США умывают руки: почему Байден разрешил Украине бить ATACMS по РФ - Снегирев

Администрация Байдена только теперь предоставила разрешение на удары по России по одной причине.

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Теперь только Украина будет ответственна за ход войны / Коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот из видео

Что сказал Снегирев:

Байден снял с себя ответственность

Украина теперь имеет главный двигатель для перелома войны

США разрешили бить по РФ ракетами, производство которых уже приостановилось

Украина на протяжении многих месяцев просила у администрации США предоставить разрешение на удары дальнобойным американским вооружением по объектам на территории страны-агрессора России.

Президент США Джо Байден только в ноябре 2024 года решился на такое решение и не спроста. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Решением предоставить разрешение Украине бить по территории России ракетами ATACMS Байден снимает с себя и своей администрации ответственность и делает невозможным обвинения украинской стороны в непредоставлении Штатами тех или иных вооружений", - заявил он.

ATACMS / Инфографика: Главред

Дело в том, что Киев неоднократно подчеркивал, что разрешение на удары по РФ от Штатов играет выдающуюся роль для возможностей Украины переломить ход войны в свою пользу.

"Американцы фактически говорят: мы дали вам разрешение и передали очередное "вундерваффе", поэтому теперь все зависит от вас", - пояснил Снегирев.

При этом важно понимать, какие именно ракеты США разрешили Украине использовать для ударов по России. Речь идет об ATACMS модификации М-39. Их дальность поражения составляет 165 километров, а боевая часть - более 500 килограммов. Но количество таких ракет ограничено до тысячи единиц, а производство прекратилось еще в 1996 году.

Смотрите видео о том, почему США предоставили разрешение Украине на удары вглубь РФ:

Разрешение на удары по России - что известно

Напомним, Главред писал, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Впоследствии это подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

Впоследствии сообщалось, что президент США Байден советовался с Дональдом Трампом перед тем, как позволить Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. Трамп поддержал это решение, ведь его политика строится на силе.

Ранее также стало известно со слов министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, что Франция разрешила Украине наносить удары по территории России с помощью ракет большой дальности Storm Shadow/Scalp.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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