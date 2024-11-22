Зачем нужен План стойкости: Олещук объяснил затею Зеленского

В украинском обществе накопилось много вопросов и проблем.

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Петр Олещук оценил план стойкости Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Зачем нужен план стойкости

Реально ли реализовать план Зеленского

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук прокомментировал План стойкости, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским и объяснил, зачем он нужен.

По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.

"Я бы сказал, что этот документ является, в определенном смысле, формой коммуникации власти с обществом в условиях, когда накопилось много вопросов и проблем. Есть определенный элемент непонимания относительно того, куда движется государство, каковы его задачи и приоритеты. К этому добавляется постоянное информационное, психологическое давление, ситуация на фронте и регулярное обнародование очередных мирных планов и инициатив", - сказала Олещук в интервью Главреду.

По его словам, на этом фоне план стойкости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.

План стойкости Зеленского / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Интервью Петра Олещука Главреду:

План стойкости - что известно

Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов:

Единство. Президент отверг слухи о выборах - все после войны.

Фронт. Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен.

Оружие. Дроны компенсируют отсутствие артиллерии в армии. В следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов.

Деньги. Все, что можем производить в Украине, должно закупаться в Украине - локализация производства.

Энергетика. Будут паспорта устойчивости регионов до конца года. В следующем году паспорта генерации.

Безопасность. Модернизация стандартов укрытий. Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госздания. Укрепление государственной границы.

Общины.

Человеческий капитал. Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Нужен институт множественного гражданства. Нужен перезапуск дипломатической службы.

Культура. Инициируют "культурный Рамштайн". Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.

Политика Героев. Привлечение ветеранов на государственную службу.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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