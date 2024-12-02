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Дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины: о чем просит Байден у Конгресса США

Анна Косик
2 декабря 2024, 21:13
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В Штатах готовы предоставить все возможное вооружение, чтобы позиция Украины на поле боя и на переговорах была сильной.
Дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины: о чем просит Байден у Конгресса США
Конгресс может рассмотреть запрос до конца года / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента Украины

Кратко:

  • В Минобороны США подтвердили намерение выделить для Украины 24 миллиарда
  • Выделение средств будет иметь решающее значение в 2025 году
  • В США считают, что решение должен принимать Трамп, а не Байден

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с запросом на дополнительные 24 миллиарда долларов для поддержки Украины. Эту информацию подтвердили представители Министерства обороны США изданию "Голос Америки".

По данным Пентагона, 8 миллиардов из этого финансирования планируют направить на программу USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), а 16 миллиардов - на пополнение запасов оружия США, что позволит формировать новые пакеты помощи в рамках программы PDA (Президентские полномочия).

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Программа USAI предусматривает заказ вооружения у производителей, которое после изготовления поставляется в Украину. Процесс может длиться до года или даже дольше, в зависимости от сложности заказа. Зато PDA позволяет передавать вооружение со складов США, что ускоряет процесс - оружие доставляется за несколько дней или недель, а запасы пополняются благодаря новому финансированию.

В Пентагоне отмечают, что эти средства имеют решающее значение для обеспечения поддержки Украины до конца финансового года 2025. Также отмечается, что инвестиции в оборонную промышленность способствуют модернизации американских систем вооружений, созданию рабочих мест и укреплению экономики США.

Финансирование для Украины администрация Байдена решила включить в "пакетный" законопроект исключительного финансирования на 2025 год, который охватывает и другие статьи расходов. Конгресс может рассмотреть этот законопроект уже до конца года. Однако для его принятия нужно одобрение большинства как в Сенате, контролируемом демократами, так и в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал запрос на 24 миллиарда долларов для Украины, отметив, что американцы поддержали Трампа из-за его обещания прекращать войны, а не продолжать их. Он отметил, что такие решения должны приниматься новой администрацией, а не президентом, который завершает свою каденцию.

По состоянию на сейчас США имеют около 9 миллиардов для поддержки Украины. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил в интервью ABC, что администрация Байдена планирует использовать все утвержденные Конгрессом средства до конца президентского срока Байдена 20 января.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить Украине все необходимые инструменты для усиления ее позиций на поле боя и за столом переговоров", - подчеркнул Салливан.

Выделение США помощи Украине - последние новости

Ранее в СМИ писали, что Джо Байден уже обратился к Конгрессу с просьбой предоставить 24 млрд долларов помощи Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить запасы Соединенных Штатов.

Накануне, как писал Главред, министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине 100 дополнительных ракет Patriot и AMRAAMs для усиления противовоздушной обороны. При этом США хотят убедиться, что украинцы имеют все необходимое на поле боя, чтобы противостоять давлению России.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

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Кто такой Джон Салливан

Джон Салливан - американский юрист и государственный служащий, 19-й заместитель Государственного секретаря США (2017-2019).

Посол США в России с 2020 до 4 сентября 2022 года.

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