"Не последние перестановки": Зеленский анонсировал кадровые ротации в ВСУ

Что известно:
- ВСУ ждут кадровые перестановки
- В армии проводятся конкретные реформы
Кадровые военные перестановки, которые были в конце ноября 2024 года, не будут последними, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в Плане внутреннего усиления есть "конкретные реформы, конкретные решения", и они в частности касаются войск.
"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - отметил Зеленский.
Как известно, ранее Зеленский назначил:
- новым командующим Сухопутными войсками ВСУ генерала-майора Михаила Драпатого;
- заместителем главнокомандующего ВСУ - Олега Апостола;
- заместителем главы Офиса президента - Павла Палису.
Как сообщал Главред, ранее президент назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Палиса является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Напомним, ранее генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко был назначен временным командующим Воздушных сил ВСУ после увольнения Николая Олещука. Кривоножко, который имеет большой опыт в военной авиации, ранее возглавлял воздушное командование "Центр".
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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