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"Не последние перестановки": Зеленский анонсировал кадровые ротации в ВСУ

Алексей Тесля
2 декабря 2024, 20:17
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Президент говорит о конкретных реформах и конкретных решениях, которые должны касаться войск.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский не исключает новые кадровые решения в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Что известно:

  • ВСУ ждут кадровые перестановки
  • В армии проводятся конкретные реформы

Кадровые военные перестановки, которые были в конце ноября 2024 года, не будут последними, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Плане внутреннего усиления есть "конкретные реформы, конкретные решения", и они в частности касаются войск.

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"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - отметил Зеленский.

Как известно, ранее Зеленский назначил:

Как сообщал Главред, ранее президент назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Палиса является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Напомним, ранее генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко был назначен временным командующим Воздушных сил ВСУ после увольнения Николая Олещука. Кривоножко, который имеет большой опыт в военной авиации, ранее возглавлял воздушное командование "Центр".

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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