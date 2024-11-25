Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв

Удары ATACMS будут очень болезненными для России, российские ГЭС и ТЭЦ – среди законных целей, считает военный аналитик Дмитрий Снегирёв.

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Удары ATACMS по России не приведут к перелому в войне, всё движется к заморозке – Снегирёв / Коллаж: Главред

Предоставление Соединёнными Штатами Америки Украине долгожданного разрешения наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России уже подтверждено не только официальными заявлениями президента Зеленского и западных высокопоставленных чиновников, но и успешным ударом по арсеналу в Брянской области. В России прогнозируемо обвинили Вашингтон в эскалации, Путин сразу же подписал обновлённую ядерную доктрину РФ, и враг нанёс удар по Украине новым оружием – "Орешником".

О том, какие возможности для Украины создаёт разрешение бить по России американскими ATACMS, и как оно повлияет на дальнейший ход событий в этой войне, Главред поговорил с военным аналитиком, сопредседателем общественной инициативы "Правое дело" Дмитрием Снегирёвым.

Как вы думаете, почему именно сейчас США созрели и позволили бить своими ракетами на 300 км вглубь России? Ведь полгода точно Украина просила предоставить ей это разрешение, но Вашингтон не торопился с этим решением. Почему сейчас?

Решением предоставить разрешение Украине бить по территории России ракетами ATACMS Байден снимает с себя и своей администрации ответственность и делает невозможным обвинения украинской стороны в непредоставлении Штатами тех или иных вооружений. Если раньше Киев постоянно отмечал, что США не позволяют бить по территории РФ ракетами ATACMS, и просил этого разрешения, называя это решающим фактором, который бы позволил Украине переломить ход войны в свою пользу, то, соответственно, теперь у украинской стороны не будет этого аргумента. Американцы фактически говорят: мы дали вам разрешение и передали очередное "вундерваффе", так что теперь всё зависит от вас.

Прежде всего следует сказать несколько слов о тактико-технических характеристиках ракет ATACMS, которыми нам разрешили бить США.

Первый тип ATACMS – модификация М-39. Дальность поражения составляет 165 км, боевая часть – более 500 кг. Количество таких ракет ограничено – всего тысяча единиц. Производство ракет ATACMS типа М-39 прекратилось в 1996 году.

Вы упомянули удар по военному объекту в Брянской области. Reuters утверждает, что по этому объекту выпустили восемь ракет ATACMS. Таким образом, на один военный объект требуется до десяти ATACMS. Также стоит учитывать, что у россиян всё-таки есть системы противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому, запуская до десятка ATACMS по объекту на территории России, следует учитывать, что определённое количество ракет россияне собьют, но часть достигнет цели.

США предоставили Украине разрешение бить по России ракетами ATACMS, но это может оказаться ловушкой – Снегирёв / Фото: Офис президента Украины

Но подчёркиваю, что дальность поражения ATACMS типа М-39 165 км. Вспомните, как мы радовались, когда получили разрешение на использование HIMARS с дальностью до 70 км? Первую неделю мы радовались сообщениям Генштаба ВСУ об уничтожении полевых складов боеприпасов, тяжёлой бронетехники оккупантов в местах накопления, а также пунктов постоянной или временной дислокации врага. Но россияне сделали выводы – и перенесли полевые склады боеприпасов и базы материально-технического обеспечения на расстояние 100 километров, что помешало нам эффективно использовать HIMARS. Да, плечо логистики у россиян увеличилось, но и возможности поражения нами тыловых баз оккупантов значительно уменьшились.

Полгода мы лоббировали тему предоставления Украине ATACMS. И пока шли дискуссии о том, предоставят ли нам эти ракеты, россияне перенесли базы материально-технического обеспечения на расстояние более 300 километров.

Вспомните, как министр обороны США Ллойд Остин выступал категорически против предоставления Украине ракет ATACMS, аргументируя это тем, что россияне уже перенесли все базы материально-технического обеспечения вглубь территории России. И это произошло ещё до принятия решения о разрешении использовать ATACMS по РФ.

Если для поражения одного военного объекта требуется десять ракет ATACMS, то даже если США сделают нам фантастический подарок и передадут все ATACMS, то есть тысячу единиц с дальностью 165 км, мы сможем поразить максимум сотню объектов.

А что делать с остальными, которые останутся в зоне поражения? Получается, россияне будут иметь потери в живой силе, технике и материальных ресурсах, но это не приведёт к решению проблемы.

Смотрите видео, в котором военный аналитик Дмитрий Снегирёв рассказал, по каким целям на территории РФ Украина будет бить ракетами ATACMS:

Второй тип ATACMS – модификации М39А1, дальность поражения 320 км. Именно эти ракеты нас и интересуют. Но их общее количество составляет всего 488 единиц. Производство таких ракет прекратилось в 2003 году. Но есть важный момент – срок их хранения составляет всего десять лет, после чего ракета требует обновления, а кассетную боевую часть вообще заменяют на унитарную, то есть уменьшается дальность поражения.

Если даже нам передадут все ракеты, это позволит поразить 50 российских военных объектов, но не позволит решить основную проблему – ракетный террор со стороны России. Потому что стратегические аэродромы базирования российских бомбардировщиков находятся вне зоны поражения ATACMS. Ближайший аэродром – Энгельс, что в Саратовской области, на расстоянии 700 км. Как это повлияет на возможности по снижению ракетного террора? Ответ очевиден: никак.

Поэтому можем говорить о том, что, давая разрешение бить по территории РФ, США прекрасно понимают, что это не приведёт к кардинальному изменению характера боевых действий на линии соприкосновения. Заявление советника Байдена по нацбезопасности Салливана свидетельствует именно об этом. Салливан отметил, что США предоставили Украине танки, одобрили передачу истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot, несмотря на это Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что, по его словам, свидетельствует о том, что ни одна система вооружения не имеет решающего значения в этой битве.

Таким образом, Соединённые Штаты фактически загоняют Украину в дипломатическую ловушку. Мол, вы хотели "вундерваффе" – мы вам дали всё: HIMARS, F-16, танки, Patriot, ATACMS, а дальше ждём от вас победных отчётов с линии фронта, которые бы свидетельствовали об украинском контрнаступлении, освобождении оккупированных территорий и создании предпосылок, которые позволят закончить войну на условиях Украины. Мы ответим уже через два месяца, но уже не Байдену, ведь 20 января 2025 года – день инаугурации Трампа.

Такая ситуация удовлетворяет и Трампа, который теперь сможет, вступив в должность, позвонить Зеленскому и спросить, какова ситуация на линии фронта после предоставления Штатами всех необходимых средств поражения, которые просила Украина. Если Зеленский отчитается о тактических успехах врага, Трамп сможет сказать: чтобы Украина не потеряла субъектности как независимое государство, вам следует садиться за стол переговоров с Россией, учитывая территориальные достижения друг друга. Ведь в плане Трампа чётко прописана линия разграничения протяжённостью 1300 км, из них 100 км – это территория Курской области, которая сейчас контролируется Вооруженными силами Украины. Основной месседж будет такой: садитесь за стол переговоров.

Наша ошибка заключалась в том, что надо было просить не ATACMS с радиусом действия 300 км, а ракеты Tomahawk дальностью до 1500 км. Правда, Tomahawk – только морского базирования, то есть есть тут свои подводные камни. Но, если бы это прозвучало, мы могли бы аргументировать американцам свою позицию: вы не передали нам средства поражения с дальностью более тысячи километров, и именно это негативно повлияло на ситуацию в Украине.

А так, сейчас у Украины аргументов нет.

Ошибка Украины в том, что она просила у США ATACMS, a не Tomahawk – Снегирёв / Инфографика Главреда

Давайте вернёмся к началу вашего ответа, где вы рассказывали о количестве ракет ATACMS. Британское издание The Times пишет, что Украина располагает лишь примерно 50 ракетами. То есть это пока точно незначительное количество. По вашей оценке, сколько ракет Украина может получить по оптимистическому и пессимистическому прогнозам?

Максимум – 100-200 ракет. Ещё раз подчёркиваю, что ATACMS с дальностью поражения 165 км абсолютно ничего не решают, кроме ударов по приграничным территориям России, в частности, в Курской области.

И здесь мы переходим к тому, для чего США дали разрешение бить по России ATACMS. В первых сообщениях говорилось о том, что эти ракеты можно использовать исключительно в Курской области.

Кстати, в официальных заявлениях исчезло это ограничение.

Это ограничение исчезло потому, что это был элемент военного и политического давления на Россию. Это демонстрировало то, что США поддерживают присутствие Украины на российских территориях. То есть вбросили информацию о Курщине и посмотрели на реакцию – Россия испугалась. Об этом свидетельствует подписание Путиным измененной ядерной доктрины РФ. Такая реакция Москвы свидетельствует о настроениях внутри РФ, которые удовлетворяют Штаты.

Путин испугался из-за ударов ATACMS и подписал обновлённую ядерную доктрину РФ, отметил Снегирёв / kremlin.ru

Возвращаясь к вопросу о количестве – Украине передали 50 ракет ATACMS, и мы прогнозируем, что передадут ещё 200. И, как я уже отмечал, на одну военную цель нужно 10 ATACMS, то есть будут поражены максимум 25 военных объектов на территории РФ. Также мы радовались, что Франция поддержала удары по территории России, более того, пообещала передать SCALP-EG. Дальность этих ракет достигает 300 км. Но их передадут всего 10 единиц! Так что это лишь политический сигнал. Разве десять ракет изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения?

Риторический вопрос.А что, по вашему мнению, может стать целями для ATACMS? Учитывая их дефицитность, на что их целесообразно использовать? Например, Крымский мост может стать одной из таких целей?

Нет, не может стать. Наверное, есть соответствующие политические договорённости.

Если будет поражён Крымский мост, я не исключаю зеркальный ответ Российской Федерации – нанесение ударов по мостам через Днепр.

В Киеве?

Не только. Кроме Киева, ещё и в городе Днепр. То есть удары могут быть нанесены по стратегическим мостам, которые обеспечивают коммуникацию Сил обороны Украины и работу украинской экономики.

Мы не можем исключать наличие подобных негласных договорённостей между Украиной и Россией. Если периодически всплывает сообщение о том, что стороны договаривались не наносить удары по энергетической инфраструктуре, то можем предполагать и наличие договорённостей по Крымскому мосту.

Поэтому я исключаю возможность нанесения удара по Крымскому мосту.

Украина не будет бить ракетами ATACMS по Крымскому мосту, считает Снегирёв / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Удары будут наноситься по военным объектам. Учитывая то, что количество ATACMS ограничено, для ударов ими будут выбираться "жирные" цели, которые будут способствовать выполнению задач не тактического, а хотя бы оперативного уровня. Прежде всего это будут полевые склады с боекомплектом, базы хранения горюче-смазочных материалов и, скорее всего, места расположения личного состава.

Прогнозируете ли вы хоть какую-то пользу от получения ATACMS, ведь, судя по тому, что вы говорили выше, мы особо даже не почувствуем то, что они у нас появились? Вы говорите о политических сигналах, но и это, исходя из ваших слов, не будет существенно.

Мы, может, и не почувствуем появление у нас ATACMS, но россияне точно почувствуют. Собственно, они уже почувствовали ликвидацию складов ГРАУ в Брянской области. Но это будут ограниченные болезненные удары по российской военной инфраструктуре, исходя из количества ATACMS.

И здесь, на мой взгляд, произошла ошибка: у верховного главнокомандующего должны быть вопросы к Службе внешней разведки, во-первых, почему не предоставили информацию о количестве ATACMS, а, во-вторых, почему вообще использовалась риторика о предоставлении именно ATACMS, а не Tomahawk. Если бы речь шла о Tomahawk, мы бы создали дипломатические ловушки для США.

Сначала, когда о разрешении Байдена бить по России говорили только западные СМИ, и никаких официальных заявлений не было, речь шла о том, что США установили ограничения – бить ракетами ATACMS Украина вроде бы может только по Курщине. В официальных заявлениях этого не было. И первый удар ракетами ATACMS был по арсеналу в Брянской области. Означает ли это, что ограничения по Курщине на самом деле нет, следовательно, Украина может бить ATACMS по всей территории РФ, насколько это позволяет дальность этих ракет?

Да. То, что происходило сначала, это был контролируемый вброс информации. Россию фактически дезинформировали о планах украинского военного командования по практическому применению ATACMS. То есть это была дезинформация. Я не исключаю, что после первых сообщений системы ПВО россиян были передислоцированы на Курское направление, что позволило нанести успешные удары по военному объекту в Брянской области. Это то, что называется отвлечением внимания на недостойный объект, то есть в качестве потенциальной цели называли Курскую область.

Но впоследствии выяснилось, что разрешение бить ATACMS касалось всей территории России.

Это прекрасная оперативная игра – как украинских спецслужб, так и американских. Соответственно, теперь Россия стоит перед проблемой, что ATACMS будут бить не по одной её области, а везде.

Украина сможет бить ракетами ATACMS не только по Курщине, а везде, куда позволит дотянуться дальность ракеты, отметил Снегирёв / Википедия

Если учитывать проблемы россиян с ПВО (а эти проблемы очень большие), это разрешение является давлением не только на Украину, но и на Россию. Россиянам дали понять, что, даже несмотря на ограниченное количество ATACMS, удары будут очень болезненными для РФ. Например, гидросооружения являются законными военными целями, и они есть и в зоне поражения ATACMS. У

словно говоря, если ещё раз от России прилетит по Кременчугу, любая ТЭЦ в Брянской, Курской, Белгородской областях будет законной целью для нас. В этом элемент давления на РФ и, кстати, элемент неожиданности. Это блестящая игра американцев и украинцев.

Может ли это решение Вашингтона разблокировать аналогичные решения Франции, Германии и т.д.?

Я уже приводил пример Франции, которая готова передать 10 SCALP. Разве это решает вопрос?

Германия чётко заявила, что Taurus не даст. Чтобы мы не обвиняли немцев, напомню заявление российского диктатора от сентября этого года, в котором он чётко говорил, что для практического использования этих средств поражения нужно несколько факторов: наличие разведывательной информации (спутников стран НАТО) и присутствие в Украине операторов стран НАТО, которые будут обслуживать эти комплексы. Это означает, что, если нам будут переданы Taurus, запускать их будут операторы из Германии, а это будет прямым участием Германии в войне с Российской Федерацией. Со всеми вытекающими последствиями. А именно – военные объекты на территории Германии становятся законными целями для российских средств поражения.

Поэтому такова позиция Германии, и никакой "зрады" в этом нет.

Если Берлин предоставит Taurus Украине, все военные объекты на территории Германии станут законными целями для России, пояснил Снегирёв / Инфографика: Главред

Хочу уточнить один момент и относительно наших дальнобойных возможностей. Зеленский недавно сказал, что у Украины есть дальнобойные возможности, в частности, есть "длинный" Нептун, теперь уже есть и ATACMS. Ранее мы неоднократно видели применение наших собственных дронов, причём на очень значительных расстояниях, даже не на 300 км, а больше. Если рассматривать все эти наши возможности в совокупности, как вы их оцениваете?

"Длинный" Нептун имеет дальность 300 км. То есть фактически это тот же ATACMS. По информации из открытых источников, количество Нептунов – 100 единиц.

Опять вернусь к тому, что не стоит обвинять Германию в непредоставлении Taurus. Еще в 2016 году украинской общественности были продемонстрированы оперативно-тактические комплексы украинского производства Гром-2, более известные как Сапсан. Так вот дальность поражения целей у них составляет 500 км. То есть это фактически немецкий Taurus. Какие претензии к немцам, если с 2016 года эти Сапсаны до сих пор не стали на вооружение ВСУ? Времени было более чем достаточно. Поэтому это вопрос к нам, почему у нас до сих пор нет нужного количества средств поражения, которые бы позволили Украине не ждать разрешения бить по территории России. Перед тем, как обвинять своих партнёров, следует учитывать собственные ошибки.

Как, на ваш взгляд, разрешение США бить по территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS отреагирует сама РФ? Насколько вероятен ядерный ответ?

Есть официальное заявление Пентагона по поводу того, что подобные сценарии пока не рассматриваются. В Пентагоне заявили, что не удивлены обновлению ядерной доктрины России, но не видят признаков, которые свидетельствовали бы о подготовке РФ к применению ядерного оружия против Украины.

Россия несубъектна в принятии решения о применении ядерного оружия. Ведь есть позиция Китая и Индии, которые категорически против возможности применения тактического ядерного оружия во время боевых действий в Украине. А КНР и Индия – ключевые экономические, политические и военные партнёры Российской Федерации. Поэтому давление на Путина со стороны этих стран будет ключевым фактором, который не позволит ему перейти к ядерному сценарию.

Россия несубъектна в принятии решения о применении ядерки, ей не позволяют Китай и Индия, отметил Снегирёв / Фото: Википедия

Как тогда Россия будет реагировать?

Усилением ударов по энергетическому сектору Украины с использованием конвенционных видов вооружения, то есть крылатых баллистических ракет и беспилотников. Неслучайно прозвучали заявления со стороны посольств США и ряда других стран мира по поводу вероятной интенсификации нанесения ударов Россией по территории Украины. Это является предупреждением России, ведь такие заявления, во-первых, свидетельствуют об осведомленности стран Запада о планах Москвы, а, во-вторых, дают сигнал Москве, чтобы исключить подобное развитие событий, то есть эскалацию военного напряжения в Украине. Тем более, США фактически дали возможность украинской стороне отвечать зеркально, а именно средства поражения, которые могут быть применены по территории РФ.

Вступление в войну военнослужащих КНДР на стороне России, разрешение США, предоставленное Украине, использовать ракеты ATACMS, подписание Путиным измененной ядерной доктрины РФ – всё это повышение ставок сторонами. Чем может закончиться это повышение ставок? К каким дальнейшим событиям в этой войне этот путь приведёт?

США перехватили политическую инициативу у России. До сих пор РФ демонстрировала любимую тактику Путина – повышение ставок, то есть постоянная эскалация напряжённости и диктат своих условий не только Украине, но и ведущим западным странам. Сам момент предоставления Украине разрешения бить по территории РФ американскими ATACMS свидетельствует о пересмотре Соединёнными Штатами их позиции и демонстрируют России готовность отвечать зеркально и на заявления, и на действия россиян.

Как по мне, США таким образом осуществляют военно-дипломатическое давление на Россию с тем, чтобы реализовать планы Штатов по завершению активных боевых действий в Украине.

Учитывая все последние события, поделитесь, пожалуйста, вашим оптимистическим и пессимистическим прогнозом относительно того, сколько ещё может продолжаться эта война, и чем она может закончиться? К чему сейчас всё движется?

Всё движется к реализации американского сценария окончания войны. Происходит военно-политическое давление США на обе стороны войны, то есть и на РФ, и на Украину. Ближайшие два месяца будут характеризоваться высокой интенсивностью боевых действий на линии боевого соприкосновения, то есть попытками Российской Федерации решить для себя стратегические задачи: выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также вытеснение подразделений ВСУ из Курской области. Также может увеличиться количество ракетных атак и атак с использованием БПЛА по украинской энергетической инфраструктуре.

Украина на всё это будет отвечать зеркально – наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ и военным объектам, которые являются законными целями для ВСУ. То есть украинская сторона наконец получила возможности давать адекватный ответ Российской Федерации, а это уменьшает возможные негативные сценарии. Условно говоря, если будет нанесён удар по Кременчугской ГЭС, под украинским ударом на территории РФ окажутся такие же гидротехнические сооружения.

То есть всё движется к заморозке войны?

По большому счету – да.

Кто такой Дмитрий Снегирёв Дмитрий Снегирёв (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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