Зачем нужен План стойкости: Олещук объяснил затею Зеленского

Вы узнаете:
- Зачем нужен план стойкости
- Реально ли реализовать план Зеленского
Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук прокомментировал План стойкости, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским и объяснил, зачем он нужен.
По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.
"Я бы сказал, что этот документ является, в определенном смысле, формой коммуникации власти с обществом в условиях, когда накопилось много вопросов и проблем. Есть определенный элемент непонимания относительно того, куда движется государство, каковы его задачи и приоритеты. К этому добавляется постоянное информационное, психологическое давление, ситуация на фронте и регулярное обнародование очередных мирных планов и инициатив", - сказала Олещук в интервью Главреду.
По его словам, на этом фоне план стойкости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.
Смотрите видео - Интервью Петра Олещука Главреду:
План стойкости - что известно
Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов:
- Единство. Президент отверг слухи о выборах - все после войны.
- Фронт. Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен.
- Оружие. Дроны компенсируют отсутствие артиллерии в армии. В следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов.
- Деньги. Все, что можем производить в Украине, должно закупаться в Украине - локализация производства.
- Энергетика. Будут паспорта устойчивости регионов до конца года. В следующем году паспорта генерации.
- Безопасность. Модернизация стандартов укрытий. Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госздания. Укрепление государственной границы.
- Общины.
- Человеческий капитал. Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Нужен институт множественного гражданства. Нужен перезапуск дипломатической службы.
- Культура. Инициируют "культурный Рамштайн". Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.
- Политика Героев. Привлечение ветеранов на государственную службу.
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Кто такой Петр Олещук?
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
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