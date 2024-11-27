Есть 5 пунктов из Плана победы, которые приведут к победе в 2025 году - Ермак

О чем говорит Ермак:
- Война в Украине может закончиться в 2025 году
- Пункты Плана победы Зеленского помогут занять выгодную переговорную позицию
Завершить войну в 2025 году помогут пять пунктов из Плана победы Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Dagens industri.
Этот план усиливает Формулу мира и состоит из таких пунктов:
- Приглашение Украины в НАТО.
- Увеличение военной поддержки без ограничений на использование оружия.
- Пакет неядерных средств сдерживания.
- Предоставление партнерам доступа к критическому сырью Украины.
- Замена военных контингентов США в Европе украинскими частями.
"Как отметил Президент Зеленский, "если начать двигаться по этому плану сейчас, то закончить войну можно не позднее следующего года", - сказал Андрей Ермак.
Реализация трех первых пунктов Плана победы поможет Украине занять выгодную переговорную позицию.
"Предоставление приглашения Украине не создаст никаких обязательств для союзников по НАТО согласно 5 статье. Однако это бы заставило Россию вернуться к дипломатии и подорвало бы желание Путина продолжать войну", - сказал Ермак.
План устойчивости Зеленского - главные новости
Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов.
Петр Олещук объяснил выходку Зеленского и рассказал, зачем нужен этот План устойчивости. По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.
По его словам, на этом фоне план устойчивости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.
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