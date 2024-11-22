Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зачем нужен План стойкости: Олещук объяснил затею Зеленского

Анна Ярославская
22 ноября 2024, 03:01
87
В украинском обществе накопилось много вопросов и проблем.
Петр Олещук, Владимир Зеленский
Петр Олещук оценил план стойкости Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Вы узнаете:

  • Зачем нужен план стойкости
  • Реально ли реализовать план Зеленского

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук прокомментировал План стойкости, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским и объяснил, зачем он нужен.

По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.

"Я бы сказал, что этот документ является, в определенном смысле, формой коммуникации власти с обществом в условиях, когда накопилось много вопросов и проблем. Есть определенный элемент непонимания относительно того, куда движется государство, каковы его задачи и приоритеты. К этому добавляется постоянное информационное, психологическое давление, ситуация на фронте и регулярное обнародование очередных мирных планов и инициатив", - сказала Олещук в интервью Главреду.

По его словам, на этом фоне план стойкости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.

План стойкости Зеленского Инфографика
План стойкости Зеленского / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Интервью Петра Олещука Главреду:

План стойкости - что известно

Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов:

  • Единство. Президент отверг слухи о выборах - все после войны.
  • Фронт. Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен.
  • Оружие. Дроны компенсируют отсутствие артиллерии в армии. В следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов.
  • Деньги. Все, что можем производить в Украине, должно закупаться в Украине - локализация производства.
  • Энергетика. Будут паспорта устойчивости регионов до конца года. В следующем году паспорта генерации.
  • Безопасность. Модернизация стандартов укрытий. Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госздания. Укрепление государственной границы.
  • Общины.
  • Человеческий капитал. Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Нужен институт множественного гражданства. Нужен перезапуск дипломатической службы.
  • Культура. Инициируют "культурный Рамштайн". Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.
  • Политика Героев. Привлечение ветеранов на государственную службу.

Другие новости:

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Петр Олещук новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит ракетный удар по Верховной Раде: нардепов предупредили об угрозе - СМИ

РФ готовит ракетный удар по Верховной Раде: нардепов предупредили об угрозе - СМИ

23:42Украина
РФ может готовить новый удар: враг планирует провести ракетные испытания - росСМИ

РФ может готовить новый удар: враг планирует провести ракетные испытания - росСМИ

23:38Мир
Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине: в СМИ раскрыли потери РФ

Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине: в СМИ раскрыли потери РФ

23:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

"Принудительно": предательницу Лолиту доставят в суд по делу убийства

"Принудительно": предательницу Лолиту доставят в суд по делу убийства

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Последние новости

05:00

Какой сегодня праздник 22 ноября 2024 года: почему нельзя обижаться и злословить

04:30

Что такое "відлога": мало кто сможет объяснить значение словаВидео

03:32

Зимние счастливчики: кто из знаков Зодиака встретит Новый год в гармонии

03:05

Потеряете жизненную силу: что ни в коем случае нельзя брать в руки 22 ноября

03:01

Зачем нужен План стойкости: Олещук объяснил затею ЗеленскогоВидео

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
02:30

Куда достанут ATACMS и Storm Shadow: прогноз дальнобойных ударов по целям в РФ

01:30

Известная топ-модель призналась в тяжелой зависимости

01:20

На 21% дешевле, чем неделей ранее: в Украине снизилась цена на популярный овощ

01:00

На Курщине положительные новости: ВСУ разгромили врага и взяли пленных - эксперт

Реклама
00:36

Графики отключений света: почему они постоянно меняются, объяснение от YASNO

21 ноября, четверг
23:42

РФ готовит ракетный удар по Верховной Раде: нардепов предупредили об угрозе - СМИ

23:38

РФ может готовить новый удар: враг планирует провести ракетные испытания - росСМИ

23:12

"Он ждал меня и я вернулась": Вера Брежнева сделала публичное признание - детали

23:05

Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине: в СМИ раскрыли потери РФ

22:58

Битва двух Дженнифер: почему перестали общаться две бывшие Бена Аффлека

22:52

На фоне атаки РФ баллистической ракетой: США готовят новый пакет помощи Украине

22:31

Наталью Могилевскую дети довели до слез - что произошло

22:15

"Путин врет": Зеленский эмоционально отреагировал на обращение российского диктатора

22:10

"Был немного другим": El Кравчук впервые рассказал про неизлечимое расстройство

22:08

Кремль повышает ставки: удар по Днепру был ядерным предупреждением - CNN

Реклама
22:00

Обращение Путина и удар ракетой "Орешник": главные новости Украины (дайджест)

21:47

За полчаса до пуска "Орешника" РФ отправила уведомление США: циничное заявление Пескова

21:42

Муж покойной Анастасии Заворотнюк изменился до неузнаваемости - детали

21:33

РФ ударила "экспериментальной ракетой": в США раскрыли неожиданные подробности - CNN

21:13

Раздел Украины на 3 части: в МИД жестко отреагировали на планы РФ

21:05

Враг оккупировал еще один населенный пункт на Донбассе: бойцам ВСУ грозит котел

20:50

Путин пытается "нанести ядерный удар" без самого ударамнение

20:50

София Ротару продает квартиру в Москве - в Сети появились фото жилища

20:30

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

20:30

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

20:27

Ракета Орешник: что это такое?мнение

20:24

Ссора с боссом привела к страшной болезни: мужчине поставили неожиданный диагноз

19:54

Популярная фитнес-тренер назвала худшее время для начала похудения

19:38

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

19:28

Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

19:23

Гении, господствующие над хаосом: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

19:15

День имеет значение: когда нужно украшать елку в 2024 году

19:10

Об ударе по Днепру новой ракетой РФмнение

19:02

Планам "СВО" поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении

18:54

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Реклама
18:53

Мобилизация аспирантов: в Раде ответили, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году

18:52

Стопроцентный способ согреться в самую лютую стужу: что делать если холодно

18:34

Потеряли 700 тысяч человек: британская разведка оценила армию РФ через 1000 дней войны

18:28

"Это началось не вчера": как может ответить РФ на помощь Украине со стороны Запада

18:26

Украинцев ждут новые правила бронирования: что изменится 1 декабря - Кабмин

17:42

Не только для похода в магазин: как еще можно использовать пластиковые пакеты

17:42

Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

17:35

Супруги переехали в новый дом и были напуганы находкой: Сеть взбудоражила история

17:32

Перловка сварится моментально: какой простой секрет стоит знать

17:30

Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять