - сказал аналитик.

По мнению Снегирева, "Соединённые Штаты фактически загоняют Украину в дипломатическую ловушку".

"Мол, вы хотели "вундерваффе" – мы вам дали всё: HIMARS, F-16, танки, Patriot, ATACMS, а дальше ждём от вас победных отчётов с линии фронта, которые бы свидетельствовали об украинском контрнаступлении, освобождении оккупированных территорий и создании предпосылок, которые позволят закончить войну на условиях Украины. Мы ответим уже через два месяца, но уже не Байдену, ведь 20 января 2025 года – день инаугурации Трампа", - сказал Снегирев.

Он добавил, что такая ситуация удовлетворяет и избранного президента США Дональда Трампа, который теперь сможет, вступив в должность, позвонить президенту Украины Зеленскому и спросить, какова ситуация на линии фронта после предоставления Штатами всех необходимых средств поражения, которые просила Украина.

"Если Зеленский отчитается о тактических успехах врага, Трамп сможет сказать: чтобы Украина не потеряла субъектности как независимое государство, вам следует садиться за стол переговоров с Россией, учитывая территориальные достижения друг друга", - объяснил аналитик.

"Ведь в плане Трампа чётко прописана линия разграничения протяжённостью 1300 км, из них 100 км – это территория Курской области, которая сейчас контролируется Вооруженными силами Украины. Основной месседж будет такой: садитесь за стол переговоров", - добавил он.

Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Снегирев считает, что ошибка Украины заключалась в том, что надо было просить не ATACMS с радиусом действия 300 км, а ракеты Tomahawk дальностью до 1500 км.

"Правда, Tomahawk – только морского базирования, то есть есть тут свои подводные камни. Но, если бы это прозвучало, мы могли бы аргументировать американцам свою позицию: вы не передали нам средства поражения с дальностью более тысячи километров, и именно это негативно повлияло на ситуацию в Украине. А так, сейчас у Украины аргументов нет", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью аналитика Дмитрия Снегирёва Главреду, в котором он рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

Ракеты Tomahawk для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 29 октября американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновник США опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках Плана победы (секретной части документа) попросил Вашингтон поставить Украине ракеты Tomahawk.

Зеленский сказал, что появление информации о ракетах Tomahawk в СМИ означает, что в отношениях между Украиной и США нет никакой конфиденциальности.

Позже Зеленский сказал, что появление в американское прессе сообщений о просьбе передать Украине Tomahawk свидетельствует о нежелании партнеров поставлять такие ракеты. Ситуация показала нерешительность западных союзников, считает глава государства.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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