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РФ пытается оттянуть ресурсы ВСУ на Запорожское направление - что задумал враг

Ангелина Подвысоцкая
29 ноября 2024, 18:23
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Украинские военные рассказали о попытках оккупантов "взять" населенный пункт возле границы с Запорожской и Днепропетровской областями.
ВСУ
РФ изменила тактику на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что говорят военные:

  • РФ изменила тактику на фронте
  • Враг пытается оттянуть силы ВСУ на Запорожское направление

Российские оккупанты изменили свою тактику на фронте и пытаются продвигаться, выбивая украинских бойцов с занятых позиций. Об этом сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Теперь россияне не штурмуют крупные города, а просто обходят их.

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"Вообще определенную работу над ошибками противник провел и изменил тактику - крупные населенные пункты им в приоритете просто обходить", - пишет лейтенант.

Сейчас идут тяжелые бои за поселок Великая Новоселка, который расположен недалеко от границы с Запорожской и Днепропетровской областями. К тому же россияне давят со стороны Ровнополья и Раздольного.

"Они не только "втупую" штурмуют город с востока, параллельно пытаются окружить", - добавил он.

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" утверждает, что Великая Новоселка очень важный населенный пункт, за который будут тяжелые бои для обеих сторон. Оккупантам понадобится много пехоты и огневого ресурса, чтобы взять населенный пункт.

"Большую Новоселку было бы взять почти невозможно, учитывая природную местность, но есть много наших негативных "но", которые способствуют врагу ... Я не вижу для врага простых тактических решений, понадобится много пехоты и огневого ресурса. По моему мнению, их основная задача - оттянуть сюда как можно больше наших сил с соседних направлений, особенно их интересует Запорожское", - пояснил Бунятов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной.

Ранее представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгений Романов рассказывал, что в Волчанске постоянно продолжаются боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако тактику он не меняет.

Недавно аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы обороны Украины выбили врага из города Купянск в Харьковской области. Кроме того, аналитики заявили о продвижении российской оккупационной армии возле Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, а также в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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