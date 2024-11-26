Российская экономика умрет, Трамп станет катастрофой для РФ - Загородний

Дональд Трамп может обвалить всю российскую экономику снятием ограничений на экспорт нефти и газа из США.

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Трамп не станет катастрофой для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и многих интересует вопрос, станет ли его победа катастрофой для Украины. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде прямо ответил, чего ожидать украинцам.

Он убежден, что Трамп не станет катастрофой для Украины. Заявления о том, что Трамп якобы будет принуждать Украину отказаться от территорий - ИПСО, убежден Загородний.

"Разговоры о том, что победа Трампа станет катастрофой для Украины, не имеют под собой оснований. Президентство Трампа не станет катастрофой для нашей страны. Я говорил об этом и раньше, причём был чуть ли не единственным человеком в украинском информационном пространстве, где преобладают люди на зарплате Демократической партии США, кто не считал победу Трампа проблемой для Украины", - объяснил он.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что между Трампом и Путиным есть главное противоречие и речь не о самой Украине, а о нефти.

"Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, и он говорит об этом открыто. Трамп намерен перезапустить американскую экономику на нефти. А у США нефти больше, чем у Саудовской Аравии и всех остальных. Это значит, что на внешнем рынке будет больше американских нефти и газа, а в таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится", - говорит Загородний.

Он также считает, что если Трамп снизит цены на нефть до 40 долларов, то скоро наступит смерть российской экономики. Также он будет давить на экономику Китая пошлинами и ограничениями.

"Кроме того, у Трампа очень жёсткая позиция по Ирану, и сводится она примерно к следующему: "А почему мы до сих пор не бомбим Иран?". Трамп либо Израилю развяжет руки, либо Штаты сами помогут. Так что друзья России будут чувствовать себя не очень хорошо. И вся тройка будет под военным и экономическим давлением США. И это не связано с Украиной – это связано с интересами США в понимании команды Трампа, что в корне отличается от понимания интересов США администрацией Байдена", - говорит эксперт.

Загородний убежден, что при администрации Байдена время работало против Украины, а при администрации Трампа оно будет работать на Украину и против РФ.

В то же время не стоит надеяться лишь на Трампа, ведь многое зависит от самой Украины - от ударов по РФ и от результатов.

Смотрите видео с чатом Тараса Загороднего на Главреде:

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал способствовать завершению российско-украинской войны. СМИ отмечают, что опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быструю сделку Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны.

Также известно, что администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января.

Кроме того, Владимир Зеленский говорил, что Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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