Трамп готовит неприятности РФ, Китаю и Ирану, а для Украины может запустить ленд-лиз – Загородний

Трамп готовит неприятности России, Китаю и Ирану, а для Украины может запустить ленд-лиз, считает эксперт Тарас Загородний.

https://glavred.info/interview/ukraine-ne-nuzhna-yaderka-ona-uzhe-sposobna-nanesti-po-rf-udar-ravnyy-dvum-hirosimam-zagorodniy-10616345.html Ссылка скопирована

Трамп будет реализовывать план Помпео и может запустить ленд-лиз – Загородний / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, почему приход Трампа к власти не станет катастрофой для Украины, какие неприятности ждут Россию и её основных союзников после смены власти в США, что заставит Трампа по-настоящему запустить ленд-лиз для нашей страны и ускорить как минимум возвращение к границам 24 февраля 2022 года, как Украина может нанести удар по РФ, равный "двум Хиросимам" без ядерного оружия, а также почему России скоро будет не до оккупированных территорий.

Представляем стенограмму чата с Тарасом Загородним.

Ganni: Если судить по массе прогнозов в западной прессе и заявлениям политиков о том, что будет происходить с войной в Украине после победы Трампа, скажите, Трамп станет катастрофой для Украины?

Тарас Загородний: Нет, не станет.

Прежде всего, следует учитывать тот факт, что сейчас, до вступления Трампа в должность, идёт огромный массив ИПСО со стороны россиян. Так, например, все резко начали говорить, что Украина потеряет 20% территорий, и Запад с этим согласится. Знаете, на чём Россия "спалилась", как стало понятно, что за этими операциями стоит она? Россияне "спалились" на сообщениях о телефонном разговоре Трампа и Путина, о котором написал Washington Post. В сообщения, которые появились в русскоязычном и украиноязычном пространстве, была добавлена деталь, которой не было в англоязычном варианте: утверждение, что Путин и Трамп говорили о том, что мир согласен с потерей 20% территорий Украиной.

Так что успокойтесь, сейчас идёт просто гигантская просто "ипсоха".

Разговоры о том, что победа Трампа станет катастрофой для Украины, не имеют под собой оснований. Президентство Трампа не станет катастрофой для нашей страны. Я говорил об этом и раньше, причём был чуть ли не единственным человеком в украинском информационном пространстве, где преобладают люди на зарплате Демократической партии США, кто не считал победу Трампа проблемой для Украины.

Прежде всего, следует понимать, каково главное противоречие между Трампом и Путиным.

Из-за планов Трампа обрушить цены на нефть российской экономике грозит смерть, считает Загородний / Коллаж: Главред

Главное противоречие – не Украина, а нефть. Ведь Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, и он говорит об этом открыто. Трамп намерен перезапустить американскую экономику на нефти. А у США нефти больше, чем у Саудовской Аравии и всех остальных. Это значит, что на внешнем рынке будет больше американских нефти и газа, а в таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится.

А если Трамп ещё и выполнит своё обещание снизить цены на нефть до 40 долларов, то наступит смерть российской экономики. И это Трамп будет делать не через год или два, а сразу.

Также Трамп в интересах США будет давить на экономику Китая разными пошлинами и ограничениями.

Кроме того, у Трампа очень жёсткая позиция по Ирану, и сводится она примерно к следующему: "А почему мы до сих пор не бомбим Иран?". Трамп либо Израилю развяжет руки, либо Штаты сами помогут.

Так что друзья России будут чувствовать себя не очень хорошо. И вся тройка будет под военным и экономическим давлением США. И это не связано с Украиной – это связано с интересами США в понимании команды Трампа, что в корне отличается от понимания интересов США администрацией Байдена.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и скором ударе США по экономике РФ:

Таким образом, при администрации Байдена время работало против Украины, а при администрации Трампа оно будет работать на Украину и против России. Поэтому россияне очень спешат.

Признаком того, что у россиян с Трампом не всё так хорошо, как они хотят показать, является эта замечательная история с таинственным звонком, который то ли был, то не был. Думаю, что всё-таки звонок был, но Путин услышал не то, что хотел, причём совсем не то. Иначе, если Трамп сказал нечто близкое тому, что хотел услышать Путин, Москва бы уже кричала на весь мир, что обо всём договорилась с США, установила с Вашингтоном конструктивные отношения и так далее. Но этого и близко нет, в России отрицают сам факт этого разговора. А вот окружение Трампа не отрицает, что разговор был, но говорит: "Мы не комментируем частные звонки Трампа с президентами других стран". Так что я склоняюсь к тому, что разговор всё-таки состоялся, но не обрадовал Москву.

И это ещё Россия не столкнулась с реальными переговорами. Россияне до сих пор думают, что они безумно ценные, что США будут их отрывать от Китая, чтобы вместе воевать против Поднебесной. Однако технологическая зависимость России от Китая дошла уже до такой степени, что она не сможет воевать против него.

Поэтому я не считаю, что победа Трампа – это катастрофа для Украины. Хотя многое зависит от нас самих: от ударов, которые мы будем наносить по территории России, от тех результатов, которые будем показывать, и прочее.

Главред: А как вы оцениваете запас прочности России, и сколько она сможет воевать в этих новых для себя условиях? Тем более, если ещё и её партнерам будет непросто.

Тарас Загородний: Признаки хорошего кризиса в России заметны уже сейчас. Это и падение цен на недвижимость, и отмена льготной ипотеки, и отмена дотаций фермерам. Более того, уже есть случаи неплатежей российским производителям оружия! По удивительному стечению обстоятельств, в России вдруг заговорили о проблемах с озимыми, и я подозреваю, что дело там не в погоде, а в проблемах с нефтью, дизелем и удобрениями (они все идут на экспорт).

Россию при Трампе ждет не самое удачное время, тем более признаки кризиса в РФ есть уже сейчас, отметил Загородний / kremlin.ru

А если ещё Трамп добьёт и обрушит цены на нефть до 40 долларов, это просто будет клиническая смерть российской экономики. И всё это будет происходить сразу, как Трамп вступит в должность.

Плюс Трамп будет сотрясать Китай и добивать Иран, тоже по нефти, скорее всего.

Так что Россию ждёт не самое удачное время. По крайней мере, перекантоваться благодаря разумным действиям российского правительства так, как в последние два с лишним года, РФ не удастся. Нужно отдать должное правительству и Центробанку РФ – они очень хорошо сработали для амортизации кризиса и разогнали экономику. Многие вещи они правильно сделали, кстати, в отличие от нашего экономического блока.

Поэтому всё зависит от того, насколько быстро Трамп сможет обвалить цены на нефть. Если он сделает это уже в первом квартале 2025 года, когда придёт в власти, по крайней мере, задаст тенденцию, то уже в третьем квартале у россиян будут существенные проблемы. Торговля нефтью и так России сейчас не даёт того, что она хочет, поскольку посредники много забирают (РФ же везёт нефть через третьи руки в Индию), а если ещё и Украина будет добивать порты, например, порт Новороссийска, россиянам станет ещё интереснее.

Сейчас, похоже, Украина накапливает ресурс для таких ударов. А это то, что нужно. СБУшники при этом системно выносят НПЗ. Вот и в Брянской области долбанули по заводу по производству порохов. ГУР долбанул вообще по Каспийскому морю – Украина уже действует в трёх морях фактически. Если будет вынесен порт в Новороссийске, это вообще перебьёт возможность России экспортировать нефть. Ведь порт в Новороссийске – это чуть ли не единственный тёплый порт у россиян, и, если они его лишатся, это чревато для них большими проблемами в экспорте и импорте любой продукции.

Myron: Как вы оцениваете кадровые решения Трампа по ключевым должностям в его команде, насколько назначенные фигуры благоприятны для нашей страны? Среди них есть друзья Украины?

Тарас Загородний: Друзей нет ни для кого, ведь каждое правительство действует в интересах своего собственного государства. Вопрос в другом – как Украина вписывается в то, что интересно США и как может воспользоваться этим.

Хорошо уже то, что люди в команде Трампа не так категоричны в отношении Украины, как могло бы быть. Это уже большой плюс. Всё остальное зависит от нас, обстоятельств и политики, которая может развернуться по-разному. Позитивный тренд есть, и им нужно пользоваться.

Главное – не соглашаться на первые предложения, которые поступят. Поскольку никто лишний раз не хочет напрягаться, а потому будет настаивать на том, чтобы мы приняли всё так, как хотят США. Но нет, мы не должны этого делать.

В целом, в команде Трампа достаточно внятные и понятные люди, со своей историей. Но посмотрим, как всё будет на практике, как они будут действовать.

Чем больше будут "быковать" Путин и Россия, тем больше шансов, что военная помощь США Украине увеличится – Загородний / Фото: facebook.com/DonaldTrump

Ольга: Кто из окружения Трампа может стать переговорщиком по Украине?

Тарас Загородний: Безусловно, Трамп хочет своего спецпредставителя по вопросам Украины. Однако этот спецпредставитель особой роли не играет. Спецпредставитель Байдена куда-то ездил, о чём-то говорил, но ни до чего не договорился.

Не исключено, что многие вопросы Трамп будет обсуждать лично с Путиным. Получится у них это или нет – посмотрим. Пока всё это очень-очень далёкая перспектива, и, кстати, это хорошо: ведь чем больше будут "быковать" Путин и Россия, тем больше шансов, что военная помощь США Украине увеличится. А вот финансовую – думаю, нам сократят.

Sun: При каких условиях при Трампе сохранится военная помощь США Украине? И что нашу страну ждёт без этой помощи, что будет с фронтом?

Тарас Загородний: Ни в одном предложении от окружения Трампа не идёт речь о сокращении военной помощи Украине. Даже Ди Вэнс говорит о том, что США готовы помогать Украине в обмен на отказ от НАТО и остановку на линии разграничения, то есть хоть и выдвигаются определённые условия, сохраняется готовность помогать нашей стране.

Потому я думаю, что при Трампе военная помощь сохранится, и эта помощь будет, по крайней мере, не меньше, чем при Байдене. Хотя мы видели, как демократы задерживали эту помощь и рассказывали нам при этом сказки о том, что во всём виноваты республиканцы, которые задерживали принятие законопроекта, предполагающего выделение помощи на 60 миллиардов долларов. Тем не менее, закон приняли, причём ещё в апреле, а деньги-то до сих пор так и не были выделены. Кроме того, до недавнего времени не были разрешены удары по территории Российской Федерации и так далее. Ведь Трамп же не держал за руки демократов, не давая Байдену всё это делать – это не делалось по каким-то внутриполитическим причинам.

В общем, военная помощь Украине при Трампе, как минимум, сохранится на том же уровне. Однако не исключено, что Трамп пойдёт по плану Помпео: 500 миллиардов долларов ленд-лиза – и берите всё, что хотите. Этот вариант нельзя исключать, но, чтобы он реализовался, Украина над этим должна работать.

Конечно же, без американской военной помощи нам будет очень сложно, это понятно.

А вот финансовая помощь, например, бюджетные дотации, думаю, сократится. Таков базовый сценарий, из которого мы должны исходить. В таком случае должна помогать или Европа, или другие страны – у них деньги на это есть.

Трамп, вероятно, будет реализовывать план Помпео и запустит ленд-лиз, считает Загородний / Фото: Офис президента Украины

Главред: А как Украина ощутит прекращение финансовой помощи США? Какие проблемы у нас возникнут? Как мы это все прочувствуем?

Тарас Загородний: На 2025 год, судя по всему, вопрос решён, и катастрофы не будет. А вот в 2026-ом возможны разные сценарии. У нас есть год, чтобы решить накопившиеся вопросы.

Прежде всего, необходимо искать внутренние резервы.

Во-первых, в стране существует множество схем, с помощью которых разворовывается наш бюджет, особенно на рынках табака и алкоголя.

Во-вторых, необходимо зарабатывать деньги. Прежде всего, нужно дать возможность нашим экспортёрам оружия экспортировать своё оружие. Ведь многие предприятия простаивают из-за отсутствия заказов от Минобороны. Между тем, если позволить экспортерам работать, уже в первый год можно получить 1 миллиард долларов дохода, а внутренние налоги от этого составят около 200 миллиардов гривен. Напомню, что в недавно обсуждавшемся законопроекте, предусматривающим повышение налогов, планировалось собрать дополнительно 130 миллиардов гривен в следующем году. А предприятия могли бы принести в три раза больше.

Наши предприятия должны быть среди мировых производителей оружия. А для этого правительству необходимо предпринять ряд шагов:

страхование военных рисков , в том числе самих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Например, если предприятие пострадает от ракетного удара, убытки должны быть компенсированы. Также застрахованы должны быть жизни и здоровье работников этих предприятий;

, в том числе самих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Например, если предприятие пострадает от ракетного удара, убытки должны быть компенсированы. Также застрахованы должны быть жизни и здоровье работников этих предприятий; обеспечение защиты секретности предприятий ОПК. Необходимо обеспечить тайну данных о комплектующих, которые пересекают границу. А то сейчас через базы данных таможни можно отследить, что и куда отправляется, где и что находится, сколько чего везут;

Необходимо обеспечить тайну данных о комплектующих, которые пересекают границу. А то сейчас через базы данных таможни можно отследить, что и куда отправляется, где и что находится, сколько чего везут; обеспечение долгосрочных контрактов. Важно заключать устойчивые контракты и активнее привлекать инвестиции. Например, Дания и Швеция готовы выделить 500 миллионов. Такие возможности нужно использовать активнее, тогда можно будет обойтись и без финансовой помощи США.

Какими будут последствия отсутствия финансовой помощи США? Придётся сокращать бюджетные расходы. Это может коснуться "социалки", зарплат работников бюджетной сферы, увольнений и прочего, что не будет вытягивать бюджет.

Anka: The Times со ссылкой на документы Минобороны Украины пишет, что, если США прекратят военную помощь, Украина в течение нескольких месяцев сможет разработать примитивную ядерную бомбу по типу "Толстяка", сброшенного на Нагасаки в 1945 году. Вопрос: сможет или точно разработает и создаст? Нужно ли Украине озаботиться восстановлением ядерного потенциала, ваша позиция?

Тарас Загородний: Это страшилки, которые выгодны России. Именно она распространяет истории о том, что Украина собирается создать ядерное оружие.

Впрочем, подозреваю, что никто и слова не скажет, если Украина действительно этим займётся. Однако думаю, что на данном этапе это невозможно. Для того, чтобы создать ядерное оружие, должны быть хотя бы мощности для обогащения урана, которых у нас нет и никогда не было – даже для атомных электростанций.

Впрочем, ничего не мешает Украине создавать потенциальные носители для ядерного оружия. Лучше штамповать ракеты, способные лететь на тысячу километров. А дальше возможны варианты: что там будет в качестве взрывателя – тротил или что-то другое.

В любом случае, всё это будет позже, потому что сейчас это вряд ли можно будет сделать по разным причинам. А в создании носителей никто нас не ограничивает. Потому мы должны создавать дроны, долбать энергетику России и так далее.

Когда Украина влупила по Тороповцу, по складу в Тверской области, там взорвалось две Хиросимы, 30 килотонн. "Толстяк", который упоминается в вопросе, был небольшой бомбой по нынешним меркам – всего 15 килотонн. То есть фактически Украина и так организовала тактический ядерный удар по территории России. Там ведь даже случилось землетрясение!

Когда Украина влупила по Тороповцу, там взорвалось две Хиросимы, 30 килотонн, отметил Загородний / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Так что вовсе не нужно долго корпеть над созданием ядерного оружия. Нужно просто создавать ракеты в достаточном количестве и попадать ими туда, куда надо. Например, в газораспределительные сети Москвы при сильном морозе – это может привести к коллапсу России и её столицы, и даже к хорошей гражданской войне. Зачем тогда создавать ядерную бомбу?

Позже, я думаю, Украина вернётся к этому вопросу, но сейчас нужно искать более простые варианты, которые точно будут работать.

Вот, например, сейчас Россия активно загоняет свой дешёвый газ в производство удобрений, продаёт эти удобрения и много на этом зарабатывает. Так, может, лучше сконцентрироваться на предприятии, которое занимается производством удобрений либо аммиака? Ведь аммиак применяется и для создания взрывчатки, и для производства удобрений.

Так что есть другие варианты, помимо восстановления ядерки.

Для России будет опаснее прекращение работы порта Новороссийска. А для этого вовсе необязательно создавать ядерное оружие – достаточно довести до ума ракеты, которые у нас есть, и продемонстрировать их эффективность.

Да и вообще, даже занявшись созданием ядерного оружия, об этом не надо говорить. Его надо молча создавать и показать на испытаниях. Так это и работает.

Думаю, в будущем Украина к этому вернётся. И не факт, что ей кто-то скажет, что этого не нужно делать.

Главред: А если ядерное оружие появится у Украины, как это может повлиять на поведение России относительно нас? Что бы принципиально изменилось в этой войне, к примеру?

Тарас Загородний: Всё зависит от количества боеголовок. Ядерное оружие – это, в первую очередь, оружие сдерживания. И главный вопрос заключается в готовности применять это оружие. Если у тебя есть такая готовность, тогда у тебя есть и ядерное оружие, то есть оно становится реальным фактором. А если готовности нет, то, несмотря на его наличие, у тебя нет ядерного оружия.

Всё зависит от множества факторов: сколько боеголовок будет, куда они будут направлены и так далее. Сложно делать точные прогнозы, но совершенно очевидно, что к Украине, будь у неё ядерное оружие, относились бы иначе и вели бы себя с нее более осторожно: с ядерным государством всегда говорят на другом языке, с бо́льшим уважением.

Однако многое зависит от того, готова ли Украина идти до конца в этом вопросе и обострять ситуацию. Важно понимать, что Россия обладает значительно большим ядерным потенциалом: у неё больше и тактических ядерных ракет, и стратегических. Даже если Украина произведёт 100 боеголовок, во-первых, это будет дорого, а, во-вторых, не изменит общей пропорции. Например, считается, что у Великобритании 300 ракет, у Израиля – 100 ракет, но он не признаётся, что они есть. И Израиль граничит с ядерным государством, как и Украина с Россией.

Я сторонник того, чтобы Украина концентрировалась на производстве обычных вооружений, чего никто не сдерживает. Ведь лучше создать миллион дронов, которые смогут прилететь на территорию России и выполнять необходимые задачи. И тогда россиянам и ядерное оружие не поможет. Что ты сделаешь с ядерным оружием, если к тебе прилетают микроскопические дроны и уничтожают, например, правительство России или Госдуму? Вроде ядерного оружия нет, но результаты есть.

Если Украина будет массово клепать дроны, то России даже ядерное оружие не поможет – Загородний / Фото: Википедия

В 90-е годы был фильм "Звёздный десант". Там есть сцена, где солдат в ХХІІ веке учат метать ножи. Один из солдат спрашивает сержанта: "Зачем мы учимся метать ножи? Сейчас ведь уже всё есть: нажал ядерную кнопку – и всё, прилетает ракета, и проблема решена". Сержант в ответ попросил его приложить руку к стене. Метнул нож и пригвоздил руку к стене. А затем говорит: "А теперь попробуй нажать на ядерную кнопку".

Вот такие "ножи" Украина может создать в большом количестве и без каких-либо последствий для себя. Против кого ты будешь применять ядерное оружие, если прилетает рой дронов, которые делают всё, что нужно, например, делают дисфункциональными ядерные установки противника или командные пункты, лишая возможности реагировать.

Я считаю, что Украина должна идти по самому простому и реальному пути, и не тратить ресурсы на то, что сейчас нам не нужно.

Катерина Г.: Прекращение огня в Украине может быть объявлено уже 20 января 2025 года. Насколько, по-вашему, вероятно, что этот режим будет реально соблюдаться? И каким образом США могут гарантировать это? Ведь с 2014 года мы видели множество примеров, как объявлялось о прекращении огня, а спустя несколько часов или дней снова начинали стрелять. Не будет ли и теперь точно так же?

Тарас Загородний: Я не особо в это верю, потому что прекращение огня не выгодно России. Что, Курская область остаётся в составе Украины? Получается, что да, и это очень важный момент. Мы всегда задавались вопросом: зачем украинские войска остаются в Курской области? Это способ обмена, и наши войска на Курщине очень нервируют российское руководство, да и простых россиян тоже. Возвращаясь к звонку Трампа и Путина, которого якобы не было, россиянам такая идея не нравится.

Путин несколько дней назад на Валдайском форуме говорил, что хочет подписать с США всеобъемлющее соглашение о контроле над Центральной Европой, своего роду "Ялту-2". Но очевидно, что никто этого подписывать не будет. Ему просто дали понять, что он должен остановиться, и в Украину будут введены миротворцы, скорее всего, стран НАТО, как того хочет Трамп. И это ещё не начались настоящие переговоры, и на Западе не понимают ни шизу Путина, ни природу конфликта между Россией и Украиной.

Путину такая идея, естественно, не нравится, потому что для него это поражение. Ведь оккупированные области Украины он уже вписал в Конституцию России, заявив, что Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области – это "российские территории".

Если Путин согласится на перемирие, это точно спровоцирует серьёзный внутриполитический кризис, который наложится на экономический кризис, связанный с нефтью.

Поэтому я не верю в прекращение огня с 20 января. Вы правильно подметили: а кто будет гарантировать соблюдение этого режима? США говорят, что готовы дать такие гарантии, как в "корейском варианте", но ведь это предполагает присутствие американских войск в Украине, как в Южной Корее. Думаю, что размещение американского контингента в Днепре и Одессе будет приветствоваться Украиной. Но пока это не выглядит реалистичным.

Видно, что россияне не готовы принять даже стартовый сценарий – заморозку по линии разграничения. Поэтому я склоняюсь к мнению, что Украине предоставят больше оружия, чтобы она могла эффективно защищать себя.

Путин не хочет прекращения огня – Загородний / kremlin.ru

Клименко_52: Насколько, на ваш взгляд, реалистичен сценарий, предполагающий создание буферной зоны в Украине и введение сюда британских и европейских войск? Эта идея хорошая для нас?

Тарас Загородний: Для нас это, безусловно, положительный сценарий, но британцы и французы будут совершенно не в восторге.

В целом, идея, конечно, хорошая. Британия и Франция – это ядерные страны и члены НАТО. Прекрасная инициатива, я полностью за. Чем больше иностранных войск будет находиться на территории Украины, тем лучше. По сути, это уже будет вступлением в НАТО, если войска Альянса будут находиться на территории Украины. Это было бы отличным шагом.

Однако я не верю в жизнеспособность этой идеи, потому что пока россияне не готовы согласиться на такие условия.

Появление войск Британии или Франции в Украине маловероятно, считает Загородний / Фото: ua.depositphotos.com/

Главред: Какова будет реакция Британии или Франции, если по их войскам прилетит российская ракета? Они же обязаны как-то реагировать.

Тарас Загородний: Конечно. По сути, это будет объявление Россией войны странам НАТО.

Но всё-таки я склоняюсь к тому, что после того, как администрация Трампа побьётся головой о шизофрению России, она придёт к тому, чтобы предоставить Украине больше оружия и снять все ограничения на удары по территории Российской Федерации, чтобы Россия пришла в договороспособное состояние.

y-grek: Почему Запад никак не отреагировал на вступление КНДР в войну на стороне России? А если Россия целенаправленно шандарахнет по одной из стран НАТО ракетой, на Западе тоже "не заметят" или удавят друг друга в спорах о том, как реагировать?

Тарас Загородний: Этот вопрос пока остаётся открытым. Тут возникает другой вопрос: что произойдёт, если, например, северокорейские войска захватят Нарву в Эстонии? И Россия к этому подводит. Очевидно, что многое зависит от позиции администрации Соединённых Штатов Америки, ведь именно она во многом определяет политику НАТО и много чего другого. Если в будущем к власти придут более решительные лидеры, которые будут требовать соблюдения протоколов Альянса, то будет и реакция на подобные действия.

Северокорейские войска находятся на территории России и воюют уже больше двух недель, и это явная эскалация. Фактически это открытая третья мировая война. Но реакция на это остаётся крайне сдержанной, потому что в США внутренние проблемы, идёт передача власти, и Штаты не хотят ещё сильнее обострить ситуацию.

Вступление войск КНДР в войну, по сути, означает начало третьей мировой войны, отметил Загородний / фото: ua.depositphotos.com

Главред: То есть ответ на вступление КНДР в войну ещё может быть? И Трамп может отреагировать, когда вступит в должность?

Тарас Загородний: Да, Трамп может. А вот администрация Байдена – большой вопрос.

Гость: Что вы думаете о заявлении советника Трампа Брайана Ланзы о том, что "Крыма больше нет", и, если Украина продолжит настаивать на его возвращении, она будет сама по себе? У Трампа уже сказали, что Ланза всё это говорил от себя, а не от имени Трампа. Но, тем не менее, нет дыма без огня. Насколько вероятно, что Украину Трамп попросит отказаться от Крыма?

Тарас Загородний: Посмотрите, что сейчас происходит в Вашингтоне: там идёт делёж должностей, распределение портфелей и прочее. Появляется множество людей, которые рассказывают, как усердно работали над победой Трампа, хотя некоторые из них могли даже не появляться в его штабе. Тем не менее, они активно напоминают о себе такими громкими заявлениями, включая такие, как "Забудьте Крым".

Но Крым никто не забудет. Не могут о нём забыть. Потому что США подписывали соглашения о нерушимости границ в Европе в 1975 году, то есть Хельсинкские соглашения, которые позже переподписали Россия и Украина. Есть также Будапештский меморандум. Есть также понимание последствий, которые будет иметь попытка "нагибать" Украину. Все прекрасно понимают последствия давления на Украину. Тем более, функционал понятен: дайте больше оружия – и вопрос Крыма стоять просто не будет.

Кроме того, все эти люди, которые сейчас высказываются, не являются представителями действующей администрации. Тем более, это заявление было сделано до назначения главы Госдепа, советника по национальной безопасности, главы Пентагона и прочее. Потому такие заявления – это всё ещё продолжение предвыборной кампании. Всё, что говорилось во время предвыборной кампании, забудьте, поскольку всё это не имеет никакого отношения к реальности.

Трамп не будет заставлять Украину отказаться от Крыма, уверен Загородний / Фото: УНИАН

Когда администрация Трампа придёт к власти, она столкнётся с шизофренией России, которая начнёт рассказывать ей о Рюрике и прочем, почему Украина должна быть частью их "мира". Но всё это не будет восприниматься адекватно, поэтому никто не будет заставлять Украину отказаться от Крыма, я в этом уверен. По крайне мере, открыто никто не будет об этом говорить.

Дальше всё будет зависеть от множества факторов. В частности, от того, что Россию накроет экономический кризис, связанный, в том числе, с разрешением наносить удары по территории Российской Федерации. И тогда звёзды могут сойтись так, что Украина сможет военно-политическим путём освободить всё свои территории. Необязательно военным путём, поскольку военным путём это будет делать сложно.

Может повториться история Германии времён Первой мировой войны: немцы ещё могли наступать на территории Франции, они ещё могли обстреливать Париж в 1918 году, но истощённость страны была столь значительна, что немцы были вынуждены, перефразируя россиян, "собирать манатки и валить на границы 1814 года". Всё потому что была истощена сама Германия. Французы не выгоняли немцев – они сами были вынуждены убегать.

То же самое может случиться и с Россией. Всё может сложиться так, что россиянам будет не до вновь приобретённых территорий. Россия вполне может скатиться в гражданскую войну и дестабилизацию, связанную с отсутствием денег.

А Украина должна этому содействовать. В частности, российскую энергетику нужно выбивать этой зимой, чтобы привести Россию в нужное состояние. Да, в Украине тоже может быть холодная зима, но всё-таки она – южная страна, и у нас есть помощь Европы, импорт электроэнергии из ЕС и помощь с оборудованием. У России ничего этого нет, плюс холодные зимы. Москва без тепла и электричества при -10°C – это очень интересное явление. У меня такое ощущение, что половина России сбежится, чтобы грабить Москву в лучших традициях россиян. Ещё неизвестно, кого россияне больше ненавидят – украинцев или москвичей и российских олигархов. Вспомните, как год назад, когда первые дроны прилетели на Рублёвку, Соловьёв возмущался тем, сколько радости это вызвало в России.

Иными словами, есть точки, которые могут сработать так, как Украине нужно. И сейчас для нас открылось множество возможностей.

А все эти заявления про "Крым забудьте" – это российское ИПСО. Возможно, есть "полезные идиоты", которые это озвучивают, но я бы их сейчас не слушал их. Нужно дождаться окончательного вступления в должность Трампа.

Опять-таки "разговор, которого не было", который россияне отрицают, только подтверждает, что даже если теоретически предложат отказаться от Крыма, это не решит вопрос. Трамп ведь хочет остановить войну, а Путин – нет. В этом большая проблема.

Аркадий: Как вы оцениваете вероятность заморозки войны в Украине с последующим её возобновлением?

Тарас Загородний: Путин этого пока не хочет. Он уверен, что должен получить Херсон и Запорожье, а Украина, по его мнению, должна эти территории отдать. Но это категорически не воспримут американцы, я в этом уверен. Они спросят у Путина: "На каком основании вы хотите забрать эти города, которые даже не завоевали?".

Вероятность сценария, предполагающего заморозку конфликта, есть, но Украину не бросят и накачают оружием. Россияне же хотят помимо прочего сокращения украинской армии, прекращения поставок оружия, запрета на производство ракет, денацификации, возвращения Медведчука, русского языка, русской церкви и прочего.

Пункт о том, что Украину бросят без оружия, исключён. Этого точно не будет, об этом можно сказать точно и выдохнуть. Оружие будут давать!

США даже при Трампе не бросят Украину без оружия, это исключено, уверен Загородний / Википедия

Если речь пойдёт об отказе от виртуального вступления в НАТО, то, наверное, нужно отказаться. Потому что без границ 1991 года нас в НАТО не примут, это нужно чётко понимать.

Будет ли возобновление войны в случае заморозки? У меня есть подозрение, что, если Трамп будет реализовывать политику низких цен на нефть, россияне столкнутся с гигантским кризисом, потому что два кризиса накроют Россию одновременно.

Первый – экономический кризис. Если нефть будет стоить 40-50 долларов, а это фактически себестоимость, и, если активно будут работать производители США и Канады, Россия не сможет выполнить свои военные заказы или поддерживать социальные стандарты, существовавшие при Путине.

Второй – внутриполитический кризис. Россия будет скатываться во внутриполитический кризис, потому что Путин не достиг ни одной из своих целей. Украина милитаризируется и будет это делать, сохраняет государственность, не станет проводить политику денацификации, как хотел Путин. Напротив, Украина будет мстить России и делать всё, чтобы в России началась хорошая гражданская война.

Пример: в Севастополе главе дивизиона ракетных кораблей СБУшники организовали "производственную травму" в машине. Что-то оторвало ему ногу, и он почему-то умер. До этого другого нашли на даче – он организовал себе зверское самоубийство молотком по голове несколько раз. Говорят, это поработали ГУРовцы или другие спецслужбы.

Так что Украина будет мстить.

Даже если будет линия размежевания, это будет похоже на Брестский мир наоборот. Напомню, в Первую мировую войну Ленин подписал с немцами Брестский мир, фактически отдав Украину и признав УНР. Но Ленин это подписывал, исходя из того, что это будет ненадолго, потому что Германия была неустойчива. Он называл это "похабным миром".

Так и здесь: будет "похабный мир", но уже для россиян. Не факт, что такой мир их устроит. Лидер, не достигший целей, становится нелегитимным для внутриполитической тусовки. Такого лидера сносят в любой авторитарной системе после внешнеполитических поражений. А это будет явное внешнеполитическое поражение, которое будет накладываться на экономическую политику Трампа, связанную с низкими ценами на нефть.

Так что вероятность заморозки есть, но я не вижу готовности россиян согласиться на такой вариант. Более вероятным я считаю сценарий, предполагающий, что после абсурдных ответов из Москвы и рассказов о том, как восседали Рюриковичи, и почему из-за этого в ХХІ веке Украина должна быть частью России, США запустят план Помпео, то есть будут предоставлять больше оружия нашей стране и снимут все ограничения на удары по территории РФ. А это приведёт Россию в более бодрое состояние, когда вопрос о линии размежевания стоять не будет. Наоборот, встанет вопрос о том, удержит ли Россия нынешние рубежи вообще.

По крайней мере, в плане Помпео и Джонсона (которого у нас уже успели назвать предателем) говорится, что Украина как минимум должна достичь границ 24 февраля 2022 года. Там написано хитро: если Украина достигнет этих границ, кто сказал, что кто-то будет останавливать её армию, если она пойдёт, например, в Крым? Могут же отказать тормоза на "абрамсах" или "брэдли", и всё, и никто ничего не скажет. Как Израиль говорит: "Так получилось". Тем более, это наша территория.

Украина должна идти к этому сценарию. Нужно требовать разрешения наносить удары по территории России, тем более, есть повод – северные корейцы на территории РФ. Кстати, Трамп успел поговорить с Зеленским и президентом Южной Кореи. Это важный момент, поскольку появление северных корейцев – это явная эскалация. Карту Северной Кореи правильно разыгрывает украинское руководство, когда постоянно об этом говорит: "Ребята, вступление КНДР – это явная эскалация. Сначала были северокорейские ракеты, теперь солдаты. А это уже открытая третья мировая война".

Rika: 1000 дней большой войны с Россией. А сколько этих дней войны будет еще, на ваш взгляд, когда всё может закончиться и чем? Каковы наиболее вероятные сценарии?

Тарас Загородний: Сценариев того, как дальше будут развиваться события в войне России и Украины, очень много. Наиболее оптимистичный из них предполагает возвращение к границам 1991 года. Этот вариант вполне вероятен при определённых обстоятельствах, условно говоря, если правильно сложатся звёзды, и будет немного удачи.

В 2025 году очень многое станет понятно, по крайней мере, будет ясно, к чему всё движется. По причинам, которые я называл выше: Трамп на президентском посту будет системно уничтожать "ось зла", которая воюет против Украины.

Так что дальнейший ход войны в Украине будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события: будут ли россияне отступать, начнётся ли реальный обвал России, прежде всего, экономический, будет ли Трамп бороться с теневым флотом и так далее. К слову, администрация Байдена вовсе не боролась против теневого флота России, и РФ спокойно продавала ту же нефть в обход цены в 60 долларов.

Весьма вероятно, что в ближайшие месяцы администрация Трампа вернётся к плану Помпео и запустит ленд-лиз, и мы будем выходить на границы 24 февраля 2022 года, а, кроме того, бить по территории Российской Федерации.

Безусловно, возможна и заморозка конфликта по линии разграничения. Но всё упирается в Путина: он пока что этого не хочет.

Однако вспомните Корейскую войну: она закончилась потому, что в 1953 году умер Сталин. Так и в Украине война может закончиться, когда что-то случится с Путиным, когда российские элиты поймут, что изменение лица в Овальном кабинете США не дало того результата, на который они надеялись, а прессинг России усилился.

Сложно сейчас дать точный прогноз, что будет дальше. Пока я вижу совершенно точно, что очень возможна реализация плана Помпео и возвращение к границам 24 февраля, а также введение миротворцев. Причём Украина должна требовать именно контингент США на своей территории, либо же контингенты стран-членов НАТО, ведь, по сути, это будет нашим вступлением в НАТО. К слову, если Украина вернётся к границам 1991 года, она вправе сразу же требовать вступления в Альянс, без каких-либо экзаменов и заданий.

Прогнозировать дальнейший ход войны – дело неблагодарное, однако время при Трампе будет работать на Украину и против России, в отличие от того, как было при Байдене. Будут важны отдельные обстоятельства, например, насколько быстро обвалятся цены на нефть, подключится ли Саудовская Аравия к этому вопросу (а она очень хочет подписать соглашение о безопасности с США, переговоры о котором запустил ещё Трамп в свою предыдущую президентскую каденцию). Если обвалятся цены на нефть, всё может пойти по такому невероятному сценарию, что мы просто не будем успевать удивляться, как стремительно всё будет происходить.

Если же события будут развиваться по другому сценарию, то будет продолжаться вязкая ситуация: переговоры и постепенное продвижение россиян на Донбассе. Однако, имея разрешение бить вглубь территории России, Украина может прекратить продвижение её войск за неделю, потому что будет нечем идти, поскольку будут уничтожены основные логистические пути, дороги, склады и прочее.

Плюс в первом квартале 2025 года у Украины уже появятся ракеты собственного производства дальностью до 1000 км, и после этого всё может быть совершенно по-другому.

Вариантов много, но одно можно сказать совершенно точно: 2025 год будет поворотным. Правда, куда этот поворот выведет, пока что остаётся вопросом. В любом случае, шансы Украины выйти в позитив значительно возросли после смены руководства США.

В первой квартале 2025 года у Украина будут ракеты собственного производства дальностью 1000 км / Инфографика: Главред

Viva: Насколько продолжение войны зависит от жизни и бодрствования Путина? Если его не станет, война закончится?

Тарас Загородний: Да, война закончится. По крайней мере, высока вероятность, что она будет завершаться. Это личная война Путина.

Когда Путина не станет, придут новые люди, которые будут быстро пытаться договориться с Западом, перекладывать всю вину на Путина, заявлять, что это он во всём виноват, он втянул Россию в ненужную войну. Тогда мы узнаем, какой он был подонок. В общем, всё в лучших традициях российской политики.

Шансы на изменения в это безвременье будут, причём довольно высокие. Кстати, именно на это надеялась администрация Байдена: там были уверены, что Путин скоро умрёт. Вряд ли это случится скоро. Но я верю в то, что ему могут "помочь". К сожалению, этот подонок хорошо следит за своим здоровьем. Это видно: он не пьёт, не курит, занимается спортом. И, к сожалению, в таком темпе он может спокойно протянуть ещё лет десять.

Omega: Как вы относитесь к идее мобилизации женщин в Украине? Уже пришло время?

Тарас Загородний: Мы должны определиться со стратегией войны. Нужно понимать, что россиян больше. Сколько бы мы ни мобилизовали людей – женщин и всех остальных, россиян всё равно будет больше. Лобовая борьба с россиянами не имеет смысла, это лишь приведёт к потерям человеческих жизней и растрате ресурсов.

Только механизация армии и перенос войны на территорию Российской Федерации дают основания говорить о том, что Украина может победить в краткосрочной перспективе.

Это означает, что лучше переобучать людей для работы над созданием оружия, в том числе ракет. Нужно привлекать к этому процессу женщин, мужчин и даже подростков через техникумы. Создавать массово оружие, дроны, взрывчатку и всё, что может бить по территории России. Только это способно привести к хорошим результатам.

Игра в попытки мобилизовать больше людей – тупиковая. Математика проста: посмотрите на численность населения РФ и её потенциал. Плюс у России есть возможность привлекать наёмников. Поэтому на поле боя их всегда будет больше.

Единственный способ нивелировать это численное преимущество — механизация, новые виды оружия, инвестиции в научные разработки. Эти усилия должны привести к тому, чтобы, например, на одного россиянина приходилось три дрона, которые точно его достигнут. Или чтобы удары наносились, пока российские солдаты ещё на своей территории: человек приходит в казарму за 500 километров от фронта, а туда уже прилетает ракета – и нет ни казармы, ни мобилизованного.

Только такой подход может быть успешным. Я считаю, что обсуждение того, сколько людей должно быть в армии, – это неправильный дискурс. Армия – лишь часть обороны, а основное должен делать тыл. А с организацией тыла у нас пока серьёзные проблемы.

Сколько бы Украина ни мобилизовала людей, даже женщин, россиян всё равно будет больше, отметил Загородний / УНИАН

Petro: Могут ли выборы в Украине состояться уже 25 мая, как пишет TheEconomist? И при каких условиях?

Тарас Загородний: Многие уважаемые западные издания за время войны уже написали столько чуши об Украине. Мы должны исходить из того, что честные люди стоят дорого. Эти издания ставили и откровенную пророссийскую "джинсу", и распространяли слухи. Россияне прекрасно понимают, что, если они опубликуют такую информацию у себя, например, в Russia Today или на Ленте.ру, украинцы это читать не будут и сочтут это чушью. Но если то же самое появится в авторской колонке The Economist, украинцы начнут это обсуждать. Потому что до сих пор существует доверие к западным СМИ.

Я не верю в выборы в мае 2025 года, не вижу, как это может произойти. Потому что без окончания военного положения это невозможно.

Даже если теоретически военное положение заканчивается, и сразу же начинается предвыборная кампания (а это 90 дней), то выборы не могут произойти так быстро, в обозначенную дату.

В лучшем случае, если реализуются те сценарии, которые мы обсуждали, выборы произойдут не раньше второй половины 2025 года. Это зависит, прежде всего, от того, насколько быстро Трамп обрушит нефтяные цены. Это, по сути, главный вопрос. А также это зависит от того, как быстро США начнут давить на Китай и бомбить Иран. Если Трамп и его администрация начнут действовать сразу после прихода к власти, события будут развиваться стремительно. Все эти страны увидят, что "полицейский возвращается", и шутки закончились. Эпоха размазанной, невнятной политики, которая была с 2009 года, когда к власти пришёл Обамы и Байден, когда они фактически простили россиянам Грузию, завершится.

К власти в США приходят крутые ковбои, которые будут устанавливать свои порядки в духе международного права, выстроенного после 1945 года. И тогда станет понятно, как будут развиваться события: будут ли выборы, например, осенью следующего года, или, возможно, в середине 2025-го. Но на данный момент я не вижу, как всё это может уложиться в столь короткий промежуток времени, потому что всё идёт впритык.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред