Вопрос выборов в Украине и План устойчивости: Зеленский выступил в Раде

План устойчивости состоит из 10 пунктов.

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Выступление Зеленского в Раде / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

Зеленский представил в Раде внутренний План устойчивости

Снижение мобилизационного возраста в Украине не планируется

Во время войны выборов не будет

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде "План устойчивости". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что "План устойчивости" состоит из 10 пунктов:

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Единство. Президент отверг слухи о выборах - все после войны. Фронт. Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен. Оружие. Дроны компенсируют отсутствие артиллерии в армии. В следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов. Деньги. Все, что можем производить в Украине, должно закупаться в Украине - локализация производства. Энергетика. Будут паспорта устойчивости регионов до конца года. В следующем году паспорта генерации. Безопасность. Модернизация стандартов укрытий. Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госздания. Укрепление государственной границы. Общины. Человеческий капитал. Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Нужен институт множественного гражданства. Нужен перезапуск дипломатической службы. Культура. Инициируют "культурный Рамштайн". Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах. Политика Героев. Привлечение ветеранов на государственную службу. Создание в 2025 году в каждой общине реабилитационных отделений. Дополнительная плата для семейных врачей за контракт с ветераном. Введение 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году. Квартиры для ветеранов.

Зеленский также заявил, что уменьшение мобилизационного возраста не будет.

Также до окончания войны не будут проводиться выборы.

"Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы", - подчеркнул президент.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Украина уже 1000 дней ведет ожесточенную полномасштабную войну с российскими захватчиками. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что это битва "за будущее Украины и каждого из нас".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на восточных направлениях фронта действительно сложная, есть медленное продвижение российских оккупантов.

Кроме того, Зеленский говорил, что избранный президент США Дональд Трамп услышал основные принципы, на которых базируется позиция Украины относительно мира. При администрации Трампа война завершится быстрее.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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