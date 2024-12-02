"Не последние перестановки": Зеленский анонсировал кадровые ротации в ВСУ

Президент говорит о конкретных реформах и конкретных решениях, которые должны касаться войск.

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Владимир Зеленский не исключает новые кадровые решения в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Что известно:

ВСУ ждут кадровые перестановки

В армии проводятся конкретные реформы

Кадровые военные перестановки, которые были в конце ноября 2024 года, не будут последними, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Плане внутреннего усиления есть "конкретные реформы, конкретные решения", и они в частности касаются войск.

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"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - отметил Зеленский.

Как известно, ранее Зеленский назначил:

новым командующим Сухопутными войсками ВСУ генерала-майора Михаила Драпатого;

заместителем главнокомандующего ВСУ - Олега Апостола;

заместителем главы Офиса президента - Павла Палису. Рекомендуем: Под угрозой 20 спецобъектов: Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО

Как сообщал Главред, ранее президент назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Палиса является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Напомним, ранее генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко был назначен временным командующим Воздушных сил ВСУ после увольнения Николая Олещука. Кривоножко, который имеет большой опыт в военной авиации, ранее возглавлял воздушное командование "Центр".

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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