Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФ

Анна Ярославская
28 ноября 2024, 03:11
90
Дмитрий Снегирёв назвал ошибку Киева и объяснил, почему Трамп может посадить Украину за стол переговоров с РФ.
Дмитрий Снегирёв, ATACMS,
Дмитрий Снегирёв считает, что вместо ATACMS Украине нужны ракеты Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, скриншот

Вы узнаете:

  • Как Киев попал в ловушку из-за ATACMS
  • Почему Украине нужно было просить у США Tomahawk

США дали Украине разрешение бить по территории России. При этом в Вашингтоне прекрасно понимают, что это не приведёт к кардинальному изменению характера боевых действий на линии соприкосновения. Доказательство этому - слова советника Джо Байдена по нацбезопасности Джона Салливана. Об этом в интервью Главреду сказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв.

"Салливан отметил, что США предоставили Украине танки, одобрили передачу истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot, несмотря на это Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что, по его словам, свидетельствует о том, что ни одна система вооружения не имеет решающего значения в этой битве", - сказал аналитик.

По мнению Снегирева, "Соединённые Штаты фактически загоняют Украину в дипломатическую ловушку".

"Мол, вы хотели "вундерваффе" – мы вам дали всё: HIMARS, F-16, танки, Patriot, ATACMS, а дальше ждём от вас победных отчётов с линии фронта, которые бы свидетельствовали об украинском контрнаступлении, освобождении оккупированных территорий и создании предпосылок, которые позволят закончить войну на условиях Украины. Мы ответим уже через два месяца, но уже не Байдену, ведь 20 января 2025 года – день инаугурации Трампа", - сказал Снегирев.

Он добавил, что такая ситуация удовлетворяет и избранного президента США Дональда Трампа, который теперь сможет, вступив в должность, позвонить президенту Украины Зеленскому и спросить, какова ситуация на линии фронта после предоставления Штатами всех необходимых средств поражения, которые просила Украина.

"Если Зеленский отчитается о тактических успехах врага, Трамп сможет сказать: чтобы Украина не потеряла субъектности как независимое государство, вам следует садиться за стол переговоров с Россией, учитывая территориальные достижения друг друга", - объяснил аналитик.

"Ведь в плане Трампа чётко прописана линия разграничения протяжённостью 1300 км, из них 100 км – это территория Курской области, которая сейчас контролируется Вооруженными силами Украины. Основной месседж будет такой: садитесь за стол переговоров", - добавил он.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Снегирев считает, что ошибка Украины заключалась в том, что надо было просить не ATACMS с радиусом действия 300 км, а ракеты Tomahawk дальностью до 1500 км.

"Правда, Tomahawk – только морского базирования, то есть есть тут свои подводные камни. Но, если бы это прозвучало, мы могли бы аргументировать американцам свою позицию: вы не передали нам средства поражения с дальностью более тысячи километров, и именно это негативно повлияло на ситуацию в Украине. А так, сейчас у Украины аргументов нет", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью аналитика Дмитрия Снегирёва Главреду, в котором он рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

Ракеты Tomahawk для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 29 октября американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновник США опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках Плана победы (секретной части документа) попросил Вашингтон поставить Украине ракеты Tomahawk.

Зеленский сказал, что появление информации о ракетах Tomahawk в СМИ означает, что в отношениях между Украиной и США нет никакой конфиденциальности.

Позже Зеленский сказал, что появление в американское прессе сообщений о просьбе передать Украине Tomahawk свидетельствует о нежелании партнеров поставлять такие ракеты. Ситуация показала нерешительность западных союзников, считает глава государства.

Другие новости по теме:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ATACMS
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы: разведка Германии бьет тревогу

РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы: разведка Германии бьет тревогу

00:13Мир
Пентагон достиг лимита: Байден не успевает отправить Украине обещанную помощь - WSJ

Пентагон достиг лимита: Байден не успевает отправить Украине обещанную помощь - WSJ

23:10Украина
Назначения Трампа по Украине и вступление в ЕС: главные новости Украины (дайджест)

Назначения Трампа по Украине и вступление в ЕС: главные новости Украины (дайджест)

22:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти двух девушек

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Львам - вся удача мира, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Львам - вся удача мира, Скорпионам - неожиданность

Чем отличаются изображения мужчины с собакой: надо найти 3 отличия за 17 секунд

Чем отличаются изображения мужчины с собакой: надо найти 3 отличия за 17 секунд

"Меня там больше не будет": Ксения Мишина уволилась сразу с двух телеканалов

"Меня там больше не будет": Ксения Мишина уволилась сразу с двух телеканалов

Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

Последние новости

03:41

В США продали обычный банан за рекордные 6,2 миллиона долларов: в чем причина

03:31

Проезд на жёлтый сигнал светофора: водителей ждут серьёзные наказания

03:11

США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФВидео

02:39

Виталий Козловский похвастался моложавой тещей

02:30

Под фамилией покойника: СМИ о деталях поездок в Европу внебрачной дочери Путина

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвУкраина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв
01:48

Настоящие духовные наставники: какие знаки зодиака глубже всего чувствуют эмоции

01:30

Может повлиять на самочувствие: на Украину налетела сильная магнитная буря

01:30

Последний аккорд: Шер готовится к уходу со сцены

01:12

Столица содрогается от взрывов: РФ совершила ночной налет шахедов на Украину

Реклама
00:46

Призыв США о снижении возраста мобилизации: у Зеленского отрезали предложение

00:43

Юную украинскую певицу задержала полиция

00:28

"Стресс разрушает": первая леди рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского

00:13

РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы: разведка Германии бьет тревогу

27 ноября, среда
23:10

Пентагон достиг лимита: Байден не успевает отправить Украине обещанную помощь - WSJ

23:04

Прямо во время визита в Астану: Казахстан преподнес Путину неприятный "сюрприз"

22:49

Василиса Фролова в шикарном платье вышла замуж за отца своего единственного сына

22:12

Это далеко не Донбасс: эксперт назвал направление, где решается судьба войны прямо сейчас

22:02

Назначения Трампа по Украине и вступление в ЕС: главные новости Украины (дайджест)

22:00

София Ротару связалась с российскими артистами - причина

21:39

Пропутиниская певица Арбенина сорвалась со страховочной сетки во время концертаВидео

Реклама
21:32

Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

21:21

Родила первенца в 53 года: популярная российская актриса впервые стала мамой

20:59

"Есть системы ПВО": Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ

20:54

Что подарить папе на Новый год: варианты на любой вкус

20:49

Актриса из Мариуполя поддержала войну и восхваляет Путина и РФВидео

20:32

Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

20:30

Александр Пономарев раскрыл правду, почему не ездил с концертами в РФ

20:21

Вероятность переговоров с РФ: в ОП ответили на вопрос насчет "заморозки войны"

20:17

Многие зря этого не делают: почему нужно выворачивать джинсы при стирке

20:08

Новогодние салаты с "золотыми" яйцами: зимой резко вырастет цена на важный продукт

20:08

США давят на Киев: в Reuters раскрыли, к чему призывают Украину

20:01

Водители озадачены из-за нового дорожного знака: при чем здесь хомяки

19:54

Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда придется платить больше

19:50

Графики отключения света на 28 ноября: как долго не будет электроэнергииФото

19:36

Предлагал больше оружия Киеву: СМИ о кандидате Трампа на посланника по Украине

19:33

Глобальное торжество бешенства в Россиимнение

19:29

"РФ воспринимают, как КНДР": эксперт назвал ответ Запада на ядерные угрозы ПутинаВидео

19:09

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

18:55

В Украине рекордно вырастут налоги: в правительстве сделали громкое заявление и назвали сроки

18:42

Влияет на вкус: как правильно хранить кофе - хитрость, о которой мало кто знает

Реклама
18:18

"Наступил сложный период": что будет предусматривать "мирное соглашение" с РФ

18:17

Обвал до 120 за доллар: рубль летит в пропасть, а в РФ пугают "дедолларизацией"

18:09

Популярному украинскому шоумену отказали в отсрочке - что произошло

18:06

ЕС утвердил бюджет на 2025 год: сколько миллиардов евро выделили Украине

18:05

Зеленский назвал вероятные сроки вступления Украины в Евросоюз

17:43

Будет стоять в разы дольше: что нужно сделать, чтобы ёлка не осыпалась

17:36

Логистика врага под прицелом: эксперт объяснил, как ВСУ срывают планы армии РФ

17:18

Есть 5 пунктов из Плана победы, которые приведут к победе в 2025 году - Ермак

17:09

"Жестокие бои": РФ копит резервы на юге, полковник ВСУ назвал направление

16:57

"Отправная точка": у Зеленского назвали главное условие начала переговоров с РФ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять