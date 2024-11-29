Более 200 ракет и столько же дронов: Укрэнерго показало последствия ударов по энергообъектам

Украинские энергетики делают все, чтобы восстановить энергетику после вражеских атак.

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Последствия ударов по украинским энергообъектам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления Укрэнерго:

Какие последствия ударов по энергообъектам

Сколько ракет и дронов атаковали объекты энергосистемы

Российские оккупанты атаковали объекты украинской энергетики. Только во время двух последних массированных атак враг применил более 200 ракет и почти столько же ударных беспилотников. Об этом сообщает Укрэнерго.

Цель врага - не только оставить украинцев без тепла и света, но и посеять отчаяние и уныние. В то же время украинские энергетики делают все, чтобы восстановить энергосистему.

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"Запас оборудования, о котором мы рассказывали, был правильным решением. Да, не всегда и не все удается сделать быстро, ведь масштабы повреждений бывают значительные. Но самоотверженность и профессионализм коллег-энергетиков - действительно впечатляет. Спасибо всем и каждому, кто работает под угрозой обстрелов, без отпусков и выходных", - сказал в.и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Сейчас украинская энергетика находится на стадии восстановления. В Укрэнерго призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию, что поможет уменьшить необходимость применения вынужденных отключений света.

Энергетики также показали последствия массированных обстрелов и разрушенные энергообъекты.

Смотрите видео о ракетных и беспилотных ударах по объектам энергетики:

Последствия ударов по украинским энергообъектам / фото: скриншот

Удар РФ по Украине в ночь на 28 ноября - все детали

Рано утром в четверг, 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Были слышны взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.

Как сообщал Главред, РФ ударила тремя ракетами по центру города. Все "прилеты" пришлись на территорию одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

Позже стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по энергетике, из-за чего в регионах Украины с самого утра ввели экстренные отключения света. У Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине именно сейчас, за считанные дни до начала зимы.

После этого стали известны последствия массированного ракетного удара РФ. Кроме обесточивания в отдельных областях, в ряде регионов действуют аварийные отключения.

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